Teilnehmer an einer Kundgebung nach der Namibia-Entscheidung der Bundesregierung. Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an.

Foto: dpa-Zentralbild/Paul Zinken