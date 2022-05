Immer wieder versuchen Schutzsuchende mit Schlauchbooten über das Mittelmeer die EU zu errreichen. Foto: ALESSANDRO DI MEO/DPA

»Die wah­ren Täter befin­den sich nicht in einer Zel­le, son­dern in einer Vil­la.« Das meint Dimi­tris Choulis, der Anwalt aus Samos, der sich für einen bes­se­ren Zugang zu Rechts­be­ra­tung und medi­zi­ni­scher Ver­sor­gung von Migrant*innen bei Human Rights Legal Pro­ject Samos ein­setzt. Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag fand auf der grie­chi­schen Insel Syros der Pro­zess gegen die drei Syrer statt, die mit einem Boot und 80 Insass*innen vor der Insel Paros ken­ter­ten. Wegen »Bei­hil­fe zur uner­laub­ten Ein­rei­se«, mit dem erschwe­ren­den Umstand, dass auf der Über­fahrt 18 Men­schen gestor­ben sind, wur­den Abdal­lah, Moha­mad und Khei­ral­din – ent­spre­chend nen­nen Unterstützer*innen der Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­ti­on Bor­der­line Euro­pe die Namen auf Twit­ter – 18 Mal zu lebens­lan­ger Haft ver­ur­teilt, der mut­maß­li­che Kapi­tän zu 187 und die bei­den ande­ren in ihrer Rol­le als Assis­ten­ten zu jeweils 126 Jahren.

Weih­nach­ten ver­gan­ge­nen Jah­res hat­ten sie, wie ande­re Men­schen auch, ver­sucht, mit Boo­ten von der tür­ki­schen Küs­te bei Izmir-Çeş­me aus, nach Ita­li­en zu gelan­gen. Ita­li­en ist der­zeit ein­zi­ges Aus­weich­ziel auf dem See­weg von der Tür­kei in die EU. »Der Ein­satz war hoch,« so einer der Ver­tei­di­ger Choulis gegen­über »nd«, »denn sie wuss­ten, dass sie von Grie­chen­land abge­scho­ben wer­den wür­den«. Schließ­lich ist die Migra­ti­ons­po­li­tik der grie­chi­schen kon­ser­va­ti­ven Regie­rung (Nea Dimo­kra­tia) unter ande­rem mit­hil­fe der Push­backs mit »Erfolg« dar­auf aus­ge­legt, die­se Bewe­gun­gen ins Lee­re lau­fen zu lassen.

Im Fall von Paros 3 (#Paros 3) aber han­del­te es sich nicht um das Zurück­drän­gen der Geflüch­te­ten in tür­ki­sches Hoheits­ge­biet, viel­mehr war es ihnen laut Aus­sa­ge der Ange­klag­ten nicht erlaubt gewe­sen, von der Über­fahrt zurück­zu­tre­ten. Die eigent­li­chen Schleu­ser, von denen die Geflüch­te­ten zuvor in der Tür­kei fest­ge­hal­ten wur­den sowie die Tür­ki­sche Küs­ten­wa­che hät­ten sie jeweils von einem eige­nen Boot aus eskor­tiert und dann allei­ne gelas­sen. Zu wenig Ermitt­lungs­ar­beit von Sei­ten der grie­chi­schen Behör­den wer­de inves­tiert, um die wirk­li­chen Krei­se des Men­schen­han­dels auf­zu­spü­ren, so Choulis wei­ter gegen­über dem grie­chi­schen unab­hän­gi­gen Maga­zin »the­press­pro­ject«.

