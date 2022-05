Das Sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow Foto: Imago

Als wir vor zwei Jah­ren im »nd« den 75. Jah­res­tag der Befrei­ung vom Faschis­mus wür­dig­ten, zeig­ten wir auf der Titel­sei­te Rot­ar­mis­ten im Mai 1945 vor der Ber­li­ner Sie­ges­säu­le. Dazu die Schlag­zei­le: Spa­si­bo! Danke!

Seit­dem ist viel pas­siert. »Die Welt ist aus den Fugen gera­ten« – die­se fast schon abge­dro­sche­ne For­mu­lie­rung von Frank-Wal­ter Stein­mei­er, damals noch Außen­mis­ter, mein­te vor sechs, sie­ben Jah­ren die mas­si­ven Flucht­be­we­gun­gen durch Euro­pa, aus­ge­löst durch Groß­kon­flik­te wie die Krie­ge in Syri­en und Afgha­ni­stan. Das schien damals noch weit weg von uns zu sein; die Flücht­lin­ge waren Zeu­gen von Mord und Ver­wüs­tung irgend­wo hin­ter unse­rem Horizont.

In »Faust 1« lässt Goe­the einen Bür­ger sagen, kurz vor dem berühm­ten Oster­spa­zier­gang:

»Nichts Bes­sers weiß ich mir an Sonn- und Fei­er­ta­gen

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegs­ge­schrei,

Wenn hin­ten, weit, in der Tür­kei,

Die Völ­ker auf­ein­an­der schla­gen.

Man steht am Fens­ter, trinkt sein Gläs­chen aus

Und sieht den Fluß hin­ab die bun­ten Schif­fe glei­ten;

Dann kehrt man abends froh nach Haus,

Und seg­net Fried und Friedenszeiten.«

Die­se Art besinn­li­cher Kata­stro­phen­be­trach­tung hat sich in einer glo­ba­li­sier­ten Welt längst erle­digt. Die poli­ti­schen Ver­hält­nis­se bro­deln, die Zei­chen ste­hen auf inter­na­tio­na­le Kon­fron­ta­ti­on. Der Krieg in der Ukrai­ne betrifft uns ganz unmit­tel­bar – geo­gra­fisch, emo­tio­nal, wirt­schaft­lich, inzwi­schen auch mili­tä­risch. Vie­le Fra­gen stel­len sich seit­dem, über die die Gesell­schaft, auch die gesell­schaft­li­che Lin­ke nach­zu­den­ken haben.

Russ­lands Aggres­si­on berührt auch die Fra­ge: Wie gehen wir mit dem 8. Mai um? Die Sowjet­uni­on, die Rote Armee haben ent­schei­den­den Anteil an der Befrei­ung Deutsch­land und Euro­pas vom Faschis­mus. Lan­ge genug hat es gedau­ert, bis auch im Wes­ten Deutsch­lands offi­zi­ell von Befrei­ung gespro­chen wur­de. Ist das nun hin­fäl­lig, weil Putins Russ­land selbst einen grau­sa­men Krieg führt und sich innen­po­li­tisch immer mehr in Rich­tung hals­star­ri­ger Auto­kra­tie bewegt?

Die­ser Krieg gegen die Ukrai­ne hat schon vie­le furcht­ba­re Geschich­ten geschrie­ben. Zum Bei­spiel die von Boris Romant­schen­ko, der die Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Buchen­wald und Ber­gen-Bel­sen über­leb­te und im März bei einem Bom­ben­an­griff auf sei­ne Hei­mat­stadt Char­kiw getö­tet wur­de. Zum Bei­spiel die von Wan­da Obied­ko­wa, die als Kind die Nazi-Besat­zung in Mariu­pol in einem Kel­ler­ver­steck über­leb­te und Anfang April bei der Dau­er­be­la­ge­rung von Mariu­pol starb, nach­dem sie erneut im Kel­ler Schutz hat­te suchen müs­sen. Es ist bit­ter und absto­ßend, dass die Enkel und Uren­kel der Befrei­er nun ihr Nach­bar­land bom­bar­die­ren und zer­stö­ren. Aber das ändert nichts an den Leis­tun­gen der Roten Armee im Zwei­ten Welt­krieg. Auch dann nicht, wenn sie jetzt von Wla­di­mir Putin in die Pro­pa­gan­da­ku­lis­se sei­nes Angriffs­krie­ges ein­ge­baut werden.

Die Befrei­ung vom Faschis­mus durch die Rote Armee bleibt ein his­to­ri­sches Ver­dienst. Des­halb ist es gut, wenn des­sen auch 2022 gedacht, in Zei­ten des Krie­ges, wenn­gleich, stil­ler, nach­denk­li­cher als in ande­ren Jah­ren. Und es ist gut, wenn die Gesell­schaft jetzt nicht Stim­mun­gen nach­gibt, die die Geschich­te umschrei­ben und Denk­mä­ler stür­zen wol­len. Und sich nicht durch Ver­bo­te sowje­ti­scher und rus­si­scher Fah­nen beein­dru­cken lässt.

Es gibt allen Grund, den Befrei­ern von damals zu dan­ken – den sowje­ti­schen eben­so wie den bri­ti­schen, ame­ri­ka­ni­schen und fran­zö­si­schen. Spa­si­bo? Natür­lich, trotz allem!