Foto: dpa/Felix Hörhager

Viel zu oft haben sich Bund und Länder von neuen Entwicklungen der Corona-Pandemie überrascht gezeigt, trotz eindeutiger Warnungen aus der Wissenschaft. Nun ist zu befürchten, dass die Stellungnahme des Expert*innenrats der Bundesregierung von Teilen der Politik als eine Art Freibrief gedeutet wird, in Zukunft nur noch sehr wenig oder gar nichts mehr gegen dieses immer noch sehr gefährliche und allzu schnell mutierende Virus zu unternehmen.

Das Gegenteil ist aber der Fall: Die Corona-Expert*innen weisen in ihrem Papier ausdrücklich darauf hin, dass sich Deutschland zwar »in einer neuen Phase der Pandemie« befinde, allerdings spätestens im Herbst »das Risiko neuer Infektionswellen« bestehe.

Die bittere Wahrheit ist: 2019 wird wohl nie mehr zurückkehren. Das Virus wird voraussichtlich nicht wieder verschwinden – stattdessen müssen wir lernen, damit zu leben. Das bedeutet aber nicht: nichts tun.

Vielmehr besteht die Aufgabe der Politik im dritten Corona-Jahr darin, eine langfristige Perspektive zu entwickeln, um Freiheit und Gesundheitsschutz zu kombinieren. In dieser Hinsicht ist bislang viel zu wenig passiert, beispielsweise mangelt es bis heute an Luftfilteranlagen in Innenräumen sowie an einer weltweit gerechten Verteilung von Impfstoffen.