Faul sein könnte wunderbar sein

Sarah Yolanda Koss über die rasant steigende Teilzeitquote

»Faul sein ist wunderschön, trall-la-la-lalallaaaaaaaa«, sang schon Pippi in den 60er Jahren.
»Faul sein ist wunderschön, trall-la-la-lalallaaaaaaaa«, sang schon Pippi in den 60er Jahren.
Foto: picture alliance/dpa

Quasi durch die Decke geht die Teilzeitquote in Deutschland – erstmals liegt sie bei über 40 Prozent. Das sind gute Nachrichten für so manchen Mann hierzulande, der zum großen Teil freiwillig und wegen dem Wunsch nach mehr Freizeit weniger arbeitet. Zurecht, schließlich ist faul sein wunderschön, wie schon Pippi Langstrumpf besang. Schlechte Nachrichten sind das dagegen für Frauen und Personen in Engpassberufen. Sie landen vor allem wegen Mehrfachbelastungen wie Kinderbetreuung oder Pflege in der Teilzeit (auch bei Pippi backt die Mutter schließlich während der Faulenzerei den Kuchen) – oder weil sie die hohe Arbeitsbelastung dorthin treibt.

Alle Gründe sprechen jedenfalls gegen die Pläne der Bundesregierung zur Arbeitszeitverlängerung. Würden wir uns dagegen die Welt machen, wie sie uns gefällt, müssten wir die Care-Arbeit aus der Kleinfamilie hinaus verlagern und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Dann hätten irgendwann alle die Möglichkeit, so viel zu werkeln wie sie wollen.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Span und Miersch in Kiew: Guckt mal wieder keiner

Daniel Säwert über den Besuch von Span und Miersch in Kiew

Faul sein könnte wunderbar sein

Sarah Yolanda Koss über die rasant steigende Teilzeitquote

Deutsche Vorbereitungen auf den Kriegsfall

Bis 2029 will Deutschland kriegstüchtig werden. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren, meint Olivier David

Einreise von Afghanen: Minimum an Humanität

Jana Frielinghaus über die Ankunft von 47 Afghanen in Deutschland

SPD Berlin: Krach ohne Inhalt

Die Berliner SPD hat mit Steffen Krach ihren Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2026 gefunden

Polizeigewalt: Sehr sichtbar, aber ignoriert

David Rojas Kienzle zur Polizeigewalt gegen Demonstrierende

Goldwaage des Sozialstaats

Sozialstaatskommission stellt sich wichtigen Fragen, kommentiert Kurt Stenger

SOZ-Gipfel: Asien ohne den »Westen«

Raul Zelik über die Annäherung Indiens an China

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.