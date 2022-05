Teilnehmer der Aktion »Der Pflege geht die Luft aus« gehen im Mai 2021 am Reichstagsgebäude vorbei. Foto: dpa/Fabian Sommer

Initia­ti­ven-Speed-Dating, Podi­ums­dis­kus­sio­nen, Work­shops für den Arbeits­kampf – zum «Kon­gress der Sor­ge» ste­hen Mitt­woch­nach­mit­tag kei­ne Schauspieler*innen auf der Büh­ne des HAU (Heb­bel am Ufer), son­dern Aktivist*innen. Einen Tag vor dem inter­na­tio­na­len Tag der Pfle­ge am 12. Mai tref­fen sich Vertreter*innen der Ber­li­ner Kran­ken­haus­be­we­gung und klei­ne­rer Ber­li­ner Initia­ti­ven zum poli­ti­schen Austausch.

Ein­ge­la­den wur­den sie von dem queer-femi­nis­ti­schen Kol­lek­tiv «Staub zu Glit­zer». Die Grup­pe holt nicht zum ers­ten Mal den Pfle­ge­kampf ans Thea­ter. Im ver­gan­ge­nen Okto­ber brach­te sie den Kran­ken­haus­streik an die Volks­büh­ne und ver­half den Strei­ken­den mit einer viel beach­te­ten Pres­se­kon­fe­renz zu mehr media­ler Auf­merk­sam­keit. Ein Drei­vier­tel­jahr spä­ter ist der Kampf noch nicht vor­bei: Nach den erfolg­rei­chen Tarif­ver­hand­lun­gen mit Cha­ri­té, Vivan­tes und den Töch­ter­un­ter­neh­men von Vivan­tes muss die Bewe­gung nun auf die Umset­zung der Tarif­ver­trä­ge pochen.

Auf dem Kon­gress soll unter ande­rem das Bünd­nis «Gesund­heit statt Pro­fi­te über die anhal­ten­den Pro­ble­me im Kran­ken­haus- und Pfle­ge­be­reich spre­chen. Sil­via Habe­kost ist Teil der Grup­pe und in der Kran­ken­haus­be­we­gung sehr aktiv. Die Pfle­ge­rin sieht durch­aus die Erfol­ge der Streiks im ver­gan­ge­nen Jahr. Auf Ver­spre­chun­gen im Koali­ti­ons­ver­trag, wie eine ver­pflich­ten­de Per­so­nal­be­mes­sung, die nicht wie die bis­he­ri­ge Per­so­nal­un­ter­gren­ze auf Kan­te genäht ist, setzt Habe­kost aller­dings nicht viel Hoff­nung. »Es muss eine kla­re Auf­wer­tung und Ent­las­tung im Sor­ge- und Care-Bereich statt­fin­den«, sagt er. Das gelin­ge letz­ten Endes nur mit ande­ren Finan­zie­rungs­mo­del­len: »Uns wird gesagt, wir müss­ten die Zäh­ne zusam­men­zu­bei­ßen. Das ist zynisch, wenn gleich­zei­tig Kon­zer­ne Pro­fit mit Gesund­heits­leis­tun­gen machen, die aus den Kran­ken­kas­sen­bei­trä­gen bezahlt wer­den.« Für sie ist klar, dass mit Daseins­vor­sor­ge kein Gewinn erzielt wer­den darf.

Auch Sarah Water­feld von »Staub zu Glit­zer« sieht die aus­beu­te­ri­schen Ver­hält­nis­se im Gesund­heits­sys­tem als Sym­ptom eines wachs­tums­wü­ti­gen Neo­li­be­ra­lis­mus. Gleich­zei­tig betont sie die femi­nis­ti­sche Rele­vanz der Pfle­ge­kämp­fe. »Die Fra­ge ist, wie wir bezahl­te und unbe­zahl­te Sor­ge­ar­beit zusam­men­den­ken. Ich bin sel­ber zwei­fa­che Mut­ter, und ich weiß genau, was es bedeu­tet, wenn Arbeit unsicht­bar gemacht wird.« In bei­den Fäl­len wer­de Arbeit abge­wer­tet, die als »weib­lich« gelte.

