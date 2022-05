Türkgücü München hatte keine eigene Heimstätte. Seine Heimspiele hat der Klub teilweise im Olympiastadion ausgetragen. Foto: Foto: imago/Ulrich Wagner

Mün­chen, Sport­an­la­ge Per­lach Nord: Ein klei­ner Trupp, bestehend aus einem guten Dut­zend Väter, feu­ert sei­ne Söh­ne an. Es ist ein Sonn­tag, in der U17 Kreis­li­ga emp­fängt Türk­gücü Mün­chen den FC Neu­har­dern. Der Gast­ge­ber ist ein migran­tisch gepräg­ter Ver­ein: Tür­ken spie­len zusam­men mit Afgha­nen, Deut­schen, Kroa­ten und Koso­va­ren. Das Team wärmt sich auf dem Kunst­ra­sen­platz auf, am Rand unter den Füßen der Väter sprießt Löwen­zahn. Hin­ter den Umklei­de­ka­bi­nen in 70er-Jah­re-Optik sta­peln sich Trai­nings­uten­si­li­en – typisch Kreis­li­ga. Nichts weist dar­auf hin, dass hier bis vor kur­zem eine deut­sche Pro­fi­mann­schaft behei­ma­tet war. Naja, fast nichts: Mit­ten auf dem Gelän­de steht ein gro­ßer, von einem Archi­tek­tur­bü­ro design­ter Holz­con­tai­ner. Die Geschäfts­stel­le von Türk­gücü Mün­chen wirkt bei­na­he wie aus­ge­stor­ben. Hin­ter der ange­grau­ten Holz­tür im ers­ten Stock arbei­tet nie­mand mehr. Im Erd­ge­schoss sta­peln sich gepack­te Kar­tons, aber immer­hin: Die Jugend­lei­tung ist noch besetzt. Die Jugend­ab­tei­lung von Türk­gücü Mün­chen – es gibt sie noch, aber auch hier haben die Gescheh­nis­se der letz­ten Mona­te Spu­ren hinterlassen.

Am 24. März 2022 muss die Türk­gücü-Pro­fi­mann­schaft wegen des Rück­zugs ihres Inves­tors den Spiel­be­trieb ein­stel­len. Zah­lungs­un­fä­hig. So etwas ist in der 3. Liga bis dato noch nie pas­siert. Manu­el Hart­mann, einer der Geschäfts­füh­rer des Deut­schen Fuß­ball-Bun­des (DFB), ver­kün­det daraufhin:

»Das ist ein trau­ri­ger Tag für die 3. Liga. Den größ­ten Scha­den hat natür­lich Türk­gücü Mün­chen und sei­ne betrof­fe­nen Mitarbeiter*innen. Gleich­zei­tig ist es für die gesam­te Liga und den Wett­be­werb nega­tiv, wenn ein Klub wäh­rend der Sai­son ausscheidet.«

Alle Ergeb­nis­se der Spie­le mit Betei­li­gung von Türk­gücü wer­den annu­liert, der DFB streicht den Ver­ein aus der Wer­tung der 3. Liga. Es ist ein har­ter Rück­schlag für den Klub, der nach der Hiobs­bot­schaft kaum mehr nach außen kom­mu­ni­ziert. Egal ob Vor­stand, Geschäfts­füh­rung oder Fan­sze­ne – die Pres­se­an­fra­gen des »nd« ver­san­den alle­samt. Eben noch auf­stre­ben­der Pro­fi­ver­ein mit Zweit­li­ga-Ambi­tio­nen, wirkt Türk­gücü nun wie vom Erd­bo­den ver­schluckt. Doch wie konn­te es so weit kom­men? War­um ist der ers­te deut­sche Pro­fi­ver­ein, der von Migran­ten gegrün­det wur­de, so plötz­lich abgestürzt?

