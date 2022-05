Großen Feier vor ein paar Jahren: Vertreter der "Freien Republik Schwarzenberg" nehmen an einem Festumzug zum Tag der Sachsen Foto: dpa/Jan Woitas

Es gibt nicht vie­le Städ­te, deren Name es zum Roman­ti­tel gebracht hat. Schwar­zen­berg hat das Glück. In der Tou­ris­ten­in­for­ma­ti­on am Markt steht neben Rei­se­füh­rern und Falt­blät­tern auch der Roman, mit dem der Schrift­stel­ler Ste­fan Heym der Stadt im Erz­ge­bir­ge zu lite­ra­ri­schem Ruhm ver­half: »Schwar­zen­berg«, erschie­nen 1984, ein uto­pi­sches Gedan­ken­spiel, das tat­säch­li­che his­to­ri­sche Ereig­nis­se zum Aus­gangs­punkt nimmt.

Wer mehr über die­se erfah­ren will, kann mit einem Fly­er in der Hand den sechs Sta­tio­nen eines Lehr­pfa­des fol­gen, der am Schloss vor­bei­führt, durch einen Park, spä­ter zum Rat­haus. Der Rund­gang trägt den Titel »Unbe­setzt« und erin­nert an ein his­to­ri­sches Kurio­sum: die Zeit ohne Besat­zer nach Ende des Zwei­ten Welt­kriegs. Nach dem 8. Mai 1945 zogen in die 2000 Qua­drat­ki­lo­me­ter gro­ße Amts­haupt­mann­schaft Schwar­zen­berg, in der 300 000 Men­schen leb­ten, zunächst weder die Rote noch die US-Armee ein. Um Anar­chie und Cha­os zu ver­hin­dern, bil­de­ten vier Kom­mu­nis­ten und zwei SPD-Mit­glie­der einen »Akti­ons­aus­schuss«, der den All­tag orga­ni­sier­te. Lebens­mit­tel wur­den beschafft, eine Zei­tung auf­ge­legt, Not­geld und Brief­mar­ken gedruckt. 42 Tage blieb Schwar­zen­berg auto­nom, bevor am 24. Juni sowje­ti­sche Trup­pen einzogen.

Die »unbe­setz­te Zeit« ist zwar nicht ein­zig­ar­tig – es gab ande­re Gebie­te in Deutsch­land, die die­ses Schick­sal teil­ten –, aber sie ist doch eine Beson­der­heit. Noch mehr gilt das für den Roman, den Ste­fan Heym dar­aus ent­wi­ckel­te. Dar­in ent­wirft er das fik­ti­ve Sze­na­rio eines »Was wäre gewe­sen, wenn« und stellt dar, wie es »auf befrei­tem Boden, aber ohne Druck von­sei­ten frem­der Mäch­te« viel­leicht hät­te gelin­gen kön­nen, »Demo­kra­tie und Sozia­lis­mus zu ver­knüp­fen«. Den DDR-Obe­ren pass­te das nicht. Das Buch arbei­te »den Fein­den des Sozia­lis­mus … in die Hän­de«, urteil­te die Staats­si­cher­heit. Der Roman erschien zunächst nur im Westen.

Heu­te erin­nert eine Metall­plas­tik neben dem Schwar­zen­ber­ger Rat­haus an den Schrift­stel­ler, und sein Roman liegt auch in der Erz­ge­birgs­stadt im Regal und sei »ein Allein­stel­lungs­merk­mal«, sagt Lydia Schön­berg. Sie gehört zur Künst­ler­grup­pe »Zone«, die den Mythos nach Ende der DDR auf­griff und wei­ter­sponn. Sie rief eine vir­tu­el­le »Freie Repu­blik Schwar­zen­berg« aus und druck­te zum Bei­spiel Päs­se, auf denen der Kreis gol­de­ner Ster­ne der Euro­päi­schen Uni­on um eine erz­ge­bir­gi­sche Fich­te ergänzt ist. Die Knei­pe »Café Pia­no« in der Alt­stadt, die Schön­berg und ihr 2021 ver­stor­be­ner Vater Jörg Bei­er grün­de­ten und die auch die sehens­wer­te »Gale­rie Sil­ber­stein« beher­bergt, wur­de zur »Stän­di­gen Ver­tre­tung« der Frei­en Repu­blik erklärt. Alle fünf Jah­re gibt es ein gro­ßes Fest, bei dem die Stadt sym­bo­lisch in vier Besat­zungs­zo­nen und eine unbe­setz­te Zone auf­ge­teilt und die­ses beson­de­re Kapi­tel Hei­mat­ge­schich­te gefei­ert wird.

