Kann vermutlich nach dem Wahlsonntag eine Ansage machen, mit wem er regieren will: CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther Foto: dpa/Christian Charisius

Die Pan­de­mie mag wei­test­ge­hend aus der öffent­li­chen Wahr­neh­mung ver­schwun­den sein, doch das Coro­na­vi­rus beein­flusst wei­ter­hin den All­tag – auch in der Poli­tik. Bei­na­he hät­te Dani­el Gün­ther ein ähn­li­ches Schick­sal wie sein Par­tei­freund Tobi­as Hans vor weni­gen Wochen im Saar­land erlit­ten. Mit­ten im Wahl­kampf­end­spurt wur­de Gün­ther vor über einer Woche posi­tiv auf Covid-19 getes­tet. Es folg­ten neun Tage in Iso­la­ti­on, Auf­trit­te wur­den abge­sagt, dar­un­ter auch eine Debat­te mit den bei­den Spit­zen­kan­di­da­tin­nen von Grü­nen und SPD, Moni­ka Heinold und Tho­mas Los­se-Mül­ler. Am Mitt­woch dann das Signal: Gün­ther durf­te sei­ne Qua­ran­tä­ne ver­las­sen, pünkt­lich zu den bei­den letz­ten Tri­el­len mit sei­nen größ­ten poli­ti­schen Konkurrentinnen.

Im Gegen­satz zu dem am Ende bei der Saar­land­wahl der SPD und ihrer Kan­di­da­tin Anke Reh­lin­ger unter­le­ge­nen Hans scheint Gün­ther das Glück bis jetzt auf sei­ner Sei­te zu haben: Er ist nicht nur wie­der fit, son­dern dürf­te – sofern es auf den letz­ten Metern kei­ne Über­ra­schung gibt – gro­ße Chan­cen haben, auch nach dem Wahl­sonn­tag Minis­ter­prä­si­dent von Schles­wig-Hol­stein zu blei­ben. Das dürf­te auch der CDU bei der Land­tags­wahl eine Woche spä­ter in Nord­rhein-West­fa­len Rücken­wind geben, bun­des­po­li­tisch hat die Wahl kaum eine Bedeu­tung. Alle Umfra­gen der letz­ten Tage sehen die Nord-CDU min­des­tens 16 Pro­zent­punk­te vor der Zweit­plat­zier­ten SPD. Soll­te es am Ende rech­ne­risch knapp für eine Ampel-Koali­ti­on rei­chen, hät­te die­se ange­sichts sol­cher Abstän­de ein gro­ßes Legitimationsproblem.

Alles sieht danach aus, dass Gün­ther meh­re­re Optio­nen offen ste­hen. Die Fra­ge ist, wie vie­le es sind. Eine Fort­set­zung von Jamai­ka, für die der CDU-Spit­zen­kan­di­dat im Wahl­kampf bis zum Schluss warb, ist eben­so drin wie ein neu­es Zwei­er-Bünd­nis. Eine Koali­ti­on mit den Grü­nen hät­te nach den Umfra­gen eine kla­re Mehr­heit, gerin­ger und nach den Zah­len noch nicht so sicher wäre ein Bünd­nis mit der FDP. Die Nord-Libe­ra­len lie­ßen bereits durch­bli­cken, dass Jamai­ka für sie kei­ne Opti­on ist und man lie­ber in die Oppo­si­ti­on gehe, soll­te es rech­ne­risch für eine Zwei­er­ko­ali­ti­on aus Grü­nen und CDU rei­chen. In den letz­ten Wochen zeig­te sich immer deut­li­cher, dass Schwarz-Grün die Wahr­schein­lichs­te aller Regie­rungs­kon­stel­la­tio­nen ist.

Zwar lässt sich kei­ne Par­tei zu einer offe­nen Aus­sa­ge hin­rei­ßen, Ten­den­zen las­sen sich im Wahl­kampf den­noch erken­nen. Minis­ter­prä­si­dent Gün­ther betont bei sei­nen Auf­trit­ten, wie gut die Zusam­men­ar­beit mit dem Grü­nen-Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck funk­tio­niert. Erst Mit­te März hat­ten sich die Bei­den in Kiel getrof­fen, um über die Fort­schrit­te bei der Ener­gie­wen­de zu spre­chen. Habeck, selbst bis 2018 Minis­ter für Ener­gie, Land­wirt­schaft und Umwelt in Schles­wig-Hol­stein, lob­te, dass das Land »sei­ne Haus­auf­ga­ben gemacht« habe.

