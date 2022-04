Justin Welby, Erzbischof von Canterbury, leitet die gesungene Eucharistie zu Ostern in der Kathedrale von Canterbury. Mit ihrem Vorhaben, Asylbewerber während eines Antragsverfahrens in das ostafrikanische Ruanda zu schicken, hat die britische Regierung harsche Kritik aus der Kirche auf sich gezogen. Foto: dpa/Gareth Fuller

Die Kritik kommt aus berufenem Munde: Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. kam bei seiner Osterpredigt nicht umhin, Großbritanniens Regierung für den am Gründonnerstag geschlossenen Flüchtlingsdeal mit dem ostafrikanischen Ruanda die Leviten zu lesen. Die geplante »Versendung« der Betroffenen widerspreche christlichen Werten, sagte Welby. »Es ist das Gegenteil der Natur Gottes.«

Über die Natur Gottes kann man streiten, über den Inhalt des Abkommens nicht. Dafür sorgte der britische Premier Boris Johnson höchstselbst: »Wir hoffen, das wird ein starkes Abschreckungsmittel.« Wer als Afrikaner in Großbritannien Asyl beantragen will, soll künftig in Ruanda auf die Entscheidung warten. Dafür wird er stante pede ausgeflogen, sobald er britischen Boden betreten hat und aus welchem Land er auch immer kommt.

Großbritannien bricht mit dem Abkommen internationales Recht, das verbietet, Geflüchtete ohne Prüfung des Asylantrags einfach abzuschieben. Dass sich die anglikanische Kirche den mehr als 160 Nichtregierungsorganisationen angeschlossen hat, die den Deal in einem gemeinsamen offenen Brief als »beschämend grausam« bezeichnet haben, ist folgerichtig. Vor Gericht darf dieses Abkommen keinen Bestand haben.