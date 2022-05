Foto: dpa | Martin Schutt

Das 9‑Eu­ro-Ticket kommt und der Bahn schlot­tern die Knie. Bil­lig­hei­mer aus der gesam­ten Repu­blik rot­ten sich zusam­men, um die Züge der DB als Fort­be­we­gungs­mit­tel zu miss­brau­chen und die Bahn damit ins Unglück zu sto­ßen. Schon jetzt wird davor gewarnt, dass es im Bereich des Mög­li­chen liegt, dass in naher Zukunft über­füll­te Züge geräumt wer­den müs­sen. Auf Sylt fürch­ten sie sogar, dass sich das Pro­le­ta­ri­at der gesam­ten Repu­blik über die wohl­si­tu­ier­te Insel über­gießt wie ein Schwall Erbro­che­nes, der vom Kon­sum eines Kas­tens Stern­burg-Biers her­vor­ge­ru­fen wur­de, der von Arbeits­lo­sen­geld gekauft wurde.

Aber nicht nur an der Nord­see haben sie Angst. In Hen­nigs­dorf, der Indus­trie­stadt im Grü­nen bei Ber­lin, in der es für gewöhn­lich recht fried­lich zugeht, fürch­tet man Tou­ris­ten­strö­me unge­ahn­ten Aus­ma­ßes. Die Havel­pas­sa­ge mit ihrem unver­gleich­li­chen Pot­pour­ri aus 1‑Eu­ro-Läden ist aus­ge­legt für die Rol­la­to­ren der weni­gen über­al­ter­ten Ein­woh­ner und nicht für die Bier­bikes der Billigtouristen.

Wenn man bald fast kos­ten­los nach Hen­nigs­dorf rei­sen kann, wird die Infra­struk­tur der Stadt im Kreis Ober­ha­vel zer­bers­ten. Im Bahn­hofs­dö­ner, wo die ört­li­che Alko­ho­li­ker­sze­ne noch für einen schma­len Euro nach Fett duf­ten­de Bier­fla­schen kau­fen kann, wer­den die Ein­hei­mi­schen von den Pub­craw­lern ver­drängt wer­den. Auf den Park­bän­ken wird kein Platz mehr frei blei­ben und auch die Stadt­bi­blio­thek mit ihren lächer­lich gerin­gen Gebüh­ren wird über­rannt wer­den.

Schließ­lich, wenn Hen­nigs­dorf vom Tou­ris­mus zer­stört wur­de wie vor­her schon Bar­ce­lo­na und Vene­dig, zie­hen die Hor­den auf den Glei­sen des RE6 wei­ter. Erst nach Vel­ten, spä­ter nach Som­mer­feld. Es wird eine Schnei­se der Ver­wüs­tung in die Mark Bran­den­burg geschla­gen wer­den, deren End­sta­ti­on Wit­ten­ber­ge sein wird.

Die Sze­nen in den Zügen selbst möch­te man sich gar nicht vor­stel­len. Die Leu­te wer­den ihre schwit­zen­den Kör­per in den schlecht belüf­te­ten Abtei­len anein­an­der rei­ben. Die WCs wer­den ver­stopft sein und auch die Anschluss­zü­ge wird man nicht mehr errei­chen kön­nen. Es wird also min­des­tens genau­so schlimm wie immer. Die weni­gen Fahr­gäs­te, die einen Sitz­platz ergat­tert haben, wer­den sich unflä­tig beneh­men. Sie wer­den viel zu lau­te Tele­fon­ge­sprä­che über ihre Arbeit und ihre Bezie­hun­gen füh­ren und sich beim Ver­zehr ihrer mit­ge­brach­ten Spei­sen so dus­se­lig anstel­len, dass sie dabei ihre Hem­den bekle­ckern. Vie­le wer­den unge­niert popeln. In den Fahr­rad­ab­tei­len wird es Rent­ner geben, die, getrie­ben aus purer Bos­haf­tig­keit, ihre E‑Bikes zu unüber­wind­ba­ren Fes­tun­gen auf­bau­en. Es wird ein Zei­chen ihres Tri­umphs über die kom­ple­xen Waben­sys­te­me und die hoch­kom­pli­zier­ten Ticket­au­to­ma­ten der Bahn sein.

Glück­lich dür­fen sich nur die Gemein­den schät­zen, die bis­lang vom Anschluss an das Eisen­bahn­netz ver­schont geblie­ben sind. Jeder, der noch halb­wegs bei Ver­stand ist, soll­te jetzt Urlaub in Orten wie Havel­berg oder Mar­witz buchen. Eile ist gebo­ten! Die weni­gen Feri­en­woh­nun­gen dort wer­den bald aus­ge­bucht sein. Die Ant­wort der Ampel­ko­ali­ti­on auf die gestie­ge­nen Sprit­prei­se scheint also zu sein, dass sie das gesam­te Land ins Ver­der­ben füh­ren möch­te. Ver­wüs­tung und Cha­os ist offen­sicht­lich ihr erklär­tes Ziel, das die Bahn mit ein paar weni­gen Ver­stär­ker­zü­gen kaschie­ren soll. Viel­leicht war das ja die Idee Putins, die hin­ter sei­nem schein­bar völ­lig undurch­dach­ten Angriff auf die Ukrai­ne stand. So schafft er es doch noch, Deutsch­land zu ver­nich­ten. Soll­te es so gewe­sen sein, dann war dies ein tat­säch­lich genia­ler Schach­zug des rus­si­schen Prä­si­den­ten. Wla­di­mir Putins Ruf als küh­ler und ratio­na­ler Geo­po­li­ti­ker soll­te damit nun wie­der­her­ge­stellt sein.