Was die Künst­ler an der Geschich­te inter­es­sie­re, sei »das uto­pi­sche Ele­ment«, sagt Schön­berg. Jörg Bei­er, der Bild­hau­er war und die trei­ben­de Kraft hin­ter der »Frei­en Repu­blik«, fas­zi­nier­te vor allem der Umstand, dass damals in einer sehr schwie­ri­gen Zeit »Men­schen ihr Schick­sal in die Hän­de genom­men und eigen­ver­ant­wort­lich gehan­delt haben«. Der Bild­hau­er mach­te kein Hehl dar­aus, dass auch die Gegen­wart ein wenig poli­ti­sche Träu­me­rei gut ver­tra­gen könnte.

Zugleich sehen die Künst­ler, zu denen auch der vor weni­gen Wochen ver­stor­be­ne Kari­ka­tu­rist Ralf Alex Ficht­ner gehör­te (bekannt unter sei­nem Kür­zel »RAF«), die Idee der »Frei­en Repu­blik« als Teil der Stadt­i­den­ti­tät von Schwar­zen­berg. Deren Selbst­bild ist auf den ers­ten Blick, wie das der gesam­ten Regi­on, von Berg­bau und erz­ge­bir­gi­scher Volks­kunst geprägt. Wer die stei­len Stu­fen vom Park­platz hin­auf zu dem auf einem Fels­sporn über dem Tal des Schwarz­was­sers thro­nen­den Schloss steigt – oder sich vom dane­ben befind­li­chen Fahr­stuhl in die Höhe beför­dern lässt –, der fin­det sich in einer Laden­stra­ße, in der die obli­ga­to­ri­schen Berg­män­ner, Lich­teren­gel und Räu­cher­män­ner in den Schau­fens­tern ste­hen. Im Schloss selbst ist neben dem Hei­mat­mu­se­um auch eine Klöp­pel­schu­le ansäs­sig; zar­te Blü­ten­mo­ti­ve und Ster­ne hän­gen in den Fenstern.

Aber Schwar­zen­berg sei eben auch »mehr als Klöp­peln und Schnit­zen«, sagt Lydia Schön­berg in ihrer Knei­pe, die in der Schloß­stra­ße leicht exo­tisch wirkt. Schon an der efeu­be­wach­se­nen Fas­sa­de wei­sen skur­ri­le und ver­spiel­te Schil­der und Bil­der auf die Freie Repu­blik Schwar­zen­berg hin; im Trep­pen­haus, das an einen Berg­werks­stol­len erin­nert, fol­gen wei­te­re Doku­men­te, Foto­gra­fien und Kunst­wer­ke. Im uri­gen Schank­raum kann die Betrei­be­rin des »Café Pia­no« regel­mä­ßig Gäs­te und Tou­ris­ten begrü­ßen, die – oft ange­regt von Heyms Buch – die »Freie Repu­blik« ken­nen­ler­nen wol­len. Deren Päs­se, die hier für 8,50 Euro erwor­ben wer­den kön­nen, sind als Sou­ve­nir sehr begehrt. Vie­le lite­ra­risch Inter­es­sier­te, sagt Schön­berg, »ver­bin­den unse­re Stadt inzwi­schen mit die­ser Geschichte«.

