Egoismus hat in der Pandemie viele Gesichter. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Wer jetzt in Clubs, Kneipen oder Bars geht und geimpft ist, fühlt sich sicher. Auch wenn dort das Zertifikat nicht kontrolliert wird. Man kann es trotzdem zeigen - oder man kann auch wieder gehen, wenn man dafür nicht ernst genommen wird oder der Eindruck nicht trügt, es interessiere am Ende niemanden im Raum, ob unter den Anwesenden jemand ist, der unverantwortlich mit einem möglichen Infektionsrisiko umgeht. Diese Situation wird sicher nicht besser werden, wenn Polizeibeamt*innen die Impfzertifikate kontrollieren. Wer kontrolliert deren Impfstatus? Und wer soll sich die Nachweise von den Studierenden in den Universitäten zeigen lassen? Die Bundeswehr?

Und wer kontrolliert, ob die geltenden Maßnahmen noch in Übereinstimmung zu bringen sind mit dem politisch hart erkämpften Status quo, dass die Pandemiebekämpfung nicht noch stärker zulasten derjenigen gehen darf, die darunter ohnehin am meisten leiden? In den Schulen werden Berliner Kinder und Jugendliche zurzeit dreimal in der Woche getestet, sie tragen den ganzen Tag eine medizinische Maske. Es gibt bezirkliche Regelungen wie in Neukölln, die besagen: Im Fall eines positiven Schnelltests von Schüler*innen gibt es keine Kostenübernahme für einen Gewissheit bringenden PCR-Test. Wer diesen nicht bezahlen kann - die Preise liegen bei mindestens 50 Euro -, geht demnach mit seinem Kind so oder so in Quarantäne. Eine »Freitestung« per Schnelltest kann frühestens nach fünf Tagen erfolgen. Wie oft wird dies wie viele Kinder und Jugendliche und ihre Familien in diesem zweiten Corona-Winter wohl treffen?

Der Egoismus ist keine Erfindung von Impfgegner*innen. Er ist auch keine Erfindung von pandemiemüden Menschen, die noch nicht erleben mussten oder vergessen haben, was es bedeutet, schwer krank zu sein, oder denen es an Empathie mangelt für diejenigen, die eine Quarantäne als psychische Belastung empfinden, die nicht in die Schule gehen können, die auch geimpft Angst haben vor einer Ansteckung. Aber ihn zu bekämpfen, scheint noch immer die Hauptaufgabe in dieser Pandemie zu sein.