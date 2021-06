Vor einem Militärcamp in Afghanistan protestieren ehemalige Angestellte der Bundeswehr. Foto: German Local Employees Union

Zieht eine Armee ins Gefecht in ferne Länder, dann sind Verbündete im Kriegsgebiet unerlässlich. Erst recht, wenn Sprache, Kultur und Religion so weit auseinanderliegen, wie das bei den westlichen Armeen und der afghanischen Bevölkerung der Fall ist. Die wichtigsten Verbündeten sind die Sprachmittler*innen, die neben der Übersetzung auch noch die Interpretation des Inhaltes und die kulturellen Eigenheiten erläutern und so Missverständnisse vermeiden. Ohne diese im Militärjargon »Ortskräfte« genannten Menschen wären die internationalen Truppen taub und blind gewesen.

Taub und blind zeigt sich die Bundesregierung aber nun anlässlich des Abzugs, der eben diese wichtigen Partner der Lynchjustiz des gemeinsamen Feindes preisgibt. Deutsche Bürokraten maßten sich an, die Gefährdungslage besser beurteilen zu können als die einheimischen Helfer*innen und setzen willkürlich eine Zweijahresfrist, um nicht zu viele der Mitarbeiter*innen mit nach Deutschland nehmen zu müssen. In ein Land, in dem für alternde Mulis der Gebirgsjäger ein Gnadenhof bereitsteht, Diensthunden ein Rentendasein zugebilligt wird und das Gedenksteine für Gefallene eher aus Afghanistan evakuiert als die loyalen Ortskräfte.