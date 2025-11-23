Grüne-Jugend-Chefin Henriette Held will »radikaler werden«

Held fordert Klimapolitik mit sozialer Gerechtigkeit

  • Lesedauer: 3 Min.
Henriette Held lobt den guten Austausch zwischen ihr, Luis Bobga (r.) und der Parteispitze der Grünen.
Henriette Held lobt den guten Austausch zwischen ihr, Luis Bobga (r.) und der Parteispitze der Grünen.
Foto: dpa/Sebastian Willnow

Berlin. Die Vorsitzende der Grünen Jugend, Henriette Held, dringt im Vorfeld des Bundesparteitags der Grünen darauf, die Themen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit stärker zusammenzudenken. »Es ist jetzt wichtig, wieder die Partei zu werden, die Klimapolitik in den Vordergrund stellt, ohne dabei die Frage der sozialen Gerechtigkeit aus den Augen zu verlieren«, sagte Held der Nachrichtenagentur AFP. Generell müssten die Grünen in Gerechtigkeitsfragen wieder »radikaler werden«.

Ausdrücklich begrüßte Held, »dass die Themen Klima und Energie auf der Bundesdelegiertenkonferenz einen Schwerpunkt bekommen«. Es sei richtig, »Klimaschutz wieder deutlicher ins Zentrum politischer Entscheidungen zu rücken«, sagte die Mitte Oktober neu gewählte Sprecherin der Grünen-Nachwuchsorganisation. Allerdings ist »die Klimakrise immer auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit«, betonte sie weiter. »Wer die ökologische Transformation ernst meint, muss gleichzeitig dafür sorgen, dass sie für alle Menschen machbar und bezahlbar ist.«

Die Grünen hätten in den Ampel-Jahren in Klima-, aber auch in Migrationsfragen viel Vertrauen verloren, »auch und gerade bei jungen Menschen«, sagte Held. Dies gelte es »offen einzugestehen« und politisch aufzuarbeiten. »Wer glaubwürdig sein will, müsse ökologische und soziale Gerechtigkeit konsequent zusammendenken und politische Lösungen anbieten, die wirklich in den Lebensrealitäten der Menschen ankommen.«

Die Grüne Jugend setzt dabei auf konkrete politische Projekte. »Dazu gehört etwa ein neues Neun-Euro-Ticket, das klimafreundliche Mobilität ermöglicht und Menschen spürbar entlastet«, sagte Held. In einem Änderungsantrag für den Parteitag fordert die Nachwuchsorganisation zudem einen »Klima-Soli«. »Hochvermögende sollen einen fairen Beitrag zur Transformation leisten, damit die Energiewende nicht an den finanziellen Möglichkeiten einzelner scheitert«, erläuterte Held.

nd.DieWoche – unser wöchentlicher Newsletter

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Wichtig sind ihr zudem mehr positive Botschaften. »Wenn wir über die Klimakrise nur in Bildern von Bedrohung und Verzicht sprechen, verlieren wir viele Menschen«, warnt Held. Dann entstehe schnell das Gefühl: »Die Grünen wollen mir etwas wegnehmen, erst das Schnitzel, dann das Auto.« Die Partei müsse daher »raus aus dem Kulturkampf und stattdessen Hoffnung organisieren: mit greifbaren Ideen für ein gutes, sicheres Leben«. Dazu gehörten auch bezahlbare Mieten. Die Menschen müssten wieder sehen: »Wir machen Politik für ihre Lebensrealitäten, nicht für politischen Machterhalt.«

Mit Blick auf das in den vergangenen Jahren häufig angespannte Verhältnis zwischen Grüner Jugend und ihrer Mutterpartei lobt Held den »direkten, guten Austausch«, den es zwischen dem neuen Sprecher-Duo von ihr und Luis Bobga und der Partei- und Fraktionsspitze der Grünen gebe. Die Partei müsse Anliegen junger Menschen inhaltlich stärker aufgreifen, verlangt die 23-Jährige weiter – auch zum Beispiel in der Debatte über die Wehrpflicht. »Gleichzeitig erwarten wir, dass die Partei deutlich macht, dass sie uns als Verbündeten begreift, nicht als Gegner«, fügt sie hinzu. »Das hat die letzten Jahre gefehlt.« AFP/nd

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Bolsonaro nach Fluchtrisiko in Brasilien festgenommen

Brasiliens Ex-Präsident beschädigte mit einem Lötkolben seine Fußfessel

Strack-Zimmermann fordert Musterung von Frauen

Mehrheit der Bevölkerung befürwortet einen halbjährigen Pflichtdienst

Israel greift Ziele im Libanon an

Mindestens drei Menschen in der libanesischen Hauptstadt getötet – Ziel soll ein Hisbollah-Anführer gewesen sein

Grüne-Jugend-Chefin Henriette Held will »radikaler werden«

Held fordert Klimapolitik mit sozialer Gerechtigkeit

Alle wollen den DHL-Bomber

Die Causa Jaroslaw Michailow belastet die Beziehungen zwischen Moskau und Baku

Ukraine-Krieg: Europa glaubt, einen Plan zu haben

Statt der Ukraine zu helfen, könnte Europas Sturheit ihr Leiden noch vergrößern

Republika Srpksa wählt Präsidenten

Neues Oberhaupt soll serbisches Gebiet bis zur Wahl nächstes Jahr führen

Rentenstreit belastet Koalition – Opposition mit Gegenvorschlag

Ohne die Stimmen der Jungen Gruppe hat die Regierung keine Mehrheit im Bundestag

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.