Umge­kehrt gilt das nur bedingt. Schwar­zen­berg wirbt nir­gends mit der »Frei­en Repu­blik« für sich. Auf der städ­ti­schen Inter­net­sei­te wird die »unbe­setz­te Zeit« in der his­to­ri­schen Chro­no­lo­gie kurz erwähnt. Wei­ter­ge­hen­de Erläu­te­run­gen, Ver­wei­se auf Heyms Roman oder heu­ti­ge Akti­vi­tä­ten rund um das The­ma sucht man ver­ge­bens. Im Hei­mat­mu­se­um gibt es nur eine klei­ne Abtei­lung zu die­sem Teil der Stadt­ge­schich­te. Unter den 16 the­ma­ti­schen Stadt­füh­run­gen, die Tou­ris­ten buchen kön­nen, fin­det sich nur eine ein­zi­ge zur »Fik­ti­on einer frei­en Repu­blik« – neben Rund­gän­gen etwa zur Eisen­bahn­ge­schich­te oder den Wasch­ma­schi­nen, die von 1902 bis zur Insol­venz des Wer­kes im Jahr 2000 in der Stadt pro­du­ziert wur­den. Doch moder­ne digi­ta­le Ange­bo­te, Wer­be­blät­ter, Bro­schü­ren, gar eine Kam­pa­gne über Schwar­zen­berg als »Stadt der frei­en Repu­blik« gibt es nicht. Die Stadt fas­se das The­ma an wie eine »hei­ße Kar­tof­fel«, sagt Schön­berg. Auch Ruben Gehart (CDU), der seit 2020 Ober­bür­ger­meis­ter der Stadt ist, bezeich­net die unbe­setz­te Zeit zwar als »eine Geschich­te, auf die man fast stolz zurück­bli­cken kann«. Was die Ver­mark­tung anbe­langt, räumt er aber ein: »Da wäre mehr möglich.«

Maß­geb­li­cher Grund für die Zurück­hal­tung dürf­te sein, dass die »unbe­setz­te Zeit« noch immer für Streit sorgt. Die Schwar­zen­ber­ger His­to­ri­ke­rin Leo­no­re Lobeck etwa inter­pre­tiert sie als naht­lo­sen Über­gang von einer Dik­ta­tur in die nächs­te, bei­spiels­wei­se in einem gro­ßen, auf der Home­page der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung ver­öf­fent­lich­ten Auf­satz. In einem bereits 2004 von Sach­sens Lan­des­be­auf­trag­tem für die Sta­si-Unter­la­gen publi­zier­ten, mehr­fach über­ar­bei­te­ten Buch über die »Schwar­zen­berg-Uto­pie« ist die Rede von »kom­mu­nis­ti­schen Akteu­ren«, die »nicht Frei­heit und Selbst­be­stim­mung« gebracht hät­ten, son­dern »in ihren Köp­fen fremd­be­stimm­te neue Herr­scher« gewe­sen sei­en. Als Indiz gel­ten Vor­fäl­le wie die Fest­nah­me des NSDAP-Bür­ger­meis­ters Ernst Rietzsch, der spä­ter an die sowje­ti­sche Mili­tär­ver­wal­tung über­ge­ben und im Mai 1946 hin­ge­rich­tet wur­de. Jörg Bei­er argu­men­tier­te 2010 in einer mate­ri­al­rei­chen Aus­stel­lung, dass Rietzsch wegen sei­ner Rol­le bei der Ermor­dung von Juden in Bela­rus ver­ur­teilt wur­de. Rat­haus­chef Gehart spricht den­noch von »Gräu­el­ta­ten« in der unbe­setz­ten Zeit, die nicht ver­ges­sen wer­den dürften.

Das Rin­gen dar­um, wie die­ser Teil der Schwar­zen­ber­ger Geschich­te zu deu­ten ist, hält daher an. Es bestimm­te schon meh­re­re wis­sen­schaft­li­che Kon­fe­ren­zen und auch die regel­mä­ßi­gen Fest­wo­chen mit Vor­trä­gen, Lesun­gen und Füh­run­gen, die jeweils zu run­den Jubi­lä­en statt­fin­den. Nach­dem die Fest­wo­che 2020 wegen Coro­na abge­sagt wer­den muss­te, soll die nächs­te 2025 statt­fin­den. Zuvor wol­le man »noch ein­mal in die Archi­ve stei­gen«, sagt Gehart. Lobeck sieht die Stadt wei­ter­hin im »Spa­gat« zwi­schen kor­rek­ter Dar­stel­lung der Geschich­te und »Ver­mark­tung einer Legen­de«. Lydia Schön­berg wie­der­um glaubt, dass man bei Letz­te­rem weit unter den Mög­lich­kei­ten bleibt. Bei­spiels­wei­se habe ihr Vater vie­le Jah­re von einem eige­nen Muse­um zur unbe­setz­ten Zeit und Frei­en Repu­blik geträumt, das es aber bis heu­te nicht gibt. »Jede ande­re Stadt«, ist Schön­berg über­zeugt, »wür­de das tun.« Bis es so weit ist, dient ihre Knei­pe als eine Art Mek­ka für die Fans der »Frei­en Repu­blik«, in dem die­se nach einem Rund­gang durch die Stadt über einem Bier in deren span­nen­de Geschich­te abtau­chen können.