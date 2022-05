Noch liegen am Strand von Wollin nur kleine Fischerboote. Foto: imago images/Peter Schickert

Da liegt sie. Fast 70 Sei­ten, neun Gra­fi­ken, zehn Tabel­len. Ein knap­pes hal­bes Jahr hat­ten die Gut­ach­ter des Umwelt­bü­ros Bio­Con­sult Schu­chardt & Schol­le an der Stu­die gear­bei­tet. Was die nord­deut­schen For­scher unter dem sper­ri­gen Titel »Abschät­zung mög­li­cher marin­öko­lo­gi­scher Aus­wir­kun­gen des geplan­ten Tief­was­ser-Con­tai­ner­ha­fens in Świn­ou­jście (Polen)« zusam­men­ge­tra­gen haben, klingt alles ande­re als beru­hi­gend. Von mas­si­ven Schä­den an Fau­na und Flo­ra ist die Rede, durch »Über­bau­ung, Ver­tie­fung, dau­er­haf­te Unter­hal­tung, Schad­stoff­ein­trag und redu­zier­ten Was­ser­aus­tausch«. Es wer­de »zu groß­flä­chi­gen und inten­si­ven Beein­träch­ti­gun­gen kom­men, die auf grö­ße­rer Flä­che zu einem voll­stän­di­gen Lebens­raum­ver­lust im aqua­ti­schen Milieu füh­ren« – sprich auf der Meeres­sei­te. Mög­li­che Aus­wir­kun­gen des Hafen­pro­jek­tes im Hin­ter­land haben die Gut­ach­ter nicht untersucht.

Die Vorgeschichte

Der öst­li­che Küs­ten­teil der Pom­mer­schen Bucht, jener auf pol­ni­schem Staats­ge­biet, gilt als tou­ris­ti­scher Geheim­tipp. Der Strand ist breit, strah­lend weiß und gepflegt, der Dünen­wald intakt, die Anbin­dung für Autos, vor allem aber für Fahr­rä­der per­fekt. Wäh­rend sich auf deut­scher Sei­te ins­be­son­de­re in den soge­nann­ten Kai­ser­bä­dern Ban­sin, Herings­dorf und Ahl­beck von Früh­jahr an die Urlau­ber auf die Füße tre­ten und immer mehr Hotels und Pen­sio­nen hin­zu­kom­men, ist es am Ost­strand Swi­ne­mün­des (Świn­ou­jście), genau­er auf der angren­zen­den Insel Wol­lin (Wolin), ver­gleichs­wei­se men­schen­leer. Wer auf See­brü­cken, Imbiss- und Sou­ve­nir­stän­de ver­zich­ten kann, wird hier idea­le Urlaubs­be­din­gun­gen fin­den. Ein­zig der Blick auf das LNG-Ter­mi­nal stört etwas. Seit Ende 2015 legen hier Tan­ker mit dem Flüs­sig­erd­gas an.

Mit der Idyl­le auf Wol­lin könn­te es aller­dings bald vor­bei sein. Die See­ha­fen AG von Szc­ze­cin-Świn­ou­jście hat die Errich­tung eines Con­tai­ner­ter­mi­nals genau an die­ser Stel­le aus­ge­schrie­ben. Die rei­nen Bau­kos­ten, ohne Ver­kehrs­an­bin­dung und logis­ti­scher Infra­struk­tur, lie­gen nach Anga­ben der Akti­en­ge­sell­schaft bei min­des­tens einer hal­ben Mil­li­ar­de Euro. Ande­re Schät­zun­gen gehen vom Drei­fa­chen der Sum­me aus. Offen­bar, weil die tat­säch­li­chen Kos­ten nur schwer zu kal­ku­lie­ren sind, hat sich bis­lang kein Inves­tor gefun­den. Inzwi­schen mehr­fach gab es Aus­schrei­bun­gen, die letz­te lief Ende Febru­ar ab. Ein Ergeb­nis ist nicht bekannt.