Auch für die Spie­ler ist es ein Schock. »Dass das Insol­venz­ver­fah­ren eröff­net wird, haben wir Mit­te Janu­ar aus der Zei­tung erfah­ren«, sagt René Vollath am Tele­fon. Der 32-Jäh­ri­ge war bis vor Kur­zem Tor­hü­ter bei Türk­gücü. »Seit Ende März sind wir de fac­to alle arbeits­los.« Nach­dem der Ver­ein Ende Janu­ar einen Insol­venz­an­trag gestellt hat­te, konn­te der Spiel­be­trieb nur mit­hil­fe des Insol­venz­gelds der Bun­des­agen­tur für Arbeit auf­recht­erhal­ten wer­den. Um die Sai­son zu Ende spie­len zu kön­nen, hät­te Türk­gücü drin­gend einen neu­en Inves­tor fin­den müs­sen. »Doch wer ein biss­chen infor­miert und ehr­lich zu sich selbst war«, führt Vollath aus, »der wuss­te dann schon: Okay, es wird ziem­lich eng.« Dem Ver­ein wur­den wegen der Insol­venz elf Punk­te abge­zo­gen, er rutsch­te auf einen Abstiegs­platz. Nicht gera­de attrak­tiv für mög­li­che neue Investoren.

Mit dem Ende des Spiel­be­triebs ende­te für die Türk­gücü-Spie­ler auch das Trai­ning. Danach hieß es: Ver­eins­su­che statt Spiel­vor­be­rei­tung. Und Arbeits­lo­sen­geld statt Dritt­li­ga-Gehalt. René Vollath hält sich beim Münch­ner Regio­nal­li­gis­ten SpVgg Unter­ha­ching fit. So wie er trai­nie­ren eini­ge wei­te­re ehe­ma­li­ge Türk­gücü-Spie­ler bei ande­ren Mann­schaf­ten mit. »Vie­le sind auch erst mal in den Urlaub, um den Kopf frei­zu­krie­gen«, erzählt Vollath. »Aber ich weiß, dass eini­ge gera­de ein­fach gar nichts machen.«

Türk­gücü Mün­chen – auf Deutsch »tür­ki­sche Kraft« – war von Beginn an ein beson­de­rer Fuß­ball­ver­ein. 1975 als SV Türk Gücü Mün­chen von tür­ki­schen Migran­ten gegrün­det, kick­te die ers­te Mann­schaft zunächst jah­re­lang in Ama­teur­li­gen. Mit­te der 90er Jah­re glück­te der Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga, damals die dritt­höchs­te Spiel­klas­se für eine baye­ri­sche Fuß­ball­mann­schaft. Doch 2001 folg­te nach dem Aus­stieg des dama­li­gen Inves­tors Ergun Berks­oy die Insol­venz und die Auf­lö­sung des Ver­eins. Anschlie­ßend der Neuanfang.

Der neu­ge­grün­de­te Klub stieg direkt in sei­ner ers­ten Sai­son von der Lan­des- in die Bezirks­li­ga ab, zwi­schen­zeit­lich kick­te das Team sogar in der Kreis­li­ga. 2016 kam schließ­lich Hasan Kivran. Der Inves­tor woll­te hoch hin­aus: ers­tes Ziel Regio­nal­li­ga, dann – bis 2023 – zwei­te Bun­des­li­ga. Kivrans Visi­on: Türk­gücü soll­te lang­fris­tig zum zweit­bes­ten Münch­ner Fuß­ball­ver­ein nach dem FC Bay­ern wer­den. Und war auf einem guten Weg dahin: In der Sai­son 2020/21 trat Türk­gücü in der 3. Liga an. Der ers­te von Migran­ten gegrün­de­te Ver­ein im deut­schen Pro­fi­fuß­ball. Dafür steck­te Mäzen und Ver­eins­prä­si­dent Kivran, dem 89 Pro­zent der als GmbH aus­ge­glie­der­ten Türk­gücü-Pro­fi­ab­tei­lung gehör­ten, nach eige­nen Anga­ben bis Ende des ver­gan­ge­nen Jah­res ins­ge­samt zehn Mil­lio­nen Euro in den Verein.

Ent­spre­chend hoch war der Erfolgs­druck. »Am Anfang war es noch sehr ruhig und struk­tu­riert«, erin­nert sich Kee­per René Vollath, der im Som­mer vor zwei Jah­ren zum Ver­ein stieß. »Aber dann kam das Gefühl schon auf, als wol­le man den Auf­stieg unbe­dingt ganz schnell erzwin­gen.« Der Tor­hü­ter spricht von einer »Hire-and-fire-Men­ta­li­tät«: Jedem Spie­ler sei klar gewe­sen, dass man bei Türk­gücü lie­fern müs­se. »Ansons­ten ist man eben Aus­tausch­wa­re.« Das galt auch für die Trai­ner: Inner­halb von 17 Mona­ten wech­sel­te der Ver­ein gan­ze fünf Mal den Coach – und der Trai­ner­stuhl bekam des­halb von der Bou­le­vard­pres­se den Spitz­na­men »Schleu­der­sitz« verliehen.

