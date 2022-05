Eine Frau aus Mariupol mit einem Baby spricht mit Journalist*innen. Foto: dpa/Ukrinform

In der Medi­en­bran­che geht es oft dar­um, die stärks­ten Bil­der und Sto­rys zu haben und am schnells­ten zu sein. Scho­ckie­ren­de mensch­li­che Schick­sa­le und extre­me Bil­der und Situa­tio­nen sind in Kriegs­zei­ten All­tag. Wo ist die Gren­ze für die Pres­se zwi­schen der Auf­ga­be, dar­über auf­zu­klä­ren und die Men­schen­wür­de ande­rer zu wahren?

Wir haben im Sys­tem Jour­na­lis­mus per se Span­nun­gen. Das Ver­lan­gen, dass mög­lichst schnell und umfas­send berich­tet wer­den soll, steht in einem Span­nungs­ver­hält­nis zu einer gründ­li­chen Recher­che. Dazu kommt die For­de­rung, die Auf­la­ge zu erhal­ten oder gar zu erhöhen.

Das führt wie­der­um dazu, dass ein gewis­ser Trend in Rich­tung dras­ti­sche, scho­ckie­ren­de Bil­der und Bericht­erstat­tung geht. Und das steht in einer Span­nung zur Wert­schät­zung gegen­über dem Bericht­ob­jekt und dem Schüt­zen derer Pri­vat­sphä­re. Die­se Situa­ti­on wird gegen­wär­tig durch Social Media noch ver­stärkt, weil dort die Men­schen Berich­te prak­tisch in Echt­zeit gelie­fert bekom­men. Und damit wird der pro­fes­sio­nel­le Jour­na­lis­mus ein Stück weit vor die­ser Social Media Geschwin­dig­keit her­ge­trie­ben, weil die glei­che Schnel­lig­keit erwar­tet wird, zugleich aber auch seriö­se Recher­che. Das geht ein­fach nicht zusam­men. Da müs­sen wir uns auch als Gesell­schaft fra­gen: Was erwar­ten wir über­haupt von seriö­sem Jour­na­lis­mus? Wir kön­nen nicht nur For­de­run­gen stellen.

Für die Ver­öf­fent­li­chung von extre­men Bil­dern wird oft das Argu­ment genannt, dass die Auf­klä­rung über die Situa­tio­nen der Fokus ist und damit auch poli­ti­scher Druck aus­ge­übt wer­den kann, wie damals im Viet­nam­krieg. Wie wür­den Sie das bewer­ten? Wo ist die Grenze?

Grund­sätz­lich ist die­ser Gedan­ke rich­tig. Jour­na­lis­mus hat die Auf­ga­be zu infor­mie­ren, damit die Rezipient*innen sich selbst ihre Mei­nung bil­den und ihre Auf­ga­be als Bürger*innen in einer Demo­kra­tie ent­spre­chend wahr­neh­men kön­nen. Trotz­dem bedeu­tet das nicht, dass die­se Auf­ga­be und Pflicht, zu infor­mie­ren, ein Frei­fahrt­schein für jede Art von Bil­dern ist. Wir müs­sen jeweils auch den Kon­text anschau­en. In was für einer Gesell­schaft fin­det wel­che Bericht­erstat­tung statt?

Im Viet­nam­krieg war es wich­tig, durch bru­ta­le Bil­der auf­zu­rüt­teln. Inner­halb der USA gab es da ein sehr unkri­ti­sches Ver­hält­nis zu den Ver­ei­nig­ten Staa­ten als Kriegs­par­tei. Und erst durch Bil­der, wie bei­spiels­wei­se die­ses sehr bekann­te Bild von Nick Ut, der Kin­der foto­gra­fier­te, die vor einem Bom­ben­an­griff weg­lau­fen, haben sich die Pro­test­be­we­gun­gen in Gang gesetzt und, dass Men­schen über­haupt erst Wider­stand gegen den Krieg for­miert haben.

