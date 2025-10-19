Militarisierung stoppen: Strategien linker Bewegungen – mit »Rheinmetall entwaffnen«

Illustration: Stephanie Schoell

In dieser Folge ist Luca von der antimilitaristischen Kampagne »Rheinmetall entwaffnen« zu Gast. Die Kampagne organisiert seit einigen Jahren Camps und Bildungarbeit gegen Krieg, Aufrüstung und Wehrpflicht. Olivier David spricht mit ihm über Polizeigewalt und Strategien der Antikriegsbewegung und die Frage, was eine linke Bewegung der Aufrüstung überhaupt entgegensetzen kann.

Zum Nach- und Weiterlesen

Minute 2:38: Das diesjährige Protestcamp von Rheinmetall Entwaffnen in Köln ist deutlich größer als das bisher größte in Kiel im vergangenen Jahr – und auch die Blockaden sind erfolgreicher

Minute 7:20: Generalstreik legt Italien lahm. Anfang Oktober blockierten Hafenarbeiter die Beladung und Entladung aller Schiffe. Das ist der bisherige Höhepunkt einer Aktion der Hafenarbeiter, die schon vor Monaten begann und in Italien »Tradition« hat

Minute 11:50: 500 Soldaten der Bundeswehr führten in Hamburg die Übung »Red Storm Bravo« durch. Das Wochenende stand im Zeichen der Kriegsvorbereitung – und des Protests von links

Minute 13:36: Rheinmetall ist bisher ein Heereslieferant. Nun steigt der Düsseldorfer Konzern in die Marinerüstung ein. Die IG Metall ist mit Blick auf die Beschäftigten skeptisch

Minute 16:45: Bei der Debatte um die Wehrpflicht entscheidet die Bundesregierung über die Köpfe der Jüngeren hinweg. Für die gealterte Friedensbewegung könnte das die Chance sein, sich endlich zu erneuern, meint Anton Benz

Minute 18:45: Unfriedliche Kriegsgegner? Polizei verbietet Friedenscamp in Köln der Initiative »Rheinmetall Entwaffnen«

Minute 22:15: Durch Berufsverbote und Union Busting erleben Aktivist*innen zunehmend Repressionen. Einer von ihnen ist Benjamin Ruß, der dieses Vorgehen als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sieht, wie er im Podcast »Klassentreffen« erklärt (auf Spotify hören)

Minute 29:30: »Diese Gewalt ging bis 5 Uhr morgens«. Täter und Opfer äußern sich zu Kölner Polizeikessel und -gewalt – und kommen zu gegenteiligen Schlüssen

Sowie: »Zeitenwende und schlichte Rache«. Neue Details zum Kessel gegen Anti-Kriegs-Demo in Köln

Minute 47:10: Antimilitaristische Camps haben bereits Tradition, nun ziehen sie aber neue Zielgruppen an

Minute 50:15: Proteste gegen Manöver in Hamburg: Die Nato-Übung »Red Storm Bravo« war ein Test für die Mobilmachung der Zivilgesellschaft

Der Podcast Klassentreffen läuft in Zusammenarbeit mit der linken Tageszeitung »nd«. Diese steht zum Jahresende vor einer Finanzlücke von 150.000 Euro. Doch das »nd« bleibt bei der Überzeugung: kein Ausschluss durch Paywalls, sondern freien Zugang zu linken Journalismus für alle – so wie diesem Podcast hier. Jede Spende hilft, dieses Angebot auch morgen noch herauszugeben: dasnd.de/bleibt