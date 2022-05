Jemeniten sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Ein Drittel der Weizenimporte in dem Bürgerkriegsland kam bisher aus der Ukraine.

Herr Mog­ge, wird der Krieg in der Ukrai­ne zu Hun­gers­nö­ten führen?

Bereits jetzt hun­gern Men­schen in der Ukrai­ne. Mit der Alliance2015, einem Netz­werk aus sie­ben euro­päi­schen, nicht kirch­li­chen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, beschaf­fen wir des­halb Lebens­mit­tel und ver­tei­len sie in der Ukrai­ne. Zudem sichern wir das Über­le­ben der vom Krieg betrof­fe­nen Men­schen durch Bargeldtransfers.

Wie brin­gen Sie die Lebens­mit­tel in die umkämpf­ten Gebiete?

Mit unse­ren Part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen bela­den wir in der Tsche­chi­schen Repu­blik Son­der­zü­ge mit Lebens­mit­teln, Hygie­ne­ar­ti­keln und ande­ren Hilfs­gü­tern. Die Züge fah­ren bis in den Osten der Ukrai­ne. Von den Bahn­hö­fen wer­den die Hilfs­gü­ter mit Last­wa­gen in Dör­fer und Städ­te gefah­ren, in denen die Not am größ­ten ist. Auch in Orte, die unter Beschuss lie­gen. Bereits sie­ben Züge haben die Men­schen im Osten des Lan­des mit den drin­gend benö­tig­ten Hilfs­lie­fe­run­gen erreicht.

Das klingt gefährlich …

Ja, die Trans­por­te sind hoch­sen­si­ble und sehr schwie­ri­ge Ope­ra­tio­nen. Unse­re Part­ner­or­ga­ni­sa­ti­on Peop­le in Need kann sie nur durch­füh­ren, weil sie seit vie­len Jah­ren in der Ukrai­ne arbei­tet und dort über bes­te Kon­tak­te verfügt.

Wur­den bei den Hilfs­trans­por­ten Hel­fer ver­letzt oder getötet?

Unse­re Part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen haben bis­lang kei­ne Opfer zu bekla­gen. Doch bei ande­ren Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen wie der Cari­tas kamen bereits Mit­ar­bei­ter ums Leben, als sie ver­sucht haben, Men­schen in Not zu hel­fen. Seit Aus­bruch des Krie­ges haben wir auch eige­ne Mit­ar­bei­ter unse­res Emer­gen­cy Respon­se Teams in der Ukrai­ne im Ein­satz und sind dabei, wei­te­re Exper­ten zu rekru­tie­ren. Wir tun alles, um die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen best­mög­lich zu schützen.

Bis zum Aus­bruch des Krie­ges war die Welt­hun­ger­hil­fe nicht in der Ukrai­ne aktiv. Wird die Ukrai­ne jetzt zu einem neu­en lang­jäh­ri­gen Partnerland?

Die aktu­el­le Lage ist hoch­dra­ma­tisch. Sie lässt sich mit der Situa­ti­on in Syri­en ver­glei­chen. Auch Syri­en war vor Aus­bruch des Krie­ges ein Land mit mitt­le­rem Ein­kom­men und gehör­te des­halb aus guten Grün­den nicht ins Port­fo­lio der Welt­hun­ger­hil­fe. Aber heu­te zählt Syri­en zu den Län­dern, in denen wir auch in umkämpf­ten Gebie­ten in gro­ßem Umfang helfen.

Huma­ni­tä­re Hil­fe soll unpar­tei­isch und neu­tral sein. Ist das im völ­ker­rechts­wid­ri­gen rus­si­schen Angriffs­krieg über­haupt möglich?

Das inter­na­tio­na­le huma­ni­tä­re Völ­ker­recht wird in der Ukrai­ne und in vie­len ande­ren Kon­flik­ten mit Füßen getre­ten. Afgha­ni­stan, Syri­en, Süd­su­dan, Jemen … Die­se Lis­te lie­ße sich leicht fort­set­zen. In der Ukrai­ne wer­den Men­schen aus­ge­hun­gert und zivi­le Hel­fer dar­an gehin­dert, Bedürf­ti­ge zu errei­chen. Es wer­den Eva­ku­ie­rungs­kor­ri­do­re beschos­sen. Wir wis­sen, dass in Krie­gen alle Par­tei­en Pro­pa­gan­da ein­set­zen. Auch wir lau­fen Gefahr, Teil und Opfer die­ser Pro­pa­gan­da zu wer­den. Die Kriegs­par­tei­en könn­ten uns bei­spiels­wei­se vor­wer­fen, dass wir nur einer Sei­te hel­fen. Aber als huma­ni­tä­re Orga­ni­sa­ti­on sind wir zur abso­lu­ten Neu­tra­li­tät ver­pflich­tet. Uns geht es ledig­lich um die Bedürf­tig­keit der Men­schen, nicht um Politik.