Heu­te sind wir, den­ke ich, in einer ande­ren Situa­ti­on. Wir haben hier in Euro­pa ein ziem­lich kla­res Ver­ständ­nis davon, dass Krieg schlecht ist und das, was in der Ukrai­ne pas­siert, nicht pas­sie­ren soll­te, dass wir drin­gend etwas tun müs­sen. Die gro­ßen Fra­gen sind viel­mehr: Wel­che Maß­nah­men wol­len wir ergrei­fen und sind wir auch bereit, unbe­que­me Maß­nah­men durch­zu­set­zen, bei­spiels­wei­se was Wirt­schafts­sank­tio­nen betrifft? Da sehe ich nicht die Not­wen­dig­keit von bru­ta­len Bildern.

Journalist*innen sind neben Erst­hel­fen­den, medi­zi­ni­schem Per­so­nal und Grenz­per­so­nal eine der ers­ten Grup­pen, die in Kri­sen­si­tua­tio­nen oder in Kata­stro­phen da sind. Doch oft sind sie sich ihrer Ver­ant­wor­tung im Umgang mit trau­ma­ti­sier­ten Men­schen und die­ser psy­cho­lo­gi­schen Kom­po­nen­te nicht bewusst. Was wären denn Ansät­ze für Redak­tio­nen, Journalist*innen bes­ser zu schulen?

Wich­tig wäre, Kennt­nis­se in Rich­tung Kri­sen­in­ter­ven­ti­on und ‑kom­mu­ni­ka­ti­on zu ver­mit­teln, damit man auch lernt zu ver­ste­hen, wie Kri­sen funk­tio­nie­ren. Nicht zuletzt, weil durch fal­sches Fra­gen Trau­ma­ti­sie­run­gen noch ein­mal ver­stärkt wer­den können.

Immer wie­der hört man das Argu­ment: Die Ange­hö­ri­gen der Ver­stor­be­nen haben ja ein­ge­wil­ligt, dass die­se Bil­der gezeigt wer­den. Nur kann man nicht von einer wirk­lich auto­no­men Ent­schei­dung spre­chen, weil die Men­schen in sol­chen Son­der­si­tua­tio­nen emo­tio­nal so am Rand des­sen sind, was sie über­haupt noch ertra­gen kön­nen. Da kann man natür­lich nicht davon aus­ge­hen, dass sie eine ratio­na­le Ent­schei­dung tref­fen. Men­schen sind in beson­ders belas­ten­den Situa­tio­nen auch eher bereit, inti­me Din­ge zu erzäh­len. Die las­sen sich zwar gut ver­mark­ten, aber die betrof­fe­ne Per­son wird es im Nach­hin­ein viel­leicht bereu­en, die­se Din­ge preis­ge­ge­ben zu haben.

Des­halb braucht es Journalist*innen, die bereit sind, aus Respekt der Per­son gegen­über zuguns­ten des Bericht­ob­jekts zu ent­schei­den und auf eige­ne wirt­schaft­li­che oder beruf­li­che Vor­tei­le zu ver­zich­ten. Es braucht Sys­te­me, die eben sol­ches ver­ant­wort­li­ches jour­na­lis­ti­sches Han­deln för­dern und beloh­nen. Ein­zel­ne, die auf eine sen­sa­ti­ons­ori­en­tier­te Bericht­erstat­tung ver­zich­ten und dar­auf, die Emo­tio­nen von den betrof­fe­nen Men­schen aus­zu­beu­ten, soll­ten kei­ne Nach­tei­le haben.

Wel­che Emo­tio­nen wer­den durch die der­zei­ti­gen Bil­der in der Bericht­erstat­tung über den rus­si­schen Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne bei Men­schen hervorgerufen?

Ent­set­zen, Mit­ge­fühl und Angst. Wir dür­fen auch nicht ver­ges­sen, dass es in unse­rer Gesell­schaft Men­schen gibt, die krie­ge­ri­sche Kon­flik­te erlebt haben. Das sind unse­re hoch­be­tag­ten Mitbürger*innen, aber auch Men­schen, die selbst einen Flucht­hin­ter­grund haben und in Deutsch­land leben. Die wer­den ange­trig­gert durch sol­che Bil­der. Es wer­den Angst­zu­stän­de aus frü­he­ren Situa­tio­nen wachgerufen.

