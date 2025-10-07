Das BSW schmort in NRW im eigenen Saft

Sebastian Weiermann über die personelle Neuaufstellung des Wagenknecht-Bündnisses

Beim BSW haben Vertraute von Sahra Wagenknecht das Sagen. Wahrscheinlich auch in Zukunft.
Beim BSW haben Vertraute von Sahra Wagenknecht das Sagen. Wahrscheinlich auch in Zukunft.
Foto: AFP/INA FASSBENDER

Thomas Geisel oder Andrej Hunko, das ist die Personalfrage, die sich die Mitglieder des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei ihrem Parteitag am kommenden Sonntag in Bochum stellen müssen. Soll der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister oder der Ex-Bundestagsabgeordnete die Partei in Nordrhein-Westfalen künftig führen? Vieles spricht dafür, dass Andrej Hunko einen Erdrutschsieg einfahren wird. Hunko steht für das, was man beim BSW wohl konsequente Friedenspolitik nennt. Der ehemalige Sozialdemokrat Thomas Geisel sitzt für das BSW im Europaparlament und versucht sich als Realpolitiker. Mehrfach hat er parteiinterne Reformen gefordert. Geisel spielt beim BSW im Westen eine ähnliche Rolle wie Katja Wolf im Osten.

Deswegen wird Geisel wohl kaum eine Chance haben, das BSW in NRW in Zukunft gemeinsam mit Amid Rabieh zu führen. Parteiinternen Widerspruch gegen die Clique um Sahra Wagenknecht hat man beim BSW nicht gerne. Das haben alle Auseinandersetzungen seit der Parteigründung bewiesen. Auch jetzt ist klar, wer die Partei führen soll. Der Landesgeschäftsführer und die BSW-Jugend haben sich schon für Andrej Hunko ausgesprochen. Dem BSW wird das Debatten ersparen. Der enge Kreis aus Wagenknecht-Vertrauten kann weiter schalten und walten wie er möchte. Ob dieses Schmoren im eigenen Saft zu Erfolgen führt, daran kann man zweifeln. Besonders erfolgreich waren die Wagenknecht-Anhängsel früher bei der Linken nicht und auch beim BSW haben sie die vollmundigen Ankündigungen nicht erfüllt.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Das BSW schmort in NRW im eigenen Saft

Sebastian Weiermann über die personelle Neuaufstellung des Wagenknecht-Bündnisses

Der 7. Oktober war auch ein Verstärker des autoritären Wandels

Seit dem 7. Oktober ist Polizeigewalt Alltag, meint Julian Daum. Im Namen der Antisemitismusbekämpfung wird Palästina-Solidarität niedergeknüppelt

Sparen bei der Bildung: Von der Schulbank in die Putzkolonne

Patrick Lempges über kreative Sparmaßnahmen im Bildungssektor

»Radikal« in Zeiten der Staatsraison

Mithu Sanyal über die deutsche Unterstützung für Israel

Gaza-Gespräche: Kein Fall für ein Basta

Wolfgang Hübner über die Verhandlungen zwischen Israel und Palästinensern

Frankreich: Die Karten neu mischen

Ralf Klingsieck über den Rücktritt des französischen Premierministers

Schritt für Schritt nach Kabul

Patrick Lempges über die Doppelmoral deutscher Verhandlungen mit den Taliban

Fußballstadien: Recht auf freie Meinungsäußerung bedroht

Christoph Ruf sieht den demokratischen Protest im Fußballstadion in Bedrängnis

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.