An diesem Wachsmodell ist die Vorhaut noch dran. Foto: dpa/Markus Scholz

40 Pro­zent der Men­schen mit Penis welt­weit sind beschnit­ten. Sie kri­ti­sie­ren die­se Pra­xis. Warum?

Vic­tor Schie­r­ing: Eigent­lich müss­te man das anders for­mu­lie­ren: Einem Drit­tel der spä­te­ren Män­ner wird als Kind, ohne ihre Ein­wil­li­gung, ein Teil des Geni­tals abge­schnit­ten. Der Zwang ist die Vor­aus­set­zung dafür, dass es hier zu einem Mas­sen­phä­no­men kommt.

Sie haben die For­mu­lie­rung ange­spro­chen. Bei weib­li­chen Geni­ta­li­en spricht man von Geni­tal­ver­stüm­me­lung, bei männ­li­chen von Beschnei­dung. Müss­ten wir die­se Begrif­fe verändern?

Sei­den­berg: Uns geht es um Kin­der­schutz, unab­hän­gig vom Geschlecht. Die Begrif­fe nut­ze ich abhän­gig vom Kon­text. Für mich selbst wür­de ich von Ver­stüm­me­lung spre­chen. Das Abschnei­den der Vor­haut ist eine geni­ta­le Ver­let­zung und eine Miss­ach­tung mei­nes Rechts auf kör­per­li­che Unver­sehrt­heit. Aber ich will das nie­man­dem auf­zwin­gen, des­halb spre­che ich all­ge­mein vom Abschnei­den der Vor­haut oder Vorhautamputation.

Bei Ihnen wur­de der Ein­griff als Säug­ling durch­ge­führt. Wie kam es dazu, dass sie das als Pro­blem wahrnehmen?

Sei­den­berg: Haupt­säch­lich dadurch, dass mich mein Bru­der dar­auf ange­spro­chen hat. Ich dach­te frü­her, das sei bes­ser. Das gehör­te zu mei­ner jüdi­schen Iden­ti­tät. Dann begann die kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung. Und mit der Zeit ist mir bewusst gewor­den, dass bei mir ein Scha­den vor­han­den ist.

Wie sieht der aus?

Schie­r­ing: Mit dem Abschnei­den der Vor­haut ver­lie­ren Sie unwie­der­bring­lich das ero­gens­te Gewe­be am männ­li­chen Penis. Sie haben häu­fig Nar­ben­wuls­te an ihrem Geni­tal. Und oft nicht die Mög­lich­keit, schmerz­frei mas­tur­bie­ren zu kön­nen, weil Sie kei­ne oder nur wenig beweg­li­che Haut am Penis haben. Vie­le benut­zen Gleit­gel, weil es sonst weh tut.

Sei­den­berg: Dadurch, dass die Bede­ckung der Eichel fehlt, ent­ste­hen uner­wünsch­te Rei­ze und das kann unter Umstän­den den Schlaf stö­ren – etwa bei Erektionen.

Vor zehn Jah­ren, am 7. Mai 2012, wur­de die Beschnei­dung eines Jun­gen durch ein Köl­ner Gericht als Kör­per­ver­let­zung beur­teilt. Damals wur­de auch der welt­wei­te Tag der geni­ta­len Selbst­be­stim­mung initi­iert. Kur­ze Zeit spä­ter wur­de die ritu­el­le Beschnei­dung gesetz­lich erlaubt. Was hat sich in der Zwi­schen­zeit getan?

Schie­r­ing: Der Gesetz­ge­ber hat nicht nur ritu­el­le Vor­haut­am­pu­ta­tio­nen erlaubt, son­dern jeg­li­che medi­zi­nisch nicht not­wen­di­ge. Seit­dem hat sich sehr viel getan, beson­ders im medi­zi­ni­schen Sek­tor. Dort, und nicht im kul­tu­rell-reli­giö­sen Bereich, pas­sie­ren in Deutsch­land 90 Pro­zent der Ein­grif­fe. Dar­an sieht man, dass es hier nicht um einen Kul­tur­kampf geht, son­dern dass das ein gesamt­ge­sell­schaft­li­ches The­ma ist. Die neu­en medi­zi­ni­schen Leit­li­ni­en der Deut­schen Gesell­schaft für Kin­der­chir­ur­gie sehen sehr weni­ge Grün­de für eine Vor­haut­am­pu­ta­ti­on vor.