Die Zurück­hal­tung liegt schlicht­weg auch am Umfang des Vor­ha­bens – der Con­tai­ner­port Świn­ou­jście wür­de der größ­te in der Ost­see­re­gi­on sein. Mega­frach­ter mit einer Län­ge bis zu 400 Metern sol­len anle­gen kön­nen. Dafür soll ein 1450 Meter lan­ger und 480 Meter brei­ter Pier ins Meer ragen. Das ist die Grö­ße von über 100 Fuß­ball­fel­dern. Ein vor­ge­la­ger­ter Wel­len­bre­cher – zwei Kilo­me­ter lang und bis zu 60 Meter breit, wei­te­re zehn Fuß­ball­fel­der – soll die Bran­dung mil­dern. »Wen­de­schlei­fe« für die Frach­ter plus Zufahr­ten machen noch ein­mal 200 Fuß­ball­fel­der, um bei die­sem Ver­gleichs­maß­stab zu blei­ben. Prak­tisch der gesam­te Hafen­be­reich müss­te ver­tieft wer­den; allein für die Her­stel­lungs­bag­ge­run­gen wird eine Grö­ßen­ord­nung von etwa 20 Mil­lio­nen Kubik­me­ter Mee­res­bo­den ange­nom­men. Das Aus­se­hen der Pom­mer­schen Bucht zwi­schen Pee­ne- und Oder­mün­dung wür­de sich mit Ver­wirk­li­chung des Pro­jek­tes kom­plett ver­än­dern, ver­bun­den mit allen Fol­gen für Natur, Tier­welt und letzt­lich auch für den Haupt­wirt­schafts­fak­tor Tou­ris­mus in der deutsch-pol­ni­schen Urlaubsregion.

Gera­de das aber soll­te bereits schon vor 20 Jah­ren ver­hin­dert wer­den. Die Pom­mer­sche Bucht sowie das zuge­hö­ri­ge Küs­ten­land sind zum gro­ßen Teil von der EU als Natu­ra-2000-Schutz­ge­bie­te aus­ge­wie­sen. Mit die­sem grenz­über­schrei­ten­den, euro­pa­wei­ten Netz sol­len gefähr­de­te oder typi­sche Lebens­räu­me, bedroh­te Tier­ar­ten und Pflan­zen erhal­ten wer­den. Die von Euro­pa­par­la­ment und den Regie­run­gen auf Vor­schlag der EU-Kom­mis­si­on erlas­se­nen Richt­li­ni­en sehen unter ande­rem vor, dass bau­li­che Vor­ha­ben oder Bewirt­schaf­tung in oder im Umfeld von Natu­ra-2000-Gebie­ten einer »Ver­träg­lich­keits­prü­fung« unter­zo­gen wer­den müs­sen. Soll­ten die Vor­ha­ben zu erheb­li­chen Beein­träch­ti­gun­gen der Schutz­ge­bie­te füh­ren, sind sie unzulässig.

