Die Flucht der US-Ame­ri­ka­ner aus Kabul, im Spät­som­mer ver­gan­ge­nen Jah­res, stell­te das Schei­tern eines groß­an­ge­leg­ten stra­te­gi­schen Ent­wurfs des Wes­tens dar.Der soge­nann­te »War against Ter­ror«, wel­cher von der Bush-Admi­nis­tra­ti­on nach 9/11 ins Leben geru­fen wur­de, hat 20 Jah­re spä­ter, also ein Zeit­raum drei­mal so lan­ge wie die Dau­er des Zwei­ten Welt­kriegs, weder den Ter­ror besiegt, die Welt siche­rer gemacht oder das Phä­no­men des Dschi­ha­dis­mus besei­tigt. Es wur­den auch kei­ne »Leucht­tür­me der Demo­kra­tie« errich­tet, wie damals groß­spu­rig ver­kün­det, schon gar nicht im Irak, wo Isis zeit­wei­lig ein rie­si­ges Ter­ri­to­ri­um beherrschte.Auch nicht in Afgha­ni­stan, wo man den Tali­ban wich.

Die west­li­chen Stra­te­gen hät­ten es bes­ser wis­sen müssen

Am 15. Febru­ar 1989, voll­zog sich der sowje­ti­sche Rück­zug aus Afgha­ni­stan. 10 Jah­re zuvor, als die UdSSR noch eine Super­macht war, begann die Inva­si­on der »ruhm­rei­chen Sowjet-Armee« im süd­li­chen Nach­bar­land. Nach zehn­jäh­ri­ger Okku­pa­ti­on ‑durch 130.000 Sowjet­sol­da­ten-mit­samt einem Auf­ge­bot von Hun­der­ten, viel­leicht Tau­sen­den von Pan­zern, waren sie dem Zer­mür­bungs­krieg der Mud­scha­hed­din erlegen.In Mos­kau hoff­te man damals, einem Über­grei­fen des isla­mis­ti­schen Flä­chen­bran­des auf das eige­ne Ter­ri­to­ri­um, bzw. auf die eige­nen mus­li­mi­schen Eth­ni­en, durch die­sen Rück­zug, ent­ge­gen­wir­ken zu können.Einige Mona­te spä­ter soll­ten die kom­mu­nis­ti­schen Staa­ten in Mit­tel­eu­ro­pa, von War­schau bis Sofia, stürzen,beziehungsweise die Mau­er in Ber­lin fal­len. 1991 kam es dann zur Auf­lö­sung der Sowjet­uni­on selbst. 1996, nach der Ein­nah­me Kabuls durch die Stein­zeit-Isla­mis­ten der Tali­ban, fiel Nad­schi­bul­la, der sowje­ti­sche Stadt­hal­ter in Kabul, einer blu­ti­gen Abrech­nungzum Opfer.

Feindbild China

30 Jah­re nach dem Ende des Kal­ten Krie­ges, nach der Über­win­dung des Ost-West-Kon­­fli­k­­tes, hat sich die Nato dar­auf geei­nigt, die Volks­re­pu­blik Chi­na und ihre poli­ti­sche und wirt­schaft­li­che Potenz als »Her­aus­for­de­rung« ein­zu­stu­fen. Skep­ti­ker könn­ten ver­mu­ten, dass das west­li­che Mili­tär­bünd­nis nach dem Ver­lust sei­ner eins­ti­gen Geg­ner gar nicht anders kann, als regel­mä­ßig neue Feind­bil­der zu kon­stru­ie­ren, schon allein des­halb, um sei­ne eige­ne Exis­tenz zu recht­fer­ti­gen. Am Umgang mit der Volks­re­pu­blik Chi­nas offen­bart sich jedoch mit betrüb­li­cher Deut­lich­keit, in wel­chem Aus­maß den Euro­pä­ern und Ame­ri­ka­nern das geschicht­li­che Bewusst­sein ver­lo­ren gegan­gen ist.Die Fehl­dia­gno­se des ame­ri­ka­ni­schen Poli­to­lo­gen Fran­cis Fuku­ya­ma vom »Ende der Geschich­te« war auf all­zu frucht­ba­ren Boden gefal­len. Die west­li­che Welt begeg­net dem phä­no­me­na­len Auf­stieg Chi­nas in den Rang der zwei­ten Welt­macht mit einem Gemisch aus Arro­ganz und Miss­gunst. Die kaum zu bän­di­gen­de Dyna­mik der Volks­re­pu­blik erzeugt wach­sen­de Furcht, ja die Ahnung des eige­nen Rück­falls in uner­träg­li­che Mittelmäßigkeit.