Ein wei­te­res Gefühl ist Ohn­macht: Die Situa­ti­on ist dra­ma­tisch, trotz­dem sieht der*die Ein­zel­ne nicht, was er*sie dazu bei­tra­gen kann, dass sich etwas ver­bes­sert. Nega­ti­ve Emo­tio­nen kön­nen dazu füh­ren, dass Men­schen sich abschot­ten. Wir soll­ten eigent­lich eher Wege und Optio­nen zei­gen, wie sich Men­schen enga­gie­ren kön­nen, wie eben die­ses posi­ti­ve Gefühl der Empa­thie wirk­sam wer­den kann.

Ich war vor zwei Mona­ten an der pol­nisch-ukrai­ni­schen Gren­ze und habe dort einen Hel­fer ken­nen­ge­lernt, der am Anfang sehr kri­tisch auf uns reagier­te. Spä­ter erzähl­te er, dass zu Beginn des Krie­ges Journalist*innen an die Gren­ze gefah­ren sei­en und ein Feu­er gelegt hät­ten, um kras­se­re Bil­der zu bekom­men. Es hat ihn sehr miss­trau­isch gegen­über Pressevertreter*innen gemacht. Kann als mora­lisch ver­stan­de­nes Fehl­ver­hal­ten zu noch grö­ße­rem Miss­trau­en in die Medi­en führen?

Die­ses Pro­blem hat man natür­lich in jedem Beruf, dass ein­zel­ne Vertreter*innen, die sich beson­ders schlecht ver­hal­ten, die Repu­ta­ti­on der gan­zen Bran­che gefähr­den. Das wird man nie in den Griff bekom­men. Umso wich­ti­ger ist es, eine sehr soli­de Aus­bil­dung und klar defi­nier­te Ver­hal­tens­ko­di­zes zu haben. Das ist im Jour­na­lis­mus der Fall.

Außer­dem soll­te der Jour­na­lis­mus von dem Sys­tem, das ihn umgibt, also kon­kret von der Gesell­schaft, mehr Unter­stüt­zung bekom­men und nicht mehr Druck. Wir müs­sen uns in einer Demo­kra­tie bewusst sein, dass guter Jour­na­lis­mus einen Preis hat, dass es dafür Zeit braucht. Und wir müs­sen die ent­spre­chen­den Res­sour­cen dafür zur Ver­fü­gung stel­len, wenn uns das ein Anlie­gen ist.

Bei schäd­li­chen Bil­dern, sowohl für die sehen­de als auch die foto­gra­fier­te Per­son: Könn­te man das auch mit einer Trig­ger­war­nung auf­fan­gen? Aber könn­te es nicht auch pas­sie­ren, dass Men­schen abstump­fen, wenn man zu vie­le War­nun­gen ausspricht?

Bei­des ist der Fall. Es macht sicher Sinn, Trig­ger­war­nun­gen ein­zu­set­zen. Mir wur­de oft von Men­schen erzählt, dass sie sich von Bil­dern sehr belas­tet füh­len, beson­ders auch von beweg­ten Bil­dern. Die­se ver­su­chen sie bewusst zu ver­mei­den, gera­de wenn sie Trig­ger­war­nun­gen sehen. Das sind aber natür­lich Men­schen, die bereits ein hohes Maß an Medi­en­kom­pe­tenz mit­brin­gen. Davon kann man nicht im All­ge­mei­nen aus­ge­hen. Man­che Men­schen wer­den durch Trig­ger­war­nun­gen viel­leicht gera­de in ihrer Neu­gier­de ange­sto­ßen, doch hin­zu­se­hen. Trig­ger­war­nun­gen sind aber den­noch sinn­voll, weil sie ein Stück weit Trans­pa­renz bedeuten.