Banda Aceh, Indonesien, Juni 2021: In vielen muslimischen Ländern wird Jungen im Schulalter die Vorhaut ohne Betäubung amputiert, häufig kommt es zu Komplikationen. Foto: AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN

Am 7. Mai ist der welt­wei­te Tag der geni­ta­len Selbst­be­stim­mung. Akti­vis­tin­nen for­dern zu die­sem Anlass all­jähr­lich ein Ende jeg­li­cher nicht­the­ra­peu­ti­scher Geni­tal­ope­ra­tio­nen an Kin­dern. Sie argu­men­tie­ren mit der UN-Kin­der­rechts­kon­ven­ti­on und for­dern die Ein­hal­tung und Umset­zung von deren Arti­kel 2 (Schutz vor Dis­kri­mi­nie­rung), 3 (Vor­rang des Kin­des­wohls) und 24, Absatz 3 (Abschaf­fung schäd­li­cher Bräuche).

Unter­schied­li­che Debat­ten wer­den unter der Über­schrift der geni­ta­len Selbst­be­stim­mung geführt. Hier trifft die Dis­kus­si­on um Beschnei­dung von Jun­gen auf den Kampf gegen weib­li­che Geni­tal­ver­stüm­me­lung und die Rech­te Inter­se­xu­el­ler. Rund um die­se The­men kommt es immer wie­der zu hef­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zun­gen, denn es wim­melt dabei von ras­sis­ti­schen, isla­mo­pho­ben, anti­se­mi­ti­schen und cis-nor­ma­ti­ven Ressentiments.

Das Datum des Akti­ons­ta­ges ist an das soge­nann­te Köl­ner Urteil ange­lehnt: Vor genau zehn Jah­ren hat­te das Land­ge­richt Köln die Beschnei­dung eines mus­li­mi­schen Jun­gen, also eine medi­zi­nisch nicht­in­di­zier­te Vor­haut­ent­fer­nung, als eine straf­ba­re Kör­per­ver­let­zung bewer­tet. Die jüdi­sche und die mus­li­mi­sche Gemein­schaft wehr­ten sich und ver­tei­dig­ten ihre Tra­di­ti­on als reli­giö­se Frei­heit – mit Erfolg. Ende 2012 kipp­te der Bun­des­tag den Rich­ter­spruch mit brei­ter Mehr­heit und ent­schied, dass eine Beschnei­dung der Vor­haut aus jeg­li­chem Grund zuläs­sig ist, solan­ge sie von Ärz­tin­nen aus­ge­führt wird.

Die Par­la­ments­ent­schei­dung wur­de damals auch von den bei­den gro­ßen christ­li­chen Kir­chen begrüßt, die auf das Grund­recht der Reli­gi­ons­frei­heit und das Erzie­hungs­recht der Eltern poch­ten. Es sind also ins­be­son­de­re säku­la­re Stim­men, die sich für geni­ta­le Selbst­be­stim­mung und damit gegen die Beschnei­dung von Jun­gen einsetzen.

Weni­ger kon­tro­vers wird in Deutsch­land über weib­li­che Geni­tal­ver­stüm­me­lung dis­ku­tiert, die in vie­len Län­dern ille­gal ist und zu dau­er­haf­ten Schmer­zen und gro­ßen gesund­heit­li­chen Pro­ble­men führt. Welt­weit sind mehr als 200 Mil­lio­nen Frau­en davon betrof­fen. Vor allem in west­li­chen, öst­li­chen und nord­öst­li­chen Regio­nen Afri­kas, in eini­gen Län­dern Asi­ens sowie im Nahen Osten ist die­se Pra­xis verbreitet.

In Deutsch­land leben geschätzt 68 000 Frau­en, denen im Kin­des­al­ter die Kli­to­ris und/oder Tei­le der Scham­lip­pen ampu­tiert wur­den. Damit es nicht noch mehr wer­den, for­dern Frau­en­or­ga­ni­sa­tio­nen seit vie­len Jah­ren ein ent­schie­de­nes Vor­ge­hen dage­gen. Nach Schät­zun­gen des Fami­li­en­mi­nis­te­ri­ums sind hier­zu­lan­de bis zu 14 000 Mäd­chen akut bedroht.

Die neue Bun­des­re­gie­rung hat des­we­gen am 5. Febru­ar einen soge­nann­ten Schutz­brief vor­ge­stellt. Er soll Fami­li­en mit Infor­ma­tio­nen und Argu­men­ten davon abhal­ten, auf Rei­sen ins Her­kunfts­land eine Geni­tal­ver­stüm­me­lung an ihren Töch­tern durch­füh­ren zu lassen.

In dem Schrei­ben wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass die weib­li­che Geni­tal­ver­stüm­me­lung in Deutsch­land auch dann straf­bar ist, wenn sie im Aus­land vor­ge­nom­men wird und dass dafür bis zu 15 Jah­re Haft und der Ver­lust des Auf­ent­halts­ti­tels dro­hen. Der Fly­er liegt seit­her bei NGOs, Bera­tungs­stel­len und Arzt­pra­xen aus.

Bei den Rech­ten inter­se­xu­el­ler Kin­der hat sich in den letz­ten Jah­ren viel getan. Unge­fähr jedes tau­sends­te Kind kommt mit männ­li­chen und weib­li­chen Geschlechts­merk­ma­len zur Welt. Inter­se­xu­el­le Aktivist*innen weh­ren sich dage­gen, von der Gesell­schaft des­we­gen als krank oder unvoll­stän­dig ange­se­hen zu werden.

Noch bis 2007 galt die ärzt­li­che Emp­feh­lung, unein­deu­ti­ge Geni­ta­li­en chir­ur­gisch an die »nor­ma­le« weib­li­che oder männ­li­che Form anzu­pas­sen. Der Ein­griff soll­te inner­halb der ers­ten sechs Lebens­mo­na­te vor­ge­nom­men wer­den. 2012 emp­fahl der Deut­sche Ethik­rat, inter­se­xu­el­le Per­so­nen selbst über ihr Geschlecht ent­schei­den zu las­sen, wenn sie alt genug dafür sind. Seit 2013 ist es nicht mehr vor­ge­schrie­ben, das Geschlecht von Säug­lin­gen ins Gebur­ten­re­gis­ter ein­zu­tra­gen, sodass auch kein recht­li­cher Grund für Zwangs­ope­ra­tio­nen mehr besteht.

2018 urteil­te das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt, das Grund­ge­setz schrei­be kei­ne binä­re Geschlech­ter­ord­nung vor. In der Fol­ge wur­de im Per­so­nen­stand die Geschlechts­op­ti­on »divers« ein­ge­führt. Im ver­gan­ge­nen Jahr ver­ab­schie­de­te der Bun­des­tag das »Gesetz zum Schutz von Kin­dern mit Vari­an­ten der Geschlechts­ent­wick­lung«, das Ope­ra­tio­nen und Behand­lun­gen sogar ver­bie­tet, wenn sie aus­schließ­lich der Anglei­chung an ein Geschlecht die­nen sol­len. Ein­grif­fe dür­fen nur noch mit Ein­wil­li­gung der betrof­fe­nen Per­son erfol­gen oder müs­sen gericht­lich geneh­migt wer­den. Für inter­se­xu­el­le Men­schen ist also nicht nur geni­ta­le Selbst­be­stim­mung, son­dern auch der Abschied vom rein bio­lo­gi­schen Geschlech­ter­ver­ständ­nis wichtig.