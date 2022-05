Dortmund kassiert für Stürmerstar Erling Haaland (r.) wohl bald 75 Millionen Euro an Transferablöse. Der gesamte Kader des letzten Gegners Greuther Fürth war kaum halb so viel wert. Foto: imago/Langer

Es waren emo­tio­na­le Sze­nen, die sich am ver­gan­ge­nen Sams­tag im Für­ther Ron­hof abspiel­ten. Und sie pass­ten vor­der­grün­dig betrach­tet weder zum Ergeb­nis der gera­de zu Ende gegan­ge­nen Par­tie noch zur Sai­son­bi­lanz. Dass die Fans des abge­schla­ge­nen Tabel­len­letz­ten ihre Mann­schaft nach dem 1:3 gegen Borus­sia Dort­mund den­noch nach allen Regeln der Kunst fei­er­ten, ein­zel­ne Spie­ler hoch­le­ben lie­ßen und den Trai­ner sowie­so, über­rascht wohl den­noch nur auf den ers­ten Blick. Denn zum einen war ange­sichts des Für­ther Mini-Etats eigent­lich schon vor dem ers­ten Spiel­tag klar, dass der Auf­stei­ger chan­cen­los sein wür­de. Zum ande­ren stemm­te sich die Mann­schaft den­noch in (fast) allen Spie­len gegen das Unver­meid­li­che und ließ nie Zwei­fel an Ein­satz­be­reit­schaft und Wider­bors­tig­keit zu. Und zum Drit­ten haben sie in Fürth ein Publi­kum, das all das auch rich­tig ein­ord­nen kann. Eine gewis­se Trot­zig­keit gehört schon dazu, wenn man Fan des Klee­blatts sein will. Schon allein, weil in Fran­ken von Würz­burg bis an die tsche­chi­sche Gren­ze mit ziem­lich hoher Wahr­schein­lich­keit eher das Club-Logo des 1. FC Nürn­berg im Wirts­haus hängt, wenn dort am Stamm­tisch über Fuß­ball gefach­sim­pelt wird.

Dass auch der gro­ße Riva­le aus Nürn­berg in der kom­men­den Sai­son zweit­klas­sig spie­len wird und im Sai­son­fi­nish mit sei­nem Auf­stiegs­t­raum schei­ter­te, ist ange­sichts der eige­nen Bilanz nur ein schwa­cher Trost für die Für­ther: Sie­ben Gegen­to­re fin­gen sich die wacke­ren Für­ther gegen Lever­ku­sen, sechs gegen Leip­zig und Hof­fen­heim, fünf gegen Stutt­gart und unzäh­li­ge wei­te­re Nie­der­la­gen mit drei oder vier Toren Dif­fe­renz. Dass Fürth nach 33 Spie­len 80 Gegen­tref­fer ange­sam­melt hat, zeigt die Chan­cen­lo­sig­keit in der 1. Bun­des­li­ga. Mehr als 18 Punk­te bei drei Sai­son­sie­gen waren ange­sichts der Defen­siv­schwä­che nicht drin. Nach 17 Spie­len hat­te man sogar erst fünf Zäh­ler auf dem Kon­to gehabt.

Seit der Grün­dung der Bun­des­li­ga im Jahr 1963 ist es noch nicht oft vor­ge­kom­men, dass der abge­schla­ge­ne Tabel­len­letz­te sei­nen Trai­ner nicht ein­mal in der Sai­son aus­ge­wech­selt hat. In Fürth war Ste­fan Leitl, der drei­ein­halb Jah­re am Ron­hof wirk­te, aber nicht nur unum­strit­ten – man wäre mit ihm lie­bend ger­ne auch in die kom­men­de Zweit­li­ga­sai­son gegan­gen. Doch Fürth hat nicht nur dann kei­ne Chan­ce, sein Per­so­nal zu hal­ten, wenn Lever­ku­sen, Hof­fen­heim oder Mainz anklop­fen. Fürth muss auch die Waf­fen stre­cken, wenn der Tabel­len-14. der Zwei­ten Liga anfragt. Bereits in der ver­gan­ge­nen Sai­son wech­sel­te Stamm­kraft Sebas­ti­an Ernst zu Han­no­ver 96 – und damit von einem Erst­li­ga-Auf­stei­ger zu einem Zweit­li­gis­ten. Im Som­mer wird es nun Leitl gen Nor­den zie­hen, er unter­schrieb in Han­no­ver einen Drei­jah­res­ver­trag und nimmt sei­nen Assis­ten­ten And­re Mija­to­vić und wohl auch Angrei­fer Havard Niel­sen gleich mit. Auch Maxi­mi­li­an Bau­er (Augs­burg), Paul Segu­in (Uni­on Ber­lin) und Top-Talent Jamie Leve­ling dürf­ten nicht zu hal­ten sein.

Wenn sie in Fürth den­noch im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes mit Selbst­be­wusst­sein abstei­gen – also der eige­nen Gren­zen voll­kom­men bewusst –, dann hat das gute Grün­de. Schließ­lich wur­de das Klee­blatt, das in der ver­gan­ge­nen Sai­son als spie­le­risch bes­tes Team der Zwei­ten Liga auf­ge­stie­gen war, auch die­ses Jahr immer wie­der für sei­ne Spiel­wei­se gelobt. Zuletzt iro­ni­scher­wei­se von Han­no­vers Sport­di­rek­tor Mar­cus Mann, als er erläu­ter­te, war­um er den Für­thern den Trai­ner weg­schnappt: »Er hat gezeigt, dass er eine Mann­schaft und ein Spiel­sys­tem Schritt für Schritt ent­wi­ckeln kann. Unter sei­ner Regie war in Fürth eine kla­re Hand­schrift erkennbar.«

Immer­hin: Fürths Sport­di­rek­tor Rachid Azz­ou­zi, der für die Klub­i­den­ti­tät als Aus­bil­dungs­ver­ein bürgt, bleibt, eben­so wie Geschäfts­füh­rer Hol­ger Schwie­wag­ner, der stets kern­ge­sun­de Bilan­zen vor­le­gen kann. Auch in die kom­men­de Zweit­li­ga­sai­son wird Fürth dank der Ein­nah­men aus der TV-Ver­mark­tung mit einem Mil­lio­nen­über­schuss gehen. Inso­fern hat sich die ein­jäh­ri­ge Exkur­si­on in die Bun­des­li­ga dann doch gelohnt.

Außer­dem konn­te noch ein Bil­dungs­auf­trag erle­digt wer­den: Die Geschäfts­stel­len der 17 ande­ren Bun­des­li­gis­ten beka­men noch ein­mal deut­lich vor Augen geführt, wel­chen Ver­ein die Für­ther Fans unter­stüt­zen. Aus der akti­ven Fan­sze­ne wur­de alle zwei Wochen eine Mail an den jeweils nächs­ten Geg­ner ver­schickt, mit dem Hin­weis, man möge bei­spiels­wei­se im Sta­di­on­heft kei­nes­falls den Ver­eins­na­men ver­hun­zen, nur weil der drei­fa­che Deut­sche Meis­ter (1914, 1926, 1929) im Jahr 1996 mit dem TSV Ves­ten­bergs­greuth fusio­nier­te. Was die Fan­kur­ve davon hält, wenn statt von »Für­thern« von »Greu­thern« die Rede ist, hat sie in der Ver­gan­gen­heit auch schon auf Trans­pa­ren­te gemalt. »Greu­ther sind zum Rau­chen da«, hieß es da. Oder ganz ein­fach: »Greu­ther hört sich halt kacke an.«