Seit Mit­te April läuft im US-ame­ri­ka­ni­schen Fair­fax in Vir­gi­nia der Ver­leum­dungs­pro­zess zwi­schen dem Schau­spie­ler-Ex-Ehe­paar John­ny Depp und Amber Heard, die sich gegen­sei­tig wegen ver­meint­li­cher Lügen und übler Nach­re­de auf meh­re­re Mil­lio­nen Dol­lar ver­kla­gen. Bei­de wer­fen sich ver­ba­le und phy­si­sche Über­grif­fe wäh­rend der Bezie­hung vor und beschul­di­gen sich gegen­sei­tig, durch Lügen die Repu­ta­ti­on des jeweils ande­ren nach­hal­tig beschä­digt zu haben.

Die gelin­de gesagt tur­bu­len­te Kurz­zeit­ehe der bei­den und die Nach­wir­kun­gen die­ser Ver­bin­dung, die 2016 ende­te, war seit Jah­ren immer mal wie­der ein gefun­de­nes Fres­sen für die Bou­le­vard­pres­se. Und es ist nicht das ers­te Mal, dass sich Heard und Depp vor Gericht wie­der­fin­den. Der aktu­el­le Pro­zess aller­dings wird in den Medi­en und im Inter­net wie ein Enter­tain­ment-Welt­ereig­nis ver­folgt, was eini­ger­ma­ßen bizarr ist. Noch bizar­rer aber ist: John­ny Depps Lang­zeit­stra­te­gie, immer ande­ren die Schuld für sei­ne pri­va­ten und finan­zi­el­len Fias­kos zu geben, scheint zum ers­ten Mal viel­leicht wirk­lich aufzugehen.

Egal, wie der Pro­zess aus­ge­hen wird: Schon jetzt hat er sich welt­weit die Soli­da­ri­tät von Anhänger*innen und Fans gesi­chert, die ihn fre­ne­tisch dafür fei­ern, dass er sei­ne angeb­lich von Heard zer­stör­te Ehre wie­der­her­stel­len will. Dazu kom­men Memes, Hash­tags auf Twit­ter wie #Jus­tice­for­John­ny­Depp und Tik­Tok-Vide­os, in denen Depp glo­ri­fi­ziert und Amber Heard ver­teu­felt wird. Der Grund dafür ist so nahe­lie­gend wie bedenk­lich: Vie­le Bewun­de­rer des Schau­spie­lers iden­ti­fi­zie­ren sich anschei­nend immer noch mit der alten miso­gy­nen Mär, die davon han­delt, wie ein unschul­di­ger und nobler Mann nach und nach von sei­ner bösen und durch­ge­knall­ten Part­ne­rin mut­wil­lig und sys­te­ma­tisch kaputt­ge­macht wur­de. Dass der Pro­zess im Live­stream mit­ver­folgt wer­den kann, spielt Depp dabei in die Hän­de: Hier kommt er wie der etwas ver­peil­te, aber den­noch sanft­mü­ti­ge und lie­bens­wür­di­ge Künst­ler-Typ rüber, der gar nicht so recht ver­ste­hen will, war­um ihm wie­der so übel mit­ge­spielt wurde.

Dabei stru­del­te Depp schon vor sei­ner Ehe mit Heard von einem Fias­ko ins nächs­te, ohne dass die Schau­spie­le­rin nach­hel­fen muss­te – nur schei­nen das die Depp-Anhänger*innen in den ver­gan­ge­nen Wochen ver­ges­sen zu haben. 2018 mach­te er vor allem damit Schlag­zei­len, weil bekannt gewor­den war, dass er jah­re­lang 30.000 Dol­lar im Monat für Wein ver­prass­te und ins­ge­samt lau­fen­de Kos­ten von monat­lich etwa zwei Mil­lio­nen hat­te – obschon er finan­zi­ell gar nicht mehr für einen der­art illus­tren Lebens­stil aus­ge­rüs­tet war. Anstatt auf die Ermah­nun­gen sei­nes Finanz­ma­nage­ments zu hören, wehr­te sich Depp vehe­ment dage­gen, Geld ein­zu­spa­ren – und ver­klag­te statt­des­sen sei­ne ehe­ma­li­gen Mana­ger wegen Miss­ma­nage­ments auf 25 Mil­lio­nen Euro Scha­dens­er­satz. Man einig­te sich außer­ge­richt­lich. In Inter­views hin­ge­gen koket­tier­te er oft damit, selbst kei­ne Ahnung von Finan­zen zu haben und Ver­trä­ge zu unter­schrei­ben, ohne sie gele­sen zu haben – er sei schließ­lich Künst­ler und bezah­le Leu­te dafür, sei­ne Finan­zen zusammenzuhalten.

Die Shop­ping­ex­zes­se Depps sind auch bekannt: Neben teu­rem Wein leg­te er sich über die Jah­re unter ande­rem eine Pri­vat­in­sel auf den Baha­mas und ein ver­las­se­nes fran­zö­si­sches Dorf zu, dazu unzäh­li­ge Immo­bi­li­en und teu­re Autos. Drei Mil­lio­nen US-Dol­lar zahl­te er, um die Asche sei­nes ver­stor­be­nen Schrift­stel­ler-Freun­des Hun­ter S. Thomp­son aus einer 47 Meter hohen Kano­ne ver­packt in Feu­er­werks­kör­per in die Luft zu schie­ßen. Und sei­ner Toch­ter kauf­te er ein hoch­prei­si­ges Sofa vom »Kee­ping up with the Kardashians«-Set. Sei­ne Dro­gen­ex­zes­se kos­te­ten ebenfalls.

