- Berlin
- Abgeordnetenhauswahl 2026
Wahlkreise in Friedrichshain-Kreuzberg: BVV setzt sich durch
Die heftigen Auseinandersetzungen über den Zuschnitt der Wahlkreise im Bezirk für die Abgeordnetenhauswahl 2026 finden ein Ende
Den Streit in Friedrichshain-Kreuzberg über den Zuschnitt der Wahlkreise für die nächste Abgeordnetenhauswahl hat die Bezirksaufsicht inzwischen entschieden. Die Behörde gab der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) recht. Sie hat sich gegen den Beschluss des Bezirksamts unter der Leitung von Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) gestellt. Stattdessen gelte die von der BVV favorisierte Wahlkreiseinteilung, heißt es in der Entscheidung.
Bezirksamt und Bezirksverordnetenversammlung hatten sich seit Wochen nicht über die Neuaufteilung der Wahlkreise einigen können. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte am Dienstag eine schnelle Prüfung durch die Bezirksaufsicht angekündigt und versichert, der Streit werde den Termin der Abgeordnetenhauswahl am 20. September 2026 nicht gefährden.
Ein Wahlkreis weniger im Bezirk
Für Friedrichshain-Kreuzberg hat der Senat festgelegt, dass es für die Wahl einen Wahlkreis weniger als bisher geben soll. Die Wahlkreise werden deshalb neu zugeschnitten. Wie das Bezirksamt dabei vorgegangen ist, hat Linke, SPD und CDU zu Protesten provoziert. Die BVV, in der die drei Parteien zusammen eine Mehrheit haben, beschloss daraufhin eine andere Variante. Der Bezirksaufsicht zufolge durfte sie das auch.
Bei dem Streit ging es vor allem um einen Wahlkreis, der bisher komplett auf der Friedrichshainer Seite des Bezirks lag, nach dem Willen des Bezirksamts aber auf die Kreuzberger Seite ausgedehnt werden sollte. Die Kritiker vermuteten dahinter, es gehe um bessere Wahlchancen für die Grünen, die in Kreuzberg üblicherweise besser abschneiden als in Friedrichshain. Mit der Entscheidung der Bezirksaufsicht ist das vom Tisch.
»Damit ist nun die Wahlkreiseinteilung auch für Friedrichshain-Kreuzberg festgelegt«, teilte das Bezirksamt auf Anfrage mit. Das sichere die ordnungsgemäße Durchführung der Abgeordnetenhauswahl im September 2026. dpa/nd
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.