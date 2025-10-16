Widerstand gegen Wehrdienst: Zeit für neue alte Allianzen

Anton Benz über die Proteste gegen das »Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes«

So jung kommen sie hoffentlich bald wieder zusammen: An einer Protestaktion gegen den neuen Wehrdienst vor dem Bundestag waren auch mehrere Jugendorganisationen beteiligt.
So jung kommen sie hoffentlich bald wieder zusammen: An einer Protestaktion gegen den neuen Wehrdienst vor dem Bundestag waren auch mehrere Jugendorganisationen beteiligt.
Foto: IPPNW

Bevor der Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst am Donnerstag in die erste Lesung ging, zerschredderten ihn Friedensaktivist*innen vor dem Bundestag. Die kleine Aktion ging zwar im tosenden Koalitionskrach unter – zeigte aber, dass Teile der Bewegung verstanden haben, wie es weitergehen muss: Drei der sechs angekündigten Redner*innen kamen von Jugendorganisationen, darunter die Greenpeace-Jugend. Das allein macht den Protest nicht stärker, aber glaubwürdiger.

Bislang beging die Friedensbewegung ausgerechnet denselben Fehler wie die Bundesregierung: Beide bezogen junge Menschen zu wenig mit ein. Jene Gruppe also, die von der Einführung eines neuen Wehrdienstes am stärksten betroffen ist. In Umfragen spricht sich die Mehrheit der Jüngeren gegen eine Wehrpflicht aus. Laut einer neuen Greenpeace-Studie wollen 74 Prozent von ihnen in der Debatte endlich mitreden.

Diesen Wunsch überhörte auch die Friedensbewegung zu lange. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine schreckte sie viele junge Menschen ab: mit veralteter Kalte-Kriegs-Rhetorik, mit dem ewigen Streit um die Rolle der Nato, mit einer fehlenden Abgrenzung nach rechts.

Will die Friedensbewegung zu alter Stärke zurückfinden, muss sie die Jüngeren gewinnen. Gerade die Klimabewegung bietet dafür Anknüpfungspunkte. Das Beispiel Greenpeace – einst von Friedensaktivist*innen gegründet – zeigt: Es geht nicht um neue Bündnisse, sondern darum, dass wieder zusammenwächst, was schon einmal zusammengehörte.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Grenzenlose Aufrüstung

Wolfgang Hübner über die Militärpläne der Europäischen Union

460 000 Soldaten für die Freiheit

Andreas Koristka weiß, wie man Jugendliche für die Bundeswehr begeistert

USA: Wiederverhaftung nach 43 Jahren im Gefängnis

Gestohlenes Leben: Subu Vedam saß in den USA vier Jahrzehnte unschuldig im Knast – und kam direkt nach seiner Freilassung in Abschiebehaft

Widerstand gegen Wehrdienst: Zeit für neue alte Allianzen

Anton Benz über die Proteste gegen das »Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes«

Stolz auf den Rechtsbruch

Trump autorisiert CIA-Operationen in Venezuela. Die gab es zwar schon vorher, aber unter dem neuen Präsidenten wird der Rechtsbruch zelebriert.

Luc Bessons »Dracula«: Wenn der Vampir wiederkommt

Nadia Shehadeh sieht in »Dracula – Die Auferstehung« mehr als nur einen neuen Kinofilm

Dirk Stettner: Der Trump von Pankow

Marten Brehmer über die Methode Dirk Stettner

Odessa: Selenskyjs Stadtstreich

Die Absetzung des Odessaer Bürgermeisters ist eine Gefahr für die Demokratie, meint Daniel Säwert

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.