Die mitt­ler­wei­le schon fast krank­haf­te Abnei­gung gegen­über Chi­na, die immer wie­der in der west­li­chen Bericht­erstat­tung sicht­bar wird, hängt wohl auch damit zusam­men. Vie­le west­li­che Wort­füh­rer for­dern heu­te mit der »Men­schen­rechts­keu­le« äußerst selek­tiv »Refor­men« im Reich der Mit­te ein. Doch gleich­zei­tig schrän­ken sie im Wes­ten demo­kra­ti­sche Grund­rech­te ein. Das west­li­che Modell ist zum »Laden­hü­ter« gewor­den. Der His­to­ri­ker Niall Fer­gu­son ana­ly­siert in sei­nem Buch»Der Nie­der­gang des Wes­tens« den Ver­fall jener vier Säu­len, auf denen einst die Welt­herr­schaft des Wes­tens ruhte:repräsentative Demo­kra­tie, freie Markt­wirt­schaft, Rechts­staat und Zivil­ge­sell­schaft. Sie dege­ne­rie­ren, so Fer­gu­son, zuneh­mend zu den Gefah­ren­quel­len von nach­las­sen­den Wachs­tum, explo­die­ren­de Staats­schul­den, zuneh­men­de Ungleich­heit, altern­der Bevöl­ke­run­gen sowie aus­ein­an­der­bre­chen­den Sozi­al­ge­fü­gen. Unab­hän­gig davon, wel­che innen­po­li­ti­schen Fol­gen sich dar­aus in naher Zukunft ergeben:außenpolitisch ist unser poli­ti­sches Modell-vor dem Hin­ter­grund einer völ­lig anders gear­te­ten Staa­ten­welt-zum Laden­hü­ter geworden.

Das spä­te 20. und 21. Jahr­hun­dert sind für die USA und Euro­pa in vie­ler­lei Hin­sicht kata­stro­phal gewe­sen. Der Kampf um Ein­fluss gera­de in jenen Regio­nen, die Ost und West mit­ein­an­der ver­bin­den, ging ver­lo­ren. Russ­land und der Wes­ten ver­lo­ren dabei die Fähig­kei­ten, welt­his­to­ri­sche Vor­gän­ge wahr­zu­neh­men und dar­auf ange­mes­sen zu reagie­ren. Sowohl beim so genann­ten »Krieg gegen den Terror«wie auch beim Ver­such der Nato in die Wei­ten des eura­si­schen Rau­mes an die Ufer des Kas­pi­schen Mee­res vor­zu­drin­gen-wie auch bei der Inva­si­on der Ukrai­ne , wur­den his­to­ri­sche Betrach­tun­gen igno­riert. Mit dem völ­ker­rechts­wid­ri­gen Ein­marsch Russ­lands in der Ukrai­ne ist eine geo­po­li­ti­sche Bom­be explo­diert. Der Wes­ten muss sich ent­schei­den. Erst wenn man in Brüs­sel, Lon­don und Washing­ton einen neu­en rea­lis­ti­schen Blick auf die Welt wagt, ja wenn man die glo­ba­le Ver­än­de­rung in Rich­tung einer mul­ti­po­la­ren Welt als Chan­ce betrach­tet, kann eine gro­ße Kon­fron­ta­ti­on mit den nicht west­li­chen Mäch­ten ver­mie­den werden.

Die­se Ein­sicht muss von den Men­schen im Wes­ten selbst geleis­tet wer­den. Ob das Zeit­al­ter des Wes­tens an einen Schei­de­weg­an­ge­kom­men ist oder gar sei­nem Ende, wird die Geschich­te offen­ba­ren. Das Prin­zip des uner­beittli­chen Auf­stiegs und Falls der Impe­ri­en, wel­cher eine Kon­stan­te der Welt­ge­schich­te dar­stellt, ist auch heu­te noch gül­tig. Schon zu Zei­ten des Impe­ri­um Roman­ums galt fol­gen­de Redensart:»Rom fällt nicht von Fein­des­hand, es ist der Zahn der Zeit, der an ihm nagt.« Die gesam­te euro­päi­sche Gesell­schaft ist in eine töd­li­che Spi­ra­le ein­ge­tre­ten, in wel­cher aus kurz­sich­ti­gem Wett­be­werbs­den­ken, Casi­no­ka­pi­ta­lis­mus und naiv-opti­mis­ti­scher »poli­ti­cal cor­rect­ness« not­wen­di­ger­wei­se Frus­tra­ti­on, Wirt­schafts­kri­se, Fun­da­men­ta­lis­mus, Ter­ro­ris­mus, Popu­lis­mus und schließ­lich unwei­ger­lich der Sicher­heits­staat ent­ste­hen. Es liegt an uns Bür­gern, die­ses zu verhindern.