Auch sonst soll der Ein­fluss von Hasan Kivran im Klub enorm gewe­sen sein. Laut Aus­sa­gen von ehe­ma­li­gen Trai­nern woll­te der Inves­tor sich in sport­li­che Ent­schei­dun­gen ein­mi­schen, etwa Mann­schafts­auf­stel­lun­gen. »Er war natür­lich der Boss«, erin­nert sich Vollath. Egal unter wel­chen Trai­nern – es sei stets klar gewe­sen, dass Kivran der »Herr­scher« sei. Den­noch habe er Ansa­gen nie »auf eine despek­tier­li­che oder über­trie­be­ne Wei­se« getä­tigt, berich­tet Vollath. »Son­dern eloquent.«

Auf den rasan­ten Türk­gücü-Auf­stieg folg­te vor weni­gen Wochen dann der Fall. Auch die­ser ist untrenn­bar mit Mäzen und Prä­si­dent Kivran ver­bun­den. Schon im Dezem­ber des ver­gan­ge­nen Jah­res hat­te er sich aus dem Ver­ein zurück­zie­hen wol­len, sei­ne Ent­schei­dung jedoch rück­gän­gig gemacht. Bis er Ende Janu­ar dann doch die Reiß­lei­ne zog – und sei­ne finan­zi­el­le Unter­stüt­zung ein­stell­te. Die Per­spek­ti­ven hät­ten sich »ste­tig ver­schlech­tert«, schrieb Kivran reich­lich unkon­kret auf sei­nem Insta­gram-Pro­fil, »sowohl sport­lich als auch struk­tu­rell«. Für eine Stel­lung­nah­me war er auf nd-Anfra­ge nicht zu errei­chen. Funk­stil­le. Dann sicker­te vor weni­gen Tagen durch, dass der Ver­ein im kom­men­den Jahr einen Neu­an­fang in der Regio­nal­li­ga plant. Ohne Kivran.

Am Kreis­li­ga-Sonn­tag im Mai gibt es vor Anpfiff ein Pro­blem. Die Tri­kots von Türk­gücü sind schwarz, die des Gäs­te­teams dun­kel­blau. So kann der Schieds­rich­ter die Teams nicht unter­schei­den, das geht nicht. Der Gäs­te­trai­ner for­dert den Türk­gücü-Jugend­lei­ter auf, des­sen Team doch die Aus­weich­tri­kots anzie­hen zu las­sen. Ein zwei­tes Tri­kot­set hät­ten sie nicht, erwi­dert der Jugend­lei­ter. »Habt ihr denn wenigs­tens Leib­chen?«, dröhnt es dar­auf­hin vom Spiel­feld­rand und eini­ge von Türk­gücü machen sich auf die Suche. Als sie aus Hör­wei­te ver­schwun­den sind, mur­melt der Gäs­te­trai­ner: »Wol­len nächs­tes Jahr Regio­nal­li­ga spie­len und haben nicht mal ein zwei­tes Trikotset«.

Nach­dem die Gast­ge­ber mit oran­ge­nen Leib­chen zurück auf dem Platz erschie­nen sind, kann es los­ge­hen. Türk­gücü spielt bes­ser und führt zur Pau­se schon 4:1. Trotz­dem hat die Auf­lö­sung der Pro­fi­mann­schaft bei der Jugend Spu­ren hin­ter­las­sen: »Die Moti­va­ti­on ist schon run­ter­ge­gan­gen«, erklärt ein Vater und betrach­tet sei­nen Sohn, der zum Unmut des Papas heu­te als Ver­tei­di­ger auf­ge­stellt ist. Frü­her, da war die Türk­gücü-U17 die Jugend­mann­schaft eines Pro­fi­teams, das war etwas Beson­de­res. Heu­te sind sie nur noch ein Nach­wuchs­team in der Kreis­li­ga, das sich mit drei ande­ren Ver­ei­nen eine Bezirks­sport­an­la­ge im Münch­ner Ost­park tei­len muss.

