Neuer Generalsekretär: Martin Huber Foto: dpa/Peter Kneffel

Nur zwei­ein­halb Tage dau­er­te es, bis CSU-Chef Mar­kus Söder am Frei­tag einen Nach­fol­ger für Kurz­zeit-Gene­ral­se­kre­tär Ste­phan May­er prä­sen­tier­te. Viel Zeit konn­te sich Bay­erns Minis­ter­prä­si­dent auch nicht neh­men. Kom­men­des Jahr ste­hen im Frei­staat Land­tags­wah­len an. Die Par­tei steckt längst in den Vor­be­rei­tun­gen, dis­ku­tiert aktu­ell ein neu­es Grund­satz­pro­gramm. Söder braucht nächs­ten Herbst ein star­kes bis über­ra­gen­des CSU-Ergeb­nis, sonst wackelt sei­ne Posi­ti­on als unum­strit­te­nes Macht­zen­trum der Partei.

Glück für den Vor­sit­zen­den: Mit Mar­tin Huber fand Söder jeman­den, der May­er pro­blem­los ersetzt. Die Bio­gra­fie des 44-Jäh­ri­gen ist ein klas­si­sches Bei­spiel für eine Par­tei­kar­rie­re. Nach dem Stu­di­um der Poli­ti­schen Wis­sen­schaft in Mün­chen stieg Huber 2007 in die Öffent­lich­keits­ar­beit der CSU-Par­tei­zen­tra­le ein. Dort mach­te ihn der gera­de frisch an die Par­tei­spit­ze gewähl­te Horst See­hofer zu sei­nem per­sön­li­chen Refe­ren­ten. Wie die Par­tei im Inners­ten tickt, ist für Huber also kein Geheim­nis, in das er sich nun erst ein­ar­bei­ten müss­te. Dies dürf­te auch ein wesent­li­cher Grund dafür sein, war­um Söder ihm kürz­lich die Lei­tung der Grund­satz­kom­mis­si­on der Par­tei anvertraute.

Huber dürf­te aber auch des­halb Söders Wahl gewe­sen sein, weil der Ober­bay­er jenen Typus einer neu­en Genera­ti­on Kon­ser­va­ti­ver ver­kör­pert, wie ihn der Par­tei­chef für zukunfts­wei­send hält. Als Katho­lik eng mit Begrif­fen wie Hei­mat, Fami­lie und Glau­be ver­bun­den, aber gleich­zei­tig cha­rak­ter­lich nicht mit einem pro­vin­zi­el­len Stamm­tischi­gno­ran­ten zu ver­wech­seln, wie sie die CSU zahl­reich in der Ver­gan­gen­heit her­vor­brach­te. Ein biss­chen Moder­ni­sie­rung scha­det nicht.

Hubers The­men als Abge­ord­ne­ter des baye­ri­schen Land­tags, dem er seit 2013 ange­hört, sind daher auch Erneu­er­ba­re Ener­gien, Nach­hal­tig­keit und Euro­pa. Alles nicht unbe­dingt Stich­wor­te, mit denen man die CSU asso­zi­iert. Sie dürf­ten aller­dings hel­fen, der Par­tei ein neu­es Image zu verpassen.