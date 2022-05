Yasmin Fahimi beim DGB-Bundeskongress

Eigent­lich war es nur noch eine Form­sa­che. Denn eine*n Gegenkandidat*in hat­te Yas­min Fahi­mi nicht. Des­we­gen war es umso wich­ti­ger, dass sie mit einem mög­lichst guten Ergeb­nis gewählt wur­de. Das bekam die 54-Jäh­ri­ge am Mon­tag auf dem 22. Ordent­li­chen Bun­des­kon­gress des Deut­schen Gewerk­schafts­bun­des (DGB). Mit 93,2 Pro­zent der abge­ge­be­nen Stim­men wur­de Fahi­mi zur neu­en DGB-Vor­sit­zen­den und ers­ten Frau an der Spit­ze des Gewerk­schafts­bun­des gewählt.

Neben Fahi­mis Wahl zur Nach­fol­ge­rin von Rei­ner Hoff­mann wur­den die übri­gen Mit­glie­der im DGB-Vor­stand bestä­tigt. Elke Han­nack erhielt als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de 97,7 Pro­zent, Vor­stands­mit­glied Ste­fan Kör­zell 97,1 und Anja Piel 96,3 Pro­zent. Damit besteht der DGB-Vor­stand nun aus drei Frau­en und einem Mann. Eine Frau­en-Quo­te von 75 Pro­zent sozusagen.

Mit Fahi­mi steht erst­mals nicht nur eine Frau an der Spit­ze des DGB, son­dern auch eine Per­son mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund – Fahi­mis Vater, der noch vor ihrer Geburt bei einem Auto­un­fall starb, stamm­te aus dem Iran. Mit ihrer Wahl ist des­we­gen auch die Hoff­nung ver­bun­den, dass sie den DGB weib­li­cher, diver­ser und welt­of­fe­ner macht. Dass sie dafür ein­ste­hen will, mach­te sie in ihrer Grund­satz­re­de nach ihrer Wahl deut­lich: »Wir leben eine Kul­tur der Viel­falt.« Man begeg­ne sich beim DGB auf Augen­hö­he, in Respekt und ohne abwer­ten­de Klas­si­fi­zie­rung in unter­schied­li­che Grup­pen. »Wir sagen: Mach mei­nen Kum­pel nicht an und – und Hän­de weg von unse­ren Kol­le­gin­nen!«, so Fahimi.

Sie über­nimmt die Lei­tung des Gewerk­schafts­bun­des in einer Zeit, in der die Arbeits­welt auf­grund der Digi­ta­li­sie­rung und Ener­gie­wen­de mas­siv im Wan­del ist. Der Krieg in der Ukrai­ne beschleu­nigt die­sen Pro­zess noch, da Deutsch­land sich des­we­gen unab­hän­gig von fos­si­len Ener­gie­lie­fe­run­gen aus Russ­land machen will. Dies trifft vor allem die Indus­trie und damit auch die Indus­trie­ge­werk­schaf­ten – ins­be­son­de­re Fahi­mis eige­ne Gewerk­schaft, die Indus­trie­ge­werk­schaft Berg­bau, Che­mie, Ener­gie (IG BCE). Fahi­mi begann dort ihre Kar­rie­re; ihr Lebens­ge­fähr­te ist der IG-BCE-Chef Micha­el Vassiliadis.

»Wir ste­hen hin­ter dem Ziel einer kli­ma­neu­tra­len Wirt­schaft und Gesell­schaft. Die Zeit ist vor­bei, in der man sich angeb­lich für Kli­ma­schutz oder für Arbeits­platz­si­che­rung ent­schei­den muss­te«, stell­te sich Fahi­mi hin­ter den kli­ma­neu­tra­len Umbau der Wirt­schaft. Gleich­zei­tig mach­te sie aber auch deut­lich, dass sie als DGB-Vor­sit­zen­de ein Mit­spra­che­recht haben will: »Die Trans­for­ma­ti­on gelingt mit uns. Oder sie gelingt gar nicht.« Und: »Wir wer­den dafür sor­gen, dass es auch in der Trans­for­ma­ti­on gerecht zugeht und der sozia­le Frie­den gesi­chert bleibt.«

In die­sem Rah­men for­dern die Gewerk­schaf­ten eine Reform des Mit­be­stim­mungs­rech­tes. Wäh­rend der Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen im Okto­ber ver­gan­ge­nen Jah­res ging die IG Metall unter dem Mot­to »Fair­wan­del« auf die Stra­ßen, um auf ihr Anlie­gen auf­merk­sam zu machen. Unlängst ver­öf­fent­lich­te der DGB ein Kon­zept zur grund­le­gen­den Reform des Betriebs­ver­fas­sungs­ge­set­zes, der recht­li­chen Basis der Mit­be­stim­mung. »Unter­neh­men sind kei­ne kon­sti­tu­tio­nel­le Mon­ar­chie. Erst die Mit­be­stim­mung macht sie zum Teil der Demo­kra­tie«, erneu­er­te Fahi­mi die­se For­de­rung und sprach sich für eine »ech­te Mit­be­stim­mung bei Ent­schei­dun­gen von stra­te­gi­scher Qua­li­tät im Unter­neh­men« aus.