Dabei hat­ten auch die Türk­gücü-Pro­fis nie ein eige­nes Sta­di­on. Ihre Spie­le tru­gen sie ent­we­der im rie­si­gen Olym­pia­sta­di­on aus. Oder im Sta­di­on an der Grün­wal­der Stra­ße, der Heim­spiel­stät­te der Dritt­li­ga-Kon­kur­ren­ten TSV 1860 Mün­chen und der zwei­ten Mann­schaft des FC Bayern.

Schon in der ver­gan­ge­nen Sai­son hat die 3. Liga einen insol­ven­ten Inves­to­ren-Klub erlebt: den KFC Uer­din­gen. Wie der Zufall es will, ist es der Ex-Ver­ein von Tor­wart Vollath, der den Klub im Jahr vor der Plei­te gen Mün­chen ver­las­sen hat­te. Der Sport­ler kennt sich also mit Ein­zel­in­ves­to­ren aus, die Ver­ei­ne durch ihren Rück­zug in den Kon­kurs stür­zen. Ein typi­sches Pro­blem? »Es gab schon einen Unter­schied zwi­schen Türk­gücü und Uer­din­gen«, erklärt Vollath. Am Nie­der­rhein sei es »mehr ein Pro­jekt« gewe­sen: »Ent­we­der auf kurz­fris­ti­gen Erfolg oder lang­fris­tig zum Schei­tern ver­ur­teilt.« Im Gegen­satz dazu habe der Münch­ner Ver­ein zumin­dest ver­sucht, die Struk­tu­ren mit dem Erfolg mit­wach­sen zu las­sen. Türk­gücü habe zum Bei­spiel mehr als ande­re Dritt­li­gis­ten in die Phy­sio­the­ra­pie-Abtei­lung inves­tiert. »Es gab auch Pla­nun­gen, ein Leis­tungs­zen­trum auf­zu­stel­len«, ergänzt der Kee­per. Doch es ist schwer, in Mün­chen an Grund­stü­cke kom­men. Und ohne eine funk­tio­nie­ren­de Nach­wuchs­ab­tei­lung, das leuch­tet ein, sind Erfol­ge auf Sand gebaut.

Die dritt­höchs­te Spiel­klas­se ist bereits seit Jah­ren das Sor­gen­kind des deut­schen Pro­fi­fuß­balls: Das gro­ße Geld gibt es nur in der ers­ten und der zwei­ten Bun­des­li­ga. Also ver­su­chen Inves­to­ren, ihre Ver­ei­ne so schnell wie mög­lich in die höhe­ren Spiel­klas­sen zu brin­gen. Liga 3 ist dabei für sie nur eine Durch­gangs­sta­ti­on auf dem Weg zum lukra­ti­ven Geschäft. Die Pro­ble­me der unters­ten deut­schen Pro­fi­li­ga hat inzwi­schen auch der DFB erkannt: Er will mit der Task-For­ce »Wirt­schaft­li­che Sta­bi­li­tät 3. Liga« Ver­ei­ne vor der Insol­venz schüt­zen. Die Türk­gücü-Plei­te möch­te der Ver­band sich nicht ankrei­den las­sen: Der Klub habe schlecht gewirt­schaf­tet und eine gro­ße Lücke in sei­nem Geschäfts­buch hin­ter­las­sen, »die letzt­end­lich dann lei­der auch nicht geschlos­sen wer­den konn­te und dann zur Insol­venz geführt hat«, so Manu­el Hart­mann vom DFB.

In der kom­men­den Sai­son wird Türk­gücü vor­aus­sicht­lich in der Regio­nal­li­ga Bay­ern star­ten. Der Ver­ein hat inzwi­schen einen neu­en Vor­stand. Auch ein Sta­di­on ist bereits gefun­den: die Spiel­stät­te des Kreis­li­gis­ten SC Fürs­ten­feld­bruck. Was noch fehlt, sind ein Trai­ner­stab – und eine Mann­schaft. Soll­te dem Ver­ein der Start in der viert­höchs­ten Klas­se gelin­gen, wäre der Fall für den Klub sport­lich gese­hen weni­ger dra­ma­tisch, als befürch­tet. Den­noch: Dass die tür­ki­sche Kraft bald wie­der in Liga 3 mit­mischt, ist unwahr­schein­lich. Der Ver­such, einen Migran­ten­ver­ein im deut­schen Pro­fi­fuß­ball zu ver­an­kern, ist vor­erst gescheitert.