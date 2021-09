Der Petersburger Stadtabgeordnete Boris Wischnewskij. Foto: imago/ITAR-TASS

Nahezu identische graue Bärte, in die sich erste weiße Haare mischen, ähnliche kahle Schläfen, fast derselbe spärliche Haaransatz: Als Boris Wischnewskij am letzten Wochenende die Kandidatenliste für die Wahl zum Petersburger Stadtrat sah, staunte er nicht schlecht. Von dem Plakat blickten ihn zwei fast perfekte Kopien seiner selbst an.

»So etwas habe ich noch nie gesehen«, empörte sich der Stadtabgeordnete der liberalen Jabloko-Partei, der bei der parallel zur Duma-Wahl stattfindenden Abstimmung um seine Wiederwahl kämpft. Selbst denselben Vor- und Nachnamen teile er mit den bis dato völlig unbekannten Gegenkandidaten, so der 65-Jährige in einem Interview. »Das alles geschieht, um die Wähler zu verwirren, damit sie die Fälschung mit dem Echten verwechseln und statt des realen Wischnewskij eine der Fälschungen wählen«, erläuterte Boris Wischnewskij das offensichtliche Ziel der Aktion, hinter der Gegner des Oppositionellen vermutet werden.

Борис Вишневский

Das russischsprachige Internet reagierte mit einer Woge des Spotts auf die absurden Fälschungen. Von einem Angriff der Klone war die Rede, auch staatsnahe Medien berichteten über die Doppelgänger. Für Befremden sorgten vor allem die Aktivitäten , die einer der beiden Fake-Kandidaten unternahm, um Boris Wischnewskij zu ähneln. Noch in diesem Juli trug der Herausforderer den Namen Boris Bykow und verfügte über eine üppige braune Haartolle, wie ein Foto der Petersburger Stadtverwaltung belegt, für die er vor einigen Jahren arbeitete. Dann änderte der mittlerweile für die Regierungspartei Einiges Russland tätige Politiker seinen Namen, ließ sich einen Bart wachsen, färbte seine Haare und ließ sein Porträt mit Hilfe eines Computerprogramms künstlich nachaltern.

Auch der andere Boris heißt eigentlich anders - nämlich Alexej Schmeljow. Von ihm ist allerdings nur bekannt, dass er als Leiter einer Autoreparaturfirma arbeitet und mit Politik bisher wenig zu tun hat.