Die Aus­ga­ben­pipe­line lief also zuver­läs­sig, sei­ne Leis­tun­gen an Film­sets aller­dings nicht so wirk­lich. Bei den Dis­ney-Pro­duk­tio­nen zu »Pira­tes of the Car­ri­be­an«, sei­nen letz­ten rich­ti­gen Welt­hits, kam er oft zu spät und/oder betrun­ken ans Set und wei­ger­te sich, sei­nen Text aus­wen­dig zu ler­nen – statt­des­sen hat­te er ein Hör­ge­rät im Ohr, in das er sich das Skript souf­flie­ren ließ. Wie eine Kari­ka­tur des betrun­ke­nen Pira­ten Jack Spar­row stol­per­te er selbst durch die Dreh­ar­bei­ten. Damit ver­ur­sach­te er astro­no­mi­sche Mehr­kos­ten – und es ist in Hol­ly­wood ein offe­nes Geheim­nis, dass auch die­se Umstän­de dafür sorg­ten, dass er lukra­ti­ve Film­rol­len und vor allem Dis­ney als Arbeit­ge­ber ver­lor. Depp, der seit er Mit­te 20 war immer gut damit gefah­ren war, den ver­kann­ten Out­si­der zu geben, indem er Dro­gen roman­ti­sier­te, den Schluck­specht gab und sich mit jun­gen Frau­en umgab, muss­te irgend­wann in sei­nen 50ern die bit­te­re Lek­ti­on ler­nen, dass sein Life­style im Alter eben nicht mehr char­mant wirk­te, son­dern eher wie die Mischung aus ver­zwei­fel­ter Mid­life-Cri­sis und Peter-Pan-Syn­drom. Ein ech­ter Depp eben. Der in die Jah­re gekom­me­ne John­ny war längst eine Lach­num­mer für Medi­en und Öffent­lich­keit, bevor er sich den gericht­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen mit Heard widmete.

Aber viel­leicht inter­es­siert die Leu­te, die Depp nun neu­er­dings eif­rig ver­tei­di­gen, die ande­ren Details des finan­zi­el­len und pri­va­ten Unter­gangs des Schau­spie­lers auch ein­fach nicht. Es ist anschei­nend viel unter­halt­sa­mer, wenn man wie­der auf eine Frau los­ge­hen und damit viel­leicht einen Mann ret­ten kann – auch, wenn Heard nach­weis­lich tat­säch­lich in der Ehe eben­falls kei­ne schö­ne Zeit ver­lebt hat. Zumin­dest wur­de in einem Pro­zess, den Depp bereits 2020 gegen die Ver­lags­grup­pe der Bou­le­vard­zei­tung »The Sun« führ­te, da sie ihn als »Frau­en­schlä­ger« bezeich­net hat­ten, fest­ge­stellt, dass zwölf von 14 Anschul­di­gun­gen, die Heard gegen Depp her­vor­ge­bracht hat­te, »sub­stan­ti­ell wahr« gewe­sen sind.

In die­sen Tagen wird Heard ihre Zeu­gen­aus­sa­gen vor Gericht vor­neh­men, und es ist damit zu rech­nen, dass noch wei­te­re schmut­zi­ge Details der Hol­ly­wood-Ehe ans Licht kom­men – vor allem zu Las­ten Heards. Wahr­schein­lich war die Ehe für kei­nen der bei­den ein Spa­zier­gang, und was tat­säch­lich alles vor­ge­fal­len ist, wird wahr­schein­lich nie kom­plett geklärt wer­den. Es tut aber auf der Sym­pa­thieska­la auch nichts zur Sache, denn die Rol­len sind schon klar ver­teilt: Depp ist der schö­ne Held, Heard das Biest. Im bis­he­ri­gen Pro­zess erhielt man bereits einen Ein­druck davon, wie inak­zep­ta­bles Ver­hal­ten ent­schul­digt wer­den kann, sofern es ins sexis­ti­sche Welt­bild passt und eine Frau nicht wie das per­fek­te Opfer rüber­kommt. Dass Depp eben doch nicht der rit­ter­li­che Frau­en­ver­ste­her ist, für den er sich anschei­nend immer noch hält, ist näm­lich klar: Als er im Zeu­gen­stand saß, wur­den unter ande­rem Text­nach­rich­ten vor­ge­bracht, in denen er zahl­rei­che Frau­en (unter ande­rem auch sei­ne Ex-Part­ne­rin Vanes­sa Para­dis, mit der er zwei Kin­der hat) als »Huren«, »Sper­ma­fres­se­rin­nen«, »Strip­pe­rin­nen« und »Fot­zen« beschimpft und zum Bei­spiel vor­schlägt, Heard zu ver­bren­nen und ihre tote Lei­che zu miss­brau­chen. In einem Video, in dem er aggres­siv in sei­ner Küche ran­da­liert, ist deut­lich zu hören, wie er Heard aggres­siv beschimpft. Dass Depp dafür gefei­ert wur­de, wie er all die­se Bewei­se ent­spannt kom­men­tier­te und als Aus­re­den non­cha­lant immer wie­der Heard als Aus­lö­ser für sei­ne Aggres­sio­nen und sei­nen spe­zi­el­len Humor vor­schie­ben konn­te, zeigt dabei auch nicht, dass er im Grun­de doch ein tol­ler Kerl ist. Es zeigt, dass Frau­en­feind­lich­keit trotz #metoo-Bewe­gung und Co. immer noch gesell­schafts­fä­hig ist. Und das ist ein Pro­blem, das sogar noch grö­ßer ist als die­ser Schlammschlacht-Prozess.