Durch den Krieg und die Sank­tio­nen könn­ten auch Tei­le der rus­si­schen Bevöl­ke­rung ver­ar­men. Muss die Welt­hun­ger­hil­fe bald auch in Russ­land Hil­fe leisten?

Man soll­te nie »nie« sagen, aber im Moment kann ich es mir ein­fach nicht vor­stel­len. Natür­lich gibt es auch schon heu­te in Russ­land gro­ße Armut. Aber auf der ande­ren Sei­te ist Russ­land ein rie­si­ges Land mit rie­si­gen Res­sour­cen. Aller­dings sind sie sehr ungleich verteilt.

Der Krieg führt nicht nur in der Ukrai­ne und in Russ­land zu Hun­ger und Armut. Bei­de Län­der waren bis­lang wich­ti­ge Getrei­de- und Spei­se­öl-Expor­teu­re. Wird der Krieg jetzt welt­weit zu Hun­gers­nö­ten füh­ren?

Die Gefahr besteht. Län­der wie Ägyp­ten, Kenia, der Süd­su­dan, der Liba­non und vie­le ande­re Staa­ten waren bis­lang direkt oder indi­rekt stark von rus­si­schen und ukrai­ni­schen Expor­ten abhän­gig. Die­se Län­der erhal­ten jetzt nicht die bestell­ten Men­gen oder müs­sen dafür sehr viel mehr bezah­len. Schon vor dem Krieg waren die Lebens­mit­tel­prei­se unter ande­rem auf­grund von Kli­ma­wan­del, Kon­flik­ten, der Coro­na-Pan­de­mie und Spe­ku­la­tio­nen auf den Welt­märk­ten auf einem All­zeit­hoch. Die durch den Krieg gestie­ge­nen Ener­gie­prei­se wer­den jetzt dazu füh­ren, dass unter ande­rem die Bewäs­se­rung in der Land­wirt­schaft noch teu­rer wird. Das wird zu einem wei­te­ren Anstieg der Lebens­mit­tel­prei­se führen.

Wer wird dar­un­ter beson­ders lei­den?

Arme Men­schen, die einen hohen Anteil ihres ver­füg­ba­ren Ein­kom­mens für Lebens­mit­tel aus­ge­ben. Sie müs­sen häu­fig schon jetzt Mahl­zei­ten aus­fal­len las­sen. Auch für Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen wie die Welt­hun­ger­hil­fe sind die gestie­ge­nen Prei­se ein rie­si­ges Pro­blem. Für Ver­tei­lun­gen kön­nen wir nur noch gerin­ge­re Men­gen Lebens­mit­tel kau­fen. WFP, das Welt­ernäh­rungs­pro­gramm der Ver­ein­ten Natio­nen, hat des­halb bereits Ratio­nen strei­chen müs­sen. Als das WFP 2015 in den Flücht­lings­la­gern für syri­sche Flücht­lin­ge Ratio­nen strei­chen muss­te, war dies einer der Aus­lö­ser für die gro­ßen Flücht­lings­be­we­gun­gen nach Euro­pa. Das soll­ten wir nicht vergessen.

Wie vie­le Men­schen wird der Krieg in der Ukrai­ne welt­weit in den Hun­ger treiben?

Vor allem für Men­schen, die schon vor dem Krieg unter Kli­ma­wan­del, Kon­flik­ten und den Aus­wir­kun­gen der Pan­de­mie lit­ten, kann die durch den Krieg aus­ge­lös­te Preis­stei­ge­rung für Lebens­mit­tel zur wei­te­ren Kata­stro­phe wer­den. Eigent­lich mag ich das Wort Kata­stro­phe nicht. Wie soll man Kata­stro­phe stei­gern? Aber lei­der ist es so, dass man davon aus­ge­hen muss, dass durch den Krieg noch mehr Men­schen in eine kata­stro­pha­le Situa­ti­on gera­ten. Durch den Krieg in der Ukrai­ne wer­den mehr Men­schen in aller Welt hungern!

Wie vie­le?

Dazu gibt es unter­schied­li­che Pro­gno­sen. Die FAO, die Ernäh­rungs- und Land­wirt­schafts­or­ga­ni­sa­ti­on der Ver­ein­ten Natio­nen, geht der­zeit von acht bis 13 Mil­lio­nen zusätz­li­chen Hun­gern­den aus, das UN-Welt­ernäh­rungs­pro­gramm pro­gnos­ti­ziert, dass bis zu 47 Mil­lio­nen wei­te­re Men­schen in Armut und Hun­ger abrut­schen könnten.