Das Gesetz, das das Abschnei­den der Vor­haut erlaubt, wird oft mit Reli­gi­ons­frei­heit begrün­det. Kritiker*innen wird vor­ge­wor­fen, anti­se­mi­ti­sche oder anti­mus­li­mi­sche Vor­ur­tei­le zu fördern …

Sei­den­berg: Ich habe das Urteil von Köln vor zehn Jah­ren selbst als Angriff auf mei­ne jüdi­sche Iden­ti­tät emp­fun­den. Durch mei­ne Aus­ein­an­der­set­zung mit dem The­ma habe ich aber rea­li­siert, dass jüdi­sches Leben dadurch nicht gefähr­det wird. Es stärkt die gesell­schaft­li­che Viel­falt, wenn allen Men­schen unab­hän­gig von Her­kunft und Geschlecht ihr Recht auf kör­per­li­che Unver­sehrt­heit zuge­stan­den wird.

Oft wird auch mit hygie­ni­schen Grün­den argu­men­tiert oder damit, dass sich das Anste­ckungs­ri­si­ko mit HIV reduziere.

Schie­r­ing: Die Kul­tu­ren, die das prak­ti­zie­ren, ver­su­chen immer dafür Recht­fer­ti­gun­gen zu fin­den. Im 19. Jahr­hun­dert war es das Ver­hin­dern von Mas­tur­ba­ti­on, heu­te ist es das Vor­beu­gen von Krank­hei­ten. Man kann immer Kör­per­tei­le abschnei­den, die danach nicht mehr erkran­ken. Penis­krebs ist eine der sel­tens­ten Krank­hei­ten beim Mann, Brust­krebs ist eine sehr häu­fi­ge und teils lebens­be­droh­li­che Erkran­kung bei Frau­en. Trotz­dem wür­de nie­mand auf die Idee kom­men, her­an­wach­sen­den Frau­en pro­phy­lak­tisch und ohne ihre Ein­wil­li­gung die Brüs­te abzu­schnei­den – auch wenn man damit eine gewis­se Zahl an Frau­en ret­ten könnte.

In einem Arti­kel der »Mens Health« von 2020 wird die Vor­haut als »luxu­riö­se Son­der­aus­stat­tung« bezeich­net. War­um gibt es so wenig Wis­sen darüber?

Sei­den­berg: Es ist ein kom­plett patri­ar­cha­les Ver­ständ­nis, wenn man sagt, es sei bei einem Men­schen mit Penis nicht wich­tig, dass er sei­nen gan­zen Kör­per hat. Für mich war es sehr wich­tig wahr­zu­neh­men, was in der Frau­en- und quee­ren Bewe­gung gemacht wur­de. Gera­de wenn es dar­um geht, über Gefüh­le oder eige­ne Ver­letz­bar­keit zu spre­chen. Als Mann gibt es da nicht viel, wor­auf wir zurück­grei­fen können.

Soll­te Beschnei­dung ver­bo­ten werden?

Schie­r­ing: Kör­per­ver­let­zung an Kin­dern ist ver­bo­ten. Wir tre­ten nur dafür ein, dass bei der Vor­haut die glei­chen Maß­stä­be gel­ten wie anders­wo. Wenn man Geni­ta­li­en mit Mes­sern limi­tiert, ist das immer eine Form von Nor­mie­rung. Kin­der wer­den nicht gefragt, ob sie damit ein­ver­stan­den sind. Der Gesetz­ge­ber muss sich die­ser Situa­ti­on stel­len. Wir haben in Deutsch­land drei Geset­ze: Je nach­dem, wie ein Kind zwi­schen den Bei­nen aus­sieht, erfährt es unter­schied­li­che Schutz­gra­de. Und das kann in einer Gesell­schaft, die sich der Gleich­heit vor dem Gesetz ver­pflich­tet sieht, kei­nen Bestand haben.