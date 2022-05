Der bisherige philippinische Präsident, Rodrigo Duterte, zeigt die Tinte auf dem Finger als Beweis, dass er gewählt hat. Foto: Foto: dpa/Toto Lozano

Wäh­rend die einen am Mon­tag­abend (Orts­zeit) schon bei den ers­ten Ergeb­nis­sen in Jubel aus­bra­chen, sahen ande­re ihre schlim­men Befürch­tun­gen bestä­tigt: Mit über­wäl­ti­gen­der Mehr­heit haben die Ein­woh­ner der Phil­ip­pi­nen den Sohn jenes Man­nes, der 1965 bis 1986 mit zuletzt dik­ta­to­ri­schen Mit­teln an der Spit­ze des süd­ost­asia­ti­schen Insel­staa­tes stand, zum neu­en Prä­si­den­ten gewählt: Fer­di­nand Mar­cos Jr. (64), Spitz­na­me Bong­bong oder schlicht BBM, wird die 100-Mil­lio­nen-Ein­woh­ner-Nati­on künf­tig gemein­sam mit Sara Duter­te-Car­pio regie­ren. Die Toch­ter des schei­den­den Staats­chefs Rodri­go Duter­te, der nach den Regeln nicht erneut antre­ten durf­te, gewann eben­so deut­lich das sepa­ra­te Ren­nen um das Amt der Vizepräsidentschaft.

Mar­cos hol­te nach Aus­zäh­lung von 97 Pro­zent der Stim­men fast 31 Mil­lio­nen der abge­ge­be­nen Stim­men, somit rund 59 Pro­zent. Sei­ne wich­tigs­te Gegen­kan­di­da­tin Maria Leo­nor Rob­re­do (57) muss­te sich mit 14,8 Mil­lio­nen Stim­men begnü­gen. Die frü­he­re Men­schen­rechts­an­wäl­tin und bis­he­ri­ge Vize­prä­si­den­tin, die BBM noch 2016 im Ren­nen um die­ses Amt knapp geschla­gen hat­te, war die ein­zi­ge Frau im zehn­köp­fi­gen Bewer­ber­feld um die Prä­si­dent­schaft. Auf den Plät­zen drei und vier folg­ten mit deut­li­chem Abstand der bis­he­ri­ge Sena­tor und Box­star Emma­nu­el Pac­quiao sowie Mani­las schei­den­der Bür­ger­meis­ter und Schau­spie­ler Fran­cis­co Domagoso.

Hun­der­te Men­schen gin­gen am Diens­tag vor dem Gebäu­de der Wahl­kom­mis­si­on auf die Stra­ße und war­fen der Behör­de Wahl­be­trug vor. Bei der Abstim­mung hat­ten Berich­ten zufol­ge Tau­sen­de Bür­ger wegen defek­ter Stim­men­zähl­ma­schi­nen nicht wäh­len konn­ten. Das offi­zi­el­le Wahl­er­geb­nis wird der Kon­gress vor­aus­sicht­lich erst in eini­gen Wochen bekannt­ge­ben. Aber der Sieg von Mar­cos Jr. gilt als sicher. Sei­ne Geg­ner sind bestürzt, dass die berüch­tig­te Fami­lie 36 Jah­re nach ihrer Ver­trei­bung aus dem Insel­staat bald wie­der in den Mala­ca­ñang-Palast in der Haupt­stadt Mani­la ein­zie­hen darf.

Bis zum Schluss hat­ten sich die pro­gres­si­ven und libe­ra­len Kräf­te an den letz­ten Rest Hoff­nung geklam­mert, dass der sich in den Umfra­gen seit Mona­ten klar abzeich­nen­den Sieg des Dik­ta­to­ren­sohns noch zu ver­hin­dern wäre. Tat­säch­lich hat­ten meh­re­re Mas­sen­auf­trit­te Rob­re­dos, zuletzt mit 400 000 und über 700 000 Fans in der Haupt­stadt Mani­la, den Glau­ben an ein sol­ches Wun­der kurz­zei­tig genährt. Sehr viel mehr der ins­ge­samt 65,7 Mil­lio­nen Wahl­be­rech­tig­ten mach­ten den­noch am Ende ihr Kreuz bei dem rech­ten Duo.

Dabei hat­ten Rob­re­do und Sena­tor Fran­cis­Pan­gi­li­n­an, der an ihrer Sei­te für das Vize­prä­si­den­ten­amt kan­di­dier­te, ein brei­tes Bünd­nis um sich ver­sam­melt; die­ses reich­te einer­seits weit ins bür­ger­lich-libe­ra­le Lager, umfass­te aber auch lin­ke Kräf­te. Risa Hon­ti­veros von der Alli­anz Akba­y­an, der bis­her ein­zi­gen sozia­lis­ti­schen Sena­to­rin, gelang offen­bar die Wie­der­wahl. Die­ser Ein­zel­er­folg kann aber nicht über­de­cken, dass das sieg­rei­che Bünd­nis UniTeam von Mar­cos und Sara Duter­te sich fort­an auch auf eine brei­te Mehr­heit im mäch­ti­gen Ober­haus des Par­la­ments stüt­zen kann. 18 000 Man­da­te auf allen Ebe­nen waren lan­des­weit zu besetzen.

In einer in ihrer Hei­mat­stadt Naga auf­ge­zeich­ne­ten Rede am Diens­tag­mor­gen (Orts­zeit) räum­te Rob­re­do zwar den kla­ren Sieg ihres rechts­kon­ser­va­ti­ven Haupt­geg­ners ein, gab sich aber wei­ter­hin kämp­fe­risch: »Der Kampf ist noch nicht vor­bei«, beton­te auch Pan­gi­li­n­an – es müs­se und wer­de wei­ter dar­um gehen, gera­de für die Rech­te von Bau­ern, Fischern und ande­ren Mar­gi­na­li­sier­ten in der Gesell­schaft ein­zu­tre­ten. Den Troll-Arme­en des Mar­cos-Duter­te-Lagers, die in den sozia­len Netz­wer­ken unter der jun­gen und beson­ders inter­netaf­fi­nen phil­ip­pi­ni­schen Bevöl­ke­rung geziel­te Falsch­in­for­ma­tio­nen streu­ten und vor allem die Vita des jet­zi­gen Wahl­sie­gers von dunk­len Fle­cken »säu­ber­ten«, hat­ten die libe­ra­len und pro­gres­si­ven Kräf­te sowie die unab­hän­gi­gen Medi­en wenig ent­ge­gen­zu­set­zen. Mar­cos und Sara Duter­te knüp­fen nun an die Poli­tik ihres Vaters Rodri­go Duter­te an, der als Prä­si­dent seit 2016 neben dem blu­ti­gen Antidro­gen­krieg bereits Pres­se­frei­heit und ande­re Grund­rech­te kon­ti­nu­ier­lich ein­ge­schränkt, poli­ti­sche Geg­ner, Kri­ti­ker und sozia­le Akti­vis­ten fak­tisch oder sogar mit phy­si­scher Liqui­da­ti­on mund­tot gemacht hat. Dass die Zahl von Ver­haf­tun­gen und poli­ti­schen Mor­den unter den Wahl­sie­gern wei­ter zunimmt, ist nur eine von vie­len Befürchtungen.