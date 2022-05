Anhänger von Gustavo Petro und Francia Marquez, dem linken Präsidentschaftskandidatenduo in Kolumbien, in Cúcuta Foto: Foto: AFP/SCHNEYDER ME»nd«OZA

Am 29. Mai fin­den in Kolum­bi­en Prä­si­dent­schafts­wah­len statt. Einen Vor­ge­schmack lie­fer­ten die Par­la­ments­wah­len vom 13. März. Wie beur­tei­len Sie das Ergebnis?

Es ist eine Zäsur. Nie zuvor hat die Oppo­si­ti­on, also alle pro­gres­si­ven Kräf­te gemein­sam, mehr als 100 der 188 Sit­ze des Reprä­sen­tan­ten­hau­ses beset­zen kön­nen. Das hat Signal­cha­rak­ter, auch wenn ich ent­täuscht davon bin, dass mehr als die Hälf­te der Bevöl­ke­rung den Urnen fern­ge­blie­ben ist.

Für die Prä­si­dent­schafts­wah­len liegt der lin­ke Kan­di­dat Gus­ta­vo Petro in den Umfra­gen weit vor­ne. Befürch­ten Sie Wahlfälschungen?

Ja und noch ein­mal ja. Ich befürch­te Wahl­ma­ni­pu­la­tio­nen und Stim­men­kauf. Bei den Par­la­ments­wah­len gab es dafür mehr als genug Indi­zi­en. Eini­ge Ergeb­nis­se wur­den kor­ri­giert, aber wir befin­den uns in einem von Kor­rup­ti­on gepräg­ten Land und vie­les ist denk­bar. Auch bei den Präsidentschaftswahlen.

Hin­zu kommt die Kam­pa­gne des rech­ten Lagers …

Rich­tig, es ver­geht kein Tag ohne Fäl­le von Stig­ma­ti­sie­rung, Dif­fa­mie­rung, Bedro­hung und Ver­fol­gung von Anders­den­ken­den, bei denen die Staats­an­walt­schaft nicht ein­schrei­tet. Ange­sichts die­ser Ver­hält­nis­se ist das Wahl­er­geb­nis vom 13. März noch bemerkenswerter.

Der Paro Nacio­nal, der lan­des­wei­te Streik vor einem Jahr, hielt ganz Kolum­bi­en in Atem. Er wur­de von den Gewerk­schaf­ten mit­or­ga­ni­siert. Was hat er bewirkt, für wie viel Zulauf hat er gesorgt?

Der Paro Nacio­nal von April bis Juni 2021 war der größ­te und längs­te Streik, den das Land in sei­ner Geschich­te erlebt hat. Wir haben eine Steu­er­re­form zuguns­ten der Bes­ser­ver­die­nen­den abge­wen­det. Der Auf­ruf zum Streik wur­de in der Dach­ge­werk­schaft CUT gebo­ren. Der Streik hat dazu bei­getra­gen, dass wir jetzt fast eine Mil­li­on Mit­glie­der haben – gegen­über 600 000 noch vor drei Jah­ren. Wir sind im staat­li­chen Sek­tor gut ver­an­kert, aber im pri­va­ten Sek­tor gibt es vie­le Hür­den und Pro­ble­me – das ist Teil der schwie­ri­gen Rea­li­tät die­ses Lan­des. Vor allem im Indus­trie­sek­tor fehlt es uns an Mitgliedern.

Die CUT hat vor rund zehn Jah­ren ent­schie­den, sich nicht mehr in Ein­zel­ge­werk­schaf­ten, son­dern in 18 Bran­chen­ge­werk­schaf­ten zu orga­ni­sie­ren. Wie kommt der Pro­zess voran?

Nicht über­all wie gewünscht. In eini­gen Sek­to­ren gibt es eine Frag­men­tie­rung, was auch mit der gewerk­schafts­feind­li­chen Hal­tung etli­cher Unter­neh­men zu tun hat. Wir haben in den letz­ten Mona­ten etwa 15 klei­ne Gewerk­schaf­ten fusio­niert. Die­ser Pro­zess wird wei­ter­ge­führt, die Neu­aus­rich­tung ist alter­na­tiv­los. Wie das Bei­spiel der Gewerk­schaft der Agrar­in­dus­trie, Sin­trai­na­gro, zeigt, wo 95 Pro­zent der Beschäf­tig­ten orga­ni­siert sind, bie­tet er eine Per­spek­ti­ve. Auch im öffent­li­chen Dienst haben wir Fort­schrit­te gemacht – trotz der aktu­el­len Regierung.

Mit kon­kre­ten Vereinbarungen?

Ja, und wir hof­fen, dass die Abkom­men ein­ge­hal­ten wer­den. Das ist in Kolum­bi­en lei­der kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit. 2019 haben wir Fort­schrit­te bei der For­ma­li­sie­rung von Arbeits­ver­hält­nis­sen durch den Staat gemacht, der rund 1,4 Mil­lio­nen Men­schen ange­stellt hat – aber eben nicht zu regu­lä­ren Bedin­gun­gen, son­dern über Arbeits­agen­tu­ren, Sub­un­ter­neh­men und so fort.

Das wol­len wir ändern und dadurch hof­fen wir, auch die Zahl unse­rer Mit­glie­der zu stei­gern. Ein Bei­spiel: In den nächs­ten Wochen wer­den 1600 Arbeits­plät­ze in der staat­li­chen Sozi­al­be­hör­de for­ma­li­siert. Das betrifft die Ver­wal­tung. Wei­te­re 6000 Arbei­ter für die Ein­rich­tung erhiel­ten eben­falls direk­te Arbeits­ver­trä­ge. Sie waren vor­her über einen Dienst­leis­ter, ein Sub­un­ter­neh­men, ange­stellt. Auch aus dem Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­mi­nis­te­ri­um gibt es Posi­ti­ves zu berich­ten – wir kom­men vor­an. Schwie­ri­ger als auf natio­na­ler Ebe­ne ist es jedoch auf regionaler.

Wor­an liegt das?

Weil die Bür­ger­meis­ter und die Regio­nal­re­gie­run­gen sich nicht an getrof­fe­ne Ver­ein­ba­run­gen hal­ten und spa­ren, wo sie können.

Wie ist Ihre Bilanz nach fast vier Jah­ren der Regie­rung Iván Duque?

Wir ste­hen vor einem Scher­ben­hau­fen. Duque ist ein Desas­ter für das Land und dazu reicht ein Blick auf die Armuts­quo­te. Seit 2019 wuchs die Zahl der Armen, die mit weni­ger als zwei US-Dol­lar am Tag aus­kom­men muss­ten, um 3,6 Mil­lio­nen Men­schen. 15 Pro­zent der Bevöl­ke­rung, das heißt mehr als sie­ben Mil­lio­nen Men­schen, leben nun in extre­mer Armut. Par­al­lel dazu ist die Kon­zen­tra­ti­on des Eigen­tums wei­ter vorangeschritten.