Bar­ba­ra Fried, eben­falls zum Kon­gress ein­ge­la­den, forscht für die Rosa-Luxem­burg-Stif­tung zu Sor­ge­ar­beit. Sie betrach­tet die Aus­gren­zung und Abwer­tung von »weib­li­cher« Arbeit als Sym­ptom und zugleich Grund­la­ge für Geschlech­te­run­ge­rech­tig­keit. »So wie Sor­ge­ar­beit orga­ni­siert ist, stellt sie die binä­re Orga­ni­sie­rung von Geschlech­tern per­ma­nent mit her.« Als Gegen­kon­zept stellt sie sich eine »sor­gen­de Stadt« vor, in der »die Bedürf­nis­se aller Bewoh­ne­rin­nen im Zen­trum ste­hen«. Städ­te­pla­nung spie­le dabei genau­so eine Rol­le, um an öffent­li­chen Orten wie Nach­bar­schafts­treffs kol­lek­ti­ve Für­sor­ge zu ermög­li­chen, wie eine aus­rei­chen­de Anzahl an Kita-Plät­zen. Der Weg dort­hin lie­fe über eine dop­pel­te Ver­ge­sell­schaf­tung: Einer­seits müss­te die sozia­le und Pfle­ge-Infra­struk­tur von öffent­li­cher Hand ver­wal­tet wer­den. Ande­rer­seits müss­te die ins Pri­va­te ver­dräng­te Sor­ge­ar­beit – Kin­der, Küche und so wei­ter – vom Ran­de der Gesell­schaft in den öffent­li­chen Fokus gerückt werden.

Am Mitt­woch wird Fried auf einer Podi­ums­dis­kus­si­on mit Vertreter*innen ganz unter­schied­li­cher Ber­li­ner Initia­ti­ven spre­chen: Mit einer Gewerk­schaft von Sexworker*innen, mit der Schlaf­platz­or­ga, einer Grup­pe für die Unter­stüt­zung woh­nungs­lo­ser Migrant*innen, und mit dem Les­ben­wohn­pro­jekt Rut. Was die Grup­pen eint, ist ihr selbst­or­ga­ni­sier­ter Cha­rak­ter und die Viel­fäl­tig­keit des­sen, was Sor­ge bedeu­ten kann. Näm­lich sexu­el­le Für­sor­ge, Soli­da­ri­tät gegen die Iso­lie­rung von Geflüch­te­ten in Lagern oder auch Gemein­schaft­lich­keit außer­halb der klas­si­schen Kleinfamilie.

Am 12. Mai, dem inter­na­tio­na­len Tag der Pfle­ge, wird die pre­kä­re Rea­li­tät von Sor­ge­ar­beit eben­falls in die Öffent­lich­keit getra­gen: durch den seit 2016 jähr­lich statt­fin­den­den »Walk of Care«. Um 16 Uhr star­tet der Demons­tra­ti­ons­zug am Inva­li­den­platz, die Organisator*innen rech­nen mit eini­gen Hun­dert Teilnehmer*innen. Ursprüng­lich ent­stand die Grup­pe aus einem Gefühl der Frus­tra­ti­on her­aus. Ruth, Spre­che­rin von »Walk of Care« und aus­zu­bil­den­de Heb­am­me in Ber­lin, erzählt, wie Kolleg*innen aus der Pfle­ge einen Kata­ly­sa­tor für ihren anstren­gen­den Arbeits­all­tag such­ten und einen Pfle­ge-Stamm­tisch grün­de­ten. Ruth, die selbst anonym blei­ben möch­te, kennt die Frus­tra­ti­on nur zu gut: »Es geht um die Mini­mal­ver­sor­gung, also satt, sau­ber, tro­cken. Alles ande­re ist oft nicht mög­lich.« Die Grup­pe wol­le des­halb nicht nur als poli­ti­scher Akteur For­de­run­gen nach bes­se­ren Arbeits­be­din­gun­gen auf die Stra­ße tra­gen, son­dern den Aktivist*innen wei­ter­hin einen Ort für emo­tio­na­len Rück­halt bieten.

Und so schließt sich der Kreis des Pfle­ge­kamp­fes, denn wer sorgt für die, die sor­gen? Durch die Aus­beu­tung bezahl­ter wie unbe­zahl­ter Sor­ge­ar­beit fal­len Pfle­ge­kräf­te, aber auch Erzieher*innen, Allein­er­zie­hen­de oder Ehren­amt­li­che zum Teil selbst durch das sozia­le Netz. »Am Ende ist es eine Klas­sen­fra­ge«, betont Bar­ba­ra Fried. Denn die Abwer­tung von »weib­li­cher«, also repro­duk­ti­ver und emo­tio­na­ler Arbeit ermög­li­che es, die­se Arbeit kapi­ta­lis­tisch aus­zu­beu­ten, und drän­ge so Men­schen wei­ter ins Prekariat.