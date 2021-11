Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben am Sonntag Plakate zur Unterstützung des libanesischen Informationsministers George Kordahi in der Hauptstadt Sanaa aufgehängt. Foto: AFP/Mohammed HUWAIS

Da hat es der libanesische Informationsminister Kordahi doch tatsächlich gewagt, Saudi-Arabien und seine Verbündeten, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, für ihren Krieg im Jemen zu kritisieren. Tagtäglich sterben Menschen unter den Bomben der Kriegskoalition, seien es Angehörige der Huthi-Milizen oder unbeteiligte Zivilisten; ganz zu schweigen von den Millionen Jemenit*innen, die zum Hungertod verdammt sind, auch weil Getreidespeicher und Brunnen Ziele aller Kriegsparteien werden. Kordahi warf der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition vor, im Jemen »Häuser, Dörfer, Beerdigungen und Hochzeiten« zu bombardieren. Daran soll man keine Kritik äußern dürfen?

Die Wahrheit ist: Saudi-Arabien und seine Verbündeten führen einen grausamen Krieg fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit; laustarke Mahner kann man nicht gebrauchen, vor allem nicht aus dem Libanon, dessen Nähe zum Iran nicht in den saudischen Kram passt. Eigentlicher Gegner in dieser diplomatischen Krise ist der Iran, der im Libanon einen starken Verbündeten hat, die Hisbollah, und im Jemen mutmaßlich die Huthi unterstützt. In der saudischen Hauptstadt Riad weiß man, wie abhängig der Libanon vom Ausland ist. Da ist es ein Leichtes, ihn auf Linie zu bringen.