In die­sem Rah­men ist den Gewerk­schaf­ten ins­be­son­de­re das dop­pel­te Stimm­recht von Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den in gro­ßen Unter­neh­men ein Dorn im Auge. Denn die ein­fa­chen Mit­glie­der der Kon­troll­gre­mi­en wer­den zwar pari­tä­tisch von der Ange­stell­ten- und der Kapi­tal­sei­te bestimmt. Da der oder die Vor­sit­zen­de aber nor­ma­ler­wei­se von der Kapi­tal­sei­te bestimmt wird, hat sie letzt­lich auch das Sagen im Unter­neh­men. Des­we­gen for­dern die Gewerk­schaf­ten die Abschaf­fung des dop­pel­ten Stimm­rechts und eine »ech­te Pari­tät in allen Auf­sichts­rä­ten ab 1000 Beschäf­tig­ten«, wie es die neue DGB-Vor­sit­zen­de formulierte.

Pro­ble­ma­tisch in Sachen Mit­be­stim­mung ist auch, dass mit der Rechts­form der Euro­päi­schen Akti­en­ge­sell­schaft – kurz SE für Socie­tas Euro­paea – den Kon­zer­nen eine Mög­lich­keit geschaf­fen wur­de, sich bei der inner­be­trieb­li­chen Demo­kra­tie einen schlan­ken Fuß zu machen. »Die Flucht vor der Mit­be­stim­mung in euro­päi­sche Akti­en­ge­sell­schaf­ten muss gestoppt wer­den! Das wer­den wir in Brüs­sel und in Ber­lin mit aller Vehe­menz ein­for­dern«, ver­sprach denn auch Fahimi.

In der lin­ken Gewerk­schaft­sze­ne bezwei­felt man aller­dings, dass sie not­falls in Kon­fron­ta­ti­on zur Bun­des­re­gie­rung geht. Denn die neue DGB-Vor­sit­zen­de hat nicht nur ein SPD-Par­tei­buch, sie war auch Spit­zen­po­li­ti­ke­rin bei den Sozi­al­de­mo­kra­ten. Einer brei­te­ren Öffent­lich­keit wur­de sie bekannt, als sie Anfang 2014 zur SPD-Gene­ral­se­kre­tä­rin gewählt wur­de, spä­ter wech­sel­te sie als Staats­se­kre­tä­rin unter Andrea Nah­les (SPD) ins Bun­des­ar­beits­mi­nis­te­ri­um. Zuletzt war Fahi­mi für die SPD im Bundestag.

Er fin­de es gut, dass eine Frau mit erkenn­ba­rem Migra­ti­ons­hin­ter­grund zur neu­en DGB-Che­fin gewählt wur­de, erzählt denn auch ein lin­ker Ver­di-Gewerk­schaf­ter. Ent­schei­dend sei aber die poli­ti­sche Aus­rich­tung des DGB. Und inso­fern sei die Wahl Fahi­mis ein »völ­lig fal­sches Signal«. »Es wäre bes­ser gewe­sen, wenn eine Per­son gefun­den wäre, die nicht aus dem Dunst­kreis der Sozi­al­de­mo­kra­ten kommt und die für kämp­fe­ri­sche Gewerk­schaf­ten steht«, so der Gewerk­schaf­ter, der lie­ber anonym blei­ben möchte.

Er orga­ni­sie­re vor allem Beschäf­tig­te im Nied­rig­lohn­sek­tor, erzählt der lin­ke Gewerk­schaf­ter wei­ter, die der­zeit wegen der hohen Infla­ti­on ver­zwei­fel­ten, und erin­nert dar­an, dass es die SPD unter Ger­hard Schrö­der war, die einst mit der Anfang 2003 ver­kün­de­ten Agen­da 2010 die Aus­wei­tung des Nied­rig­lohn­sek­tors beför­der­te. Und rund zwei Jahr­zehn­te spä­ter ist mit Olaf Scholz wie­der ein Sozi­al­de­mo­krat Kanzler.

Inso­fern bleibt abzu­war­ten, wie sehr sich Fahi­mi letzt­lich für mehr Umver­tei­lung und sozia­le Gerech­tig­keit ein­setzt. »Sozia­le Gerech­tig­keit heißt, sozia­le Rech­te zu stär­ken«, sag­te sie immer­hin in ihrer Grund­satz­re­de. Das hei­ße, sich min­des­tens eine exis­tenz­si­chern­de Lebens­grund­la­ge schaf­fen zu kön­nen – und dabei, wenn nötig, Unter­stüt­zung zu bekom­men. Inso­fern sprach sie sich unter ande­rem auch für die Wie­der­ein­füh­rung einer Ver­mö­gen­steu­er und für eine Son­der­ver­mö­gens­ab­ga­be aus, etwa in Form eines mehr­jäh­ri­gen Las­ten­aus­gleichs. Leis­tungs­freie Erlö­se aus Ver­mö­gen, Immo­bi­li­en und Spe­ku­la­tio­nen müss­ten für das Gemein­wohl stär­ker her­an­ge­zo­gen werden.

Aller­dings dürf­te das mit der FDP in der Bun­des­re­gie­rung schwer umzu­set­zen sein. In ihre Rich­tung ging auch eine Spit­ze Fahi­mis: Trotz des Inves­ti­ti­ons­staus der letz­ten 20 Jah­re pre­di­ge Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP) immer noch sei­ne zwei Gebo­te der Haus­halts­po­li­tik: Schul­den­brem­se und schwar­ze Null. »Die soge­nann­te Schul­den­brem­se ist längst aus der Zeit gefal­len. Sie ist nichts ande­res als eine ideo­lo­gi­sche Brem­se gegen einen akti­ven Staat und gegen eine sozia­le Poli­tik«, kri­ti­sier­te Fahimi.