Die Ener­gie­wen­de­bi­lanz unter Jamai­ka fällt aller­dings wider­sprüch­lich aus. SPD-Spit­zen­kan­di­dat Tho­mas Los­se-Mül­ler kri­ti­siert im Wahl­kampf, dass zwi­schen 2017 und 2021 kei­ne zusätz­li­chen Wind­kraft­an­la­gen gebaut wur­den, der Zuwachs bei der Strom­erzeu­gung aus Wind­ener­gie geht vor allem auf Repowe­ring, also die Erneue­rung alter Anla­gen zurück. Die Grü­nen indes drän­gen dar­auf, dass das Land mehr Platz für Wind­kraft­an­la­gen bereit­stellt. Aktu­ell ist ein Flä­chen­ziel von zwei Pro­zent vor­ge­se­hen, die Par­tei for­dert drei Pro­zent, CDU und FDP tra­ten bis­her auf die Bremse.

Gün­ther könn­te sich in die­ser Fra­ge nach der Wahl in Koali­ti­ons­ge­sprä­chen fle­xi­bel zei­gen. Im Wahl­kampf betont der CDU-Poli­ti­ker, dass die Bedeu­tung der Ener­gie­wen­de durch den rus­si­schen Angriffs­krieg noch ein­mal gewach­sen ist – Stich­wort unab­hän­gi­ge Ener­gie­ver­sor­gung. Gleich­zei­tig wirbt er ähn­lich den Grü­nen für den Auf­bau einer grü­nen Indus­trie. Als Leucht­turm dient der im Früh­jahr ver­kün­de­te geplan­te Bau einer gro­ßen Bat­te­rie­fa­brik der schwe­di­schen Fir­ma North­volt in Hei­de. Ab 2025 sol­len Zel­len für etwa eine Mil­li­on E‑Autos jähr­lich pro­du­ziert wer­den. Nicht nur dafür braucht es jede Men­ge Ener­gie aus rege­ne­ra­ti­ven Quellen.

Öko­lo­gisch frag­wür­dig sind zwei wei­te­re Pro­jek­te, bei denen Grü­ne und CDU zusam­men­fin­den. Im Gegen­satz zur Par­tei­ba­sis und dem offi­zi­el­len Pro­gramm spre­chen sich die Grü­nen im Kie­ler Land­tag für den Bau eines Flüs­sig­gas­ter­mi­nals im Hafen von Bruns­büt­tel aus. Klar gegen das Ter­mi­nal posi­tio­nie­ren sich im Wahl­kampf Links­par­tei und der Süd­schles­wig­sche Wäh­ler­ver­band. Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­ter Habeck betont, dass die Infra­struk­tur in Zukunft auch dazu genutzt wer­den könn­te, um den Trans­port von kli­ma­neu­tral erzeug­tem Was­ser­stoff zu orga­ni­sie­ren. Die­se Opti­on besteht bei einem wei­te­ren umstrit­te­nen Pro­jekt nicht, auf das die Deut­sche Umwelt­hil­fe am Don­ners­tag auf­merk­sam mach­te. In einer Befra­gung aller Spitzenkandidat*innen kam her­aus, dass neben CDU und FDP auch die Grü­nen den Antrag des Ener­gie­kon­zerns Win­ters­hall Dea unter­stüt­zen, wei­te­re Ölboh­run­gen im Wat­ten­meer auf der Mit­tel­pla­te durch­zu­füh­ren. SPD, Die Lin­ke und der SSW sind dagegen.

Zur Begrün­dung ver­weist Grü­nen-Kan­di­da­tin Heinold auf die ver­än­der­te Lage durch den Ukrai­ne­krieg. Auch wür­de eine Zustim­mung an die Bedin­gung geknüpft, dass das Unter­neh­men sei­ne Ölför­de­rung auf der Platt­form eher als geplant been­de. Im Wahl­pro­gramm heißt es dage­gen, dass die Grü­nen neue Ölboh­run­gen ablehnen.