In einer Kri­se kann ja auch eine Chan­ce ste­cken. Die Welt­hun­ger­hil­fe arbei­tet bereits seit vie­len Jah­ren dar­an, die Abhän­gig­keit der Ent­wick­lungs­län­der von Lebens­mit­tel­im­por­ten durch eine Stei­ge­rung der Pro­duk­ti­on vor Ort zu sen­ken. Kann der Krieg in der Ukrai­ne die­ser Bemü­hung neu­en Schwung geben?

Der Krieg ist ein Weck­ruf in Län­dern, die unter Hun­ger lei­den, end­lich eine nach­hal­ti­ge land­wirt­schaft­li­che Pro­duk­ti­on zu eta­blie­ren. Der Fokus muss dar­auf gelegt wer­den, länd­li­che Räu­me attrak­tiv zu machen, Infra­struk­tur aus­zu­bau­en und mit Klein­bau­ern dar­an zu arbei­ten, dass die­se Län­der sich selbst ernäh­ren kön­nen. Wir arbei­ten inten­siv dar­an, dass Deutsch­land dabei auch im Rah­men sei­ner aktu­el­len G7-Prä­si­dent­schaft eine Füh­rungs­rol­le übernimmt.

Doch was kön­nen huma­ni­tä­re Hil­fe und Ent­wick­lungs­zu­sam­men­ar­beit über­haupt aus­rich­ten? Braucht es nicht zunächst diplo­ma­ti­sche und poli­ti­sche Lösun­gen für die aktu­el­len Konflikte?

Natür­lich ist es wich­tig, mit UN-Mis­sio­nen und dem gesam­ten diplo­ma­ti­schen Instru­men­ta­ri­um dau­er­haf­te poli­ti­sche Lösun­gen zu fin­den. Aber das dau­ert sei­ne Zeit. Solan­ge dür­fen Men­schen in Not nicht im Stich gelas­sen wer­den, und die Gefahr von Rück­schlä­gen darf kein Ali­bi für das Nichts­tun sein.

Aber klebt die Ent­wick­lungs­zu­sam­men­ar­beit in Kriegs- und Kri­sen­ge­bie­te nicht nur Pflas­ter auf blu­ten­de Wunden?

Natür­lich ist es immer schö­ner, in einem befrie­de­ten Land zu arbei­ten, in dem sich alle gut ver­ste­hen. Aber das ist eine idea­le Welt, in der die Welt­hun­ger­hil­fe nur sehr sel­ten arbei­tet. Wir sind lei­der vor­wie­gend in Län­dern tätig, in denen es gewalt­tä­ti­ge Kon­flik­te gibt. Trotz­dem müs­sen wir in Zusam­men­ar­beit mit der loka­len Bevöl­ke­rung immer wie­der dar­an arbei­ten, auch unter schwie­rigs­ten Bedin­gun­gen die unmit­tel­ba­re Not zu lin­dern und mit mit­tel- und lang­fris­ti­gen Pro­gram­men Per­spek­ti­ven zu schaf­fen. Auch in Kriegs- und Kri­sen­ge­bie­ten fal­len ja nicht immer und über­all Bom­ben. Auch in gefähr­li­chen Gebie­ten kann man mit Pro­jek­ten wie Küchen­gär­ten und Ernäh­rungs­be­ra­tung viel errei­chen. Über­all auf der Welt haben die Men­schen gro­ßes Inter­es­se dar­an, ihre eige­ne Situa­ti­on zu verbessern.

In Anbe­tracht des Krie­ges in der Ukrai­ne setzt jedoch nicht nur Deutsch­land der­zeit eher auf Auf­rüs­tung als auf einen Aus­bau der Entwicklungszusammenarbeit.

Ja, und das berei­tet mir gro­ße Sor­ge. Auch Län­der wie Chi­na, Indi­en und die Tür­kei rüs­ten gera­de mas­siv auf. Im Moment haben lei­der die Fal­ken die Ober­hand und nicht die Tau­ben. Ich wür­de es ger­ne umge­kehrt sehen. Ich hal­te die Rück­be­sin­nung auf das Natio­na­le für eine extrem trau­ri­ge Ent­wick­lung, die sehr, sehr schäd­lich für die mensch­li­che Ent­wick­lung ist. Wir brau­chen gera­de jetzt genau das Gegen­teil. Wir brau­chen mehr inter­na­tio­na­le Koope­ra­ti­on, um Lösun­gen für die gro­ßen Mensch­heits­pro­ble­me wie Kli­ma­wan­del, Kon­flik­te, Pan­de­mie und Bekämp­fung des Hun­gers zu finden.

