Eine Wohnungs-Suchanzeige hängt an einer Ampel im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Foto: dpa/Marcus Brandt

Nächs­ter Schock für Ham­burgs Mie­te­rin­nen und Mie­ter: Nach dem sprung­haf­ten Anstieg der Ener­gie­kos­ten sowie der Infla­ti­ons­ra­te errei­chen auch die Mie­ten nicht nur in der Han­se­stadt, son­dern auch im Umland neue Rekord­wer­te. Laut der aktu­el­len Stu­die der Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Gym­na­si­ums Ohmoor im Ham­bur­ger Stadt­teil Nien­dorf wer­den bei der Neu­an­mie­tung von Wohn­raum im Stadt­ge­biet durch­schnitt­lich 14,25 Euro pro Qua­drat­me­ter fäl­lig. 2021 waren es noch 13,40 Euro. Zuzüg­lich Betriebs­kos­ten (rund 3,11 Euro pro Qua­drat­me­ter) müs­sen Miet­in­ter­es­sen­ten heu­te dem­nach 17,37 pro Qua­drat­me­ter aufbringen.

Seit 36 Jah­ren erhe­ben Geo­gra­fie­schü­ler der zwölf­ten Jahr­gangs­stu­fe des Gym­na­si­ums Daten zum Ham­bur­ger Woh­nungs­markt. Seit andert­halb Jahr­zehn­ten ken­nen die Neu­ver­trags­mie­ten dabei – von kur­zen Ver­schnauf­pau­sen abge­se­hen – nur eine Rich­tung: nach oben. Im Jahr 2010 wur­den bei Neu­ver­mie­tungs­an­ge­bo­ten im Durch­schnitt noch 10,24 Euro ver­langt, heu­te sind es vier Euro mehr. Weil die Nach­wuchs­geo­gra­fen die Stu­die, die die Ange­bots­mie­ten auf dem frei­en Markt erfasst, seit 1986 nach der­sel­ben Metho­de erstel­len, hat sie einen enorm hohen Aussagewert.

Als Grund­la­ge der Unter­su­chung dien­ten mehr als 8000 anony­mi­sier­te Daten­sät­ze, die vom Inter­net­por­tal Immo­net zur Ver­fü­gung gestellt wor­den waren. Zudem hat der Geo­gra­fie­kurs auf ande­ren Por­ta­len wei­te­res Daten­ma­te­ri­al zu den 104 Ham­bur­ger Stadt­tei­len und den Umland­krei­sen gesam­melt und dabei fest­ge­stellt, dass die Mie­ten in den angren­zen­den Land­krei­sen mit 7,16 Pro­zent noch stär­ker gestie­gen sind als in Ham­burg selbst (6,32 Prozent).

Den größ­ten Anstieg im Umland gab es in Sta­de um 9,5 Pro­zent auf nun 9,49 Euro. In Pin­ne­berg wur­den Woh­nun­gen durch­schnitt­lich um 6,7 Pro­zent teu­rer und kos­ten jetzt 10,87 Euro. Nur im Land­kreis Stor­marn ist das Woh­nen mit 11,43 Euro pro Qua­drat­me­ter noch kost­spie­li­ger und hat somit fast das Ham­bur­ger Mie­ten­ni­veau von 2015 (11,79 Euro) erreicht.

»Obwohl die 2015 ein­ge­führ­te Miet­preis­brem­se allen­falls eine Über­schrei­tung von zehn Pro­zent der orts­üb­li­chen Ver­gleichs­mie­te erlaubt, lie­gen die Neu­ver­trags­mie­ten rund 53 Pro­zent über der Durch­schnitts­mie­te 9,29 Euro pro Qua­drat­me­ter im Mie­ten­spie­gel 2021«, hat Rolf Bos­se, Vor­sit­zen­der des Mie­ter­ver­eins zu Ham­burg, errech­net. Er for­dert, bei der Miet­preis­brem­se nach­zu­jus­tie­ren: »Das Instru­ment hat zu vie­le Aus­nah­men und kei­ne Sank­ti­ons­mög­lich­kei­ten. Hier besteht drin­gen­der Hand­lungs­be­darf«, so Bos­se. Eine Aus­wer­tung der Online-Checks von Ham­burgs mit rund 75 000 Mit­glie­dern größ­ter Mie­ter­or­ga­ni­sa­ti­on hat erge­ben, dass im ver­gan­ge­nen Jahr in 88,8 Pro­zent der Fäl­le der Ver­dacht eines Ver­sto­ßes gegen die Miet­preis­brem­se vorlag.

Eine ande­re Sicht auf die Din­ge hat Andre­as Breit­ner, Direk­tor des Ver­bands nord­deut­scher Woh­nungs­un­ter­neh­men (VNW), des­sen Mit­glieds­un­ter­neh­men 300 000 Woh­nun­gen in Ham­burg ver­wal­ten: »Die Zah­len aus Ohmoor sind lei­der nicht reprä­sen­ta­tiv und spie­geln nicht die Wirk­lich­keit des Ham­bur­ger Woh­nungs­mark­tes wider«, so Breit­ner. Der Grund aus sei­ner Sicht: Die Stu­die wer­te nur Immo­bi­li­en­an­ge­bo­te auf pri­vat orga­ni­sier­ten Inter­net­platt­for­men aus. Die durch­schnitt­li­che Net­to­kalt­mie­te aller 2021 neu ver­mie­te­ten Woh­nun­gen der im VNW orga­ni­sier­ten Woh­nungs­ge­sell­schaf­ten lie­ge bei 7,79 Euro pro Qua­drat­me­ter, so VNW-Geschäfst­füh­re­rin Petra Memmler.

Der­weil attes­tier­te sogar der Geschäfts­füh­rer des Ham­bur­ger Grund­ei­gen­tü­mer­ver­ban­des, Ulf Sche­lenz, den Schü­lern, eine »sehr gute Stu­die« ange­fer­tigt zu haben. Auch ihm berei­te die Ent­wick­lung auf dem Miet­markt Sor­ge. Er fra­ge sich, wo die Preis­ent­wick­lung noch hin­füh­re und emp­fahl als Gegen­mit­tel: »Bau­en, bau­en, bau­en.« In die­sem Punkt waren sich alle Prot­ago­nis­ten einig.