Die Gerich­te ver­ur­tei­len in der Regel die­je­ni­gen, die von der Poli­zei vor Ort sozu­sa­gen »auf fri­scher Tat« und als ein­fa­che Sün­den­bö­cke »ertappt wer­den«. Tat­säch­lich haben Men­schen auf der Flucht oft nicht das Geld, um die Über­fahrt zu bezah­len und über­neh­men oft als »Bezah­lung« für die Über­fahrt das Steu­ern der Schlauch­boo­te. Dann wer­den sie von den Schleu­sern allei­ne auf See zurück­ge­las­sen. Im jet­zi­gen Pro­zess konn­te man durch die Unter­stüt­zung von Bor­der­line Euro­pe immer­hin zwei im Aus­land leben­den Zeug*innen aus Deutsch­land und Finn­land Gehör schen­ken, die unter ande­rem über die­se gän­gi­ge Pra­xis aus­sag­ten. Struk­tu­rel­le und schwie­ri­ge Bedin­gun­gen beein­flus­sen die Pro­zes­se gegen Geflüch­te­te erheb­lich in die eine oder ande­re Rich­tung: Wich­ti­ge Zeug*innen ver­fü­gen genau­so oft nicht über die nöti­gen Papie­re und selbst wenn, noch weni­ger über finan­zi­el­le Res­sour­cen, um auf ent­le­ge­ne grie­chi­sche Inseln zu reisen.

Die Ankla­ge gegen Abdal­lah, Moha­mad und Khei­ral­din lau­te­te ursprüng­lich nicht nur auf Men­schen­schmug­gel, der das Leben der Passagier*innen gefähr­de­te und 18 Tote ver­schul­de­te, son­dern auch auf Betei­li­gung an einer kri­mi­nel­len Ver­ei­ni­gung und schließ­lich Ver­ur­sa­chung von Schiff­bruch. Dabei stand ursprüng­lich die Stra­fe von 600 Jah­ren Haft im Raum, wobei die maxi­ma­le Haft­dau­er in Grie­chen­land fak­tisch meist 20 Jah­re beträgt. Eine vor­zei­ti­ge Ent­las­sung wäre bei einer lebens­lan­gen Haft­stra­fe jedoch erst nach 19 Jah­ren mög­lich. Auch wenn die Ange­klag­ten kei­ne Pro­fi­schmugg­ler sei­en, gibt es »mit so vie­len Toten abso­lut kei­ne Chan­ce auf einen Frei­spruch«, so Choulis gegen­über »nd« vor dem Prozess.

Nichts­des­to­trotz geht vom Pro­zess auf Syros ein rela­tiv posi­ti­ves Signal aus. Eben­falls in die­ser Woche ver­häng­te ein grie­chi­sches Gericht in zwei­ter Instanz eine der wahr­schein­lich höchs­ten Stra­fen in der Recht­spre­chung des Lan­des: Ein 62-Jäh­ri­ger wur­de als Steu­er­mann für einen Schiff­bruch in der Nähe der Insel Far­ma­ko­ni­si im Dezem­ber 2015, bei dem zwölf Men­schen ertran­ken, zu 48 lebens­lan­gen Haft­stra­fen ver­ur­teilt, das heißt für jede*n ein­zel­nen Passagier*in an Bord in Ver­ant­wor­tung genom­men. Im Fall von Abdal­lah, Moha­mad und Khei­ral­din haben sowohl das Gericht als auch die Staats­an­walt­schaft aner­kannt, dass es sich nicht um Schmug­gel han­delt, son­dern um Geflüch­te­te auf dem Weg in die Euro­päi­sche Uni­on. Auf For­de­rung der Staats­an­walt­schaft wur­den die Ankla­ge­punk­te, nach denen sie Teil einer kri­mi­nel­len Ver­ei­ni­gung und für Todes­fäl­le ver­ant­wort­lich wären, fal­len gelas­sen. Mit die­sem ers­ten Urteil sind gute Bedin­gun­gen für ein ange­kün­dig­tes Beru­fungs­ver­fah­ren in etwa zehn Mona­ten geschaf­fen, in dem das Straf­maß noch­mals ver­rin­gert wer­den könnte.

Indes haben am spä­ten Sams­tag­abend ins­ge­samt 106 Schutz­su­chen­de nach dem Unter­gang ihres Segel­boo­tes schwim­mend die Küs­te der grie­chi­schen Tou­ris­ten­in­sel Kos erreicht. Es ist die ers­te grö­ße­re Grup­pe Geflüch­te­ter, der es nach meh­re­ren Mona­ten gelingt, zu einer grie­chi­schen Insel und damit in die EU überzusetzen.