Was wün­schen Sie sich in der aktu­el­len Situa­ti­on von der Bundesregierung?

Mehr Geld, um unse­re erfolg­rei­chen Pro­jek­te in Anbe­tracht von immer mehr Men­schen in Hun­ger und Not auch bei gestie­ge­nen Lebens­mit­tel- und Ener­gie­prei­sen fort­set­zen und aus­bau­en zu können.

Der aktu­el­le Haus­halts­ent­wurf sieht jedoch mas­si­ve Kür­zun­gen bei der Ent­wick­lungs­zu­sam­men­ar­beit vor.

Noch ist es nur ein Ent­wurf. Wir hof­fen, die Bun­des­re­gie­rung umstim­men zu kön­nen. Die vor­ge­se­he­nen Kür­zun­gen wür­den mit­ten ins Herz der zivil­ge­sell­schaft­li­chen Arbeit tref­fen und mich auch per­sön­lich maß­los ärgern. Sie wür­den ein fata­les Signal sen­den. Deutsch­land und die Indus­trie­staa­ten sind mit ihren Emis­sio­nen für einen Groß­teil des Kli­ma­wan­dels ver­ant­wort­lich, der im Glo­ba­len Süden bereits jetzt mas­siv zu Armut und Hun­ger führt. Dar­aus ergibt sich eine Ver­ant­wor­tung. Deutsch­land und die Indus­trie­staa­ten müs­sen des­halb aus­rei­chend Mit­tel bereit­stel­len, um Hun­ger und Armut zu bekämpfen.

Die Zahl der Hun­gern­den ist auch schon vor dem Krieg in der Ukrai­ne mas­siv gestie­gen. Soll­te die Welt­hun­ger­hil­fe des­halb nicht auch über unkon­ven­tio­nel­le und umstrit­te­ne Maß­nah­men wie den Ein­satz von gen­ma­ni­pu­lier­tem Saat­gut zur Hun­ger­be­kämp­fung nachdenken?

Die Welt­hun­ger­hil­fe ist per­ma­nent auf der Suche nach neu­en Lösun­gen. Dazu haben wir eigens eine Inno­va­ti­ons­ein­heit gegrün­det. Mit ihr haben wir unter ande­rem den Child Growth Moni­tor ent­wi­ckelt. Unter Zuhil­fe­nah­me von Künst­li­cher Intel­li­genz erlaubt er uns, Klein­kin­der sehr schnell und sehr zuver­läs­sig zu ver­mes­sen, um so Unter- und Fehl­ernäh­rung fest­zu­stel­len und vor­zu­beu­gen. Wir wis­sen aber auch: Tech­ni­sche Lösun­gen allein sind nicht der Schlüs­sel zum Erfolg.

Was ist mit gen­ma­ni­pu­lier­tem Saat­gut für dür­re­re­sis­ten­te­re und ertrag­rei­che­re Nutzpflanzen?

Hier muss man zwi­schen den Ver­fah­ren der soge­nann­ten Gen­sche­re und der ech­ten Gen­ma­ni­pu­la­ti­on unter­schei­den. Dem Gen­sche­ren-Ansatz wür­de ich mich nicht grund­sätz­lich ver­schlie­ßen, wenn er Klein­bau­ern tat­säch­lich beim nach­hal­ti­ge­ren Anbau und der Reduk­ti­on des Pes­ti­zid­ein­sat­zes hel­fen kann. Aber ich glau­be, da steckt die For­schung noch in einem sehr frü­hen Sta­di­um. Außer­dem müs­sen wir sicher­stel­len, dass ver­än­der­tes Saat­gut die Klein­bau­ern nicht in Abhän­gig­kei­ten von Saatgut‑, Dün­ger- und Pes­ti­zid­her­stel­lern führt.

Das wich­tigs­te Ziel der Welt­hun­ger­hil­fe ist die Bekämp­fung des Hun­gers. Auch das zwei­te nach­hal­ti­ge Ent­wick­lungs­ziel der UN sieht vor, den Hun­ger in aller Welt bis 2030 zu been­den. Glau­ben Sie, dass die­ses Ziel noch zu errei­chen ist?

Im Moment sieht es nicht gut aus. Ich glau­be aber auch, dass man als Gene­ral­se­kre­tär der Welt­hun­ger­hil­fe opti­mis­tisch blei­ben und dafür kämp­fen muss, dass das Ziel doch noch erreicht wer­den kann.