Die Umweltbewegten

Es ist vor allem der Bür­ger­initia­ti­ve zu dan­ken, dass das The­ma Con­tai­ner­ha­fen inzwi­schen auf der poli­ti­schen Ebe­ne ange­kom­men ist – sogar auf der euro­päi­schen. So hat­te im März ver­gan­ge­nen Jah­res der Peti­ti­ons­aus­schuss des Euro­pa­par­la­ments auf Initia­ti­ve der BI hin die EU-Kom­mis­si­on ver­pflich­tet, hin­sicht­lich des Bau­vor­ha­bens in einem Natu­ra-2000-Schutz­ge­biet mit den pol­ni­schen Behör­den Kon­takt auf­zu­neh­men. Und zu einer »Pro­tes­trad­tour« im Som­mer letz­ten Jah­res, die von den Kai­ser­bä­dern zum Wol­li­ner Strand führ­te, hat­ten sich neben Vertreter*innen von Umwelt­ver­bän­den, Kom­mu­nal­ver­wal­tung und Lan­des­po­li­tik auch die Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten Hel­mut Scholz (Lin­ke) und Han­nah Neu­mann (Grü­ne) ein­ge­fun­den. Bei­de Abge­ord­ne­te sind in ihren jewei­li­gen Frak­tio­nen für Meck­len­burg-Vor­pom­mern zustän­dig. Und sie gaben ein Ver­spre­chen: Gemein­sam woll­ten sie eine Stu­die in Auf­trag geben, die mög­li­che Umwelt­schä­den durch Bau und Betrieb des Hafens unter­sucht. Solch eine frak­ti­ons­über­grei­fen­de Zusam­men­ar­beit ist im Euro­pa­par­la­ment nichts Unge­wöhn­li­ches; bei den deut­schen Aktivist*innen stieß sie auf Stau­nen und Aner­ken­nung. Ende Novem­ber reagier­te übri­gens auch die Lan­des­re­gie­rung in Schwe­rin: Man wer­de sich an der Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung, die auf pol­ni­scher Sei­te lau­fe, betei­li­gen, ließ Wirt­schafts­mi­nis­ter Rein­hard Mey­er wis­sen. Da waren die Exper­ten von Schu­chardt & Schol­le schon fast fertig.

Die Studie

Als die Stu­die vor vier Wochen in einer Online-Pres­se­kon­fe­renz vor­ge­stellt wur­de – die Pan­de­mie ließ nichts ande­res zu – hat­ten sich zwei Dut­zend Journalist*innen aus Deutsch­land und Polen zuge­schal­tet. Natür­lich sei die Stu­die kei­ne Ent­schei­dungs­vor­la­ge, erklärt Bas­ti­an Schu­chardt vom Umwelt­bü­ro, son­dern nur eine Fol­ge­ab­schät­zung, und schon die­se sei dra­ma­tisch genug. »Es ist rich­tig, dass die EU gemein­schaft­lich den Green Deal auf den Weg gebracht hat«, sagt EU-Poli­ti­ker Scholz. »So haben Polen wie auch die Bun­des­re­pu­blik als Mit­glied­staa­ten die dar­in ver­ein­bar­ten Kli­ma­schutz­zie­le umzu­set­zen. Der Aus­bau eines Con­tai­ner­ter­mi­nals in einem Natur­schutz­ge­biet läuft dem offen­sicht­lich zuwi­der und befeu­ert Kli­ma­kri­se und Ver­lust von Arten­viel­falt.« Eben­so wie sei­ne Kol­le­gin von den Grü­nen betont er jedoch, dass es nicht das Anlie­gen sei, Wirt­schafts­pro­jek­te zu ver­hin­dern. »Der Wunsch nach Stei­ge­rung der Wirt­schafts­kraft sei­tens der pol­ni­schen Regie­rung ist durch­aus nach­voll­zieh­bar und legi­tim, doch sind Wirt­schafts­in­ter­es­sen nicht ein­sei­tig über die der Umwelt zu stel­len.« Es gehe nicht um das Ob, son­dern um das Wie, betont Neumann.

Gera­de da aller­dings hat BI-Spre­cher Sauer­wein Zwei­fel. Zwar sei die Stu­die ein wich­ti­ger Schritt, um mög­li­che Fol­gen des Hafen­pro­jek­tes publik zu machen. Die pol­ni­sche Sei­te habe jedoch in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der Fak­ten geschaf­fen, unter Umge­hung natio­na­ler und euro­päi­scher Vor­schrif­ten. Des­halb will die Bür­ger­initia­ti­ve wei­ter aktiv blei­ben. Nur eine brei­te öffent­li­che Mobi­li­sie­rung kön­ne ver­hin­dern, dass auf Usedom/Wollin aus dem grü­nen Deal der EU ein schmut­zi­ger wird. Noch im Mai wol­len die Aktivist*innen die bis­her gesam­mel­ten über 1000 Unter­schrif­ten gegen das Pro­jekt in Schwe­rin an Wirt­schafts­mi­nis­ter Mey­er übergeben.