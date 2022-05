Frankreichs Präsident Emmanuel Macron blickt gespannt auf die kommenden Parlamentswahlen am 12. und 19. Juni. Foto: AFP/John MacDougall

Die Par­la­ments­wah­len am 12. und 19. Juni in Frank­reich wer­fen ihren Schat­ten vor­aus. Prä­si­dent Emma­nu­el Macron hat in die­ser Woche in der Pari­ser Vor­stadt Auber­vil­liers ein Stra­te­gie- und Wahl­kampf-Kol­lo­qui­um abge­hal­ten. Dazu hat er die bis­he­ri­gen Abge­ord­ne­ten sei­ner Bewe­gung En mar­che und die neu auf­ge­stell­ten Kan­di­da­ten ver­sam­melt. Bis heu­te ste­hen schon 502 Kan­di­da­ten für die lan­des­weit 577 Wahl­krei­se fest, die der Zahl der Sit­ze in der Natio­nal­ver­samm­lung ent­spre­chen. Von den bis­her 267 En mar­che-Abge­ord­ne­ten wur­den etwa 150 wie­der aufge­stellt. Wäh­rend Macron 2017 weit­ge­hend auf Ver­tre­ter der Zivil­ge­sell­schaft zurück­ge­grif­fen hat­te, trifft das jetzt nur auf jeden zehn­ten der wie­der auf­ge­stell­ten und kei­nen ein­zi­gen der neu hin­zu­ge­kom­me­nen Kan­di­da­ten zu. Von den neu­en Kan­di­da­ten kom­men vier von der Par­tei der Repu­bli­ka­ner, dar­un­ter der ehe­ma­li­ge Finanz­mi­nis­ter Eric Woerth. Die hat sich gründ­lich zer­strit­ten um die Fra­ge, ob man mit Macron zusam­men­ar­bei­ten soll­te, wie es bei­spiels­wei­se der ehe­ma­li­ge Prä­si­dent Nico­las Sar­ko­zy befür­wor­tet. Die von Poli­tik-Vete­ran Fran­çois Bay­rou geführ­te Zen­trums­par­tei Modem und die von Ex-Pre­mier Edouard Phil­ip­pe gegrün­de­te neue Par­tei Hori­zons woll­ten nicht in Macrons Bewe­gung auf­ge­hen. So kam letzt­lich nur ein loses Wahl­bünd­nis zustan­de. Von links sind dies­mal kei­ne Über­läu­fer gekom­men, aber das Regie­rungs­la­ger ver­schont demons­tra­tiv den Sozia­lis­ten (PS) David Habib, indem man gegen ihn in sei­nem Depar­te­ment Pyré­nées-Atlan­ti­ques nur der Form hal­ber einen schwa­chen und ent­spre­chend aus­sichts­lo­sen Kan­di­da­ten auf­stellt und ihn damit gewis­ser­ma­ßen dafür belohnt, dass er öffent­lich das lin­ke Wahl­bünd­nis und damit eine Unter­ord­nung unter Mélen­chons Bewe­gung La Fran­ce inso­u­mi­se vehe­ment abge­lehnt hat.

In sei­ner Rede griff Emma­nu­el Macron als Haupt­geg­ner nicht Mari­ne Le Pen an, son­dern Jean-Luc Mélen­chon und das von ihm geschmie­de­te Wahl­bünd­nis Neue öko­lo­gi­sche und sozia­le Volks­uni­on (Nupes). Er mach­te sich über Mélen­chons Hoff­nung lus­tig, durch einen mas­si­ven Wahl­er­folg der Volks­uni­on ins Amt des Regie­rungs­chefs zu gelan­gen und in »Coha­bi­ta­ti­on« mit dem Prä­si­den­ten zu regie­ren. Macron bezeich­ne­te das Wahl­bünd­nis als »Links­ex­tre­me, die nur durch ein Ide­al zusam­men­ge­hal­ten wer­den, das eines nega­ti­ven Wirt­schafts­wachs­tums«. Sie könn­ten sich ja nicht ein­mal über ein The­ma wie die Atom­kraft eini­gen, spot­te­te der Präsident.

Der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Bri­ce Tein­tu­ri­er wer­tet die­se Atta­cken als Aus­druck der Befürch­tung Macrons, dass der Wahl­kampf ganz im Zei­chen der Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen dem Regie­rungs­la­ger und dem lin­ken Wahl­bünd­nis Nupes ste­hen wird. »Damit wür­de Mélen­chon de fac­to tat­säch­lich das, wovon er träumt – Oppo­si­ti­ons­füh­rer und Gegen­spie­ler des Prä­si­den­ten«, meint Teinturier.

Das lin­ke Wahl­bünd­nis Nupes hat auch Pro­ble­me. In eini­gen Wahl­krei­sen wol­len PS-Dis­si­den­ten nicht den Platz für den durch die Nupes dort ein­ge­setz­ten Kan­di­da­ten räu­men. Der KP-Natio­nal­se­kre­tär Fabi­en Rous­sel sorg­te für Unru­he, als er sich in den Medi­en dar­über beschwer­te, dass in Vénis­sieux, einer Vor­stadt von Lyon, durch die Nupes ein zwei­fel­haf­ter Kan­di­dat auf­ge­stellt und dadurch eine vor Ort seit lan­gem aner­kann­te KP-Poli­ti­ke­rin aus­ge­boo­tet wur­de. Der umstrit­te­ne Kan­di­dat Taha Bou­hafs wur­de von einem Gericht wegen ras­sis­ti­scher Het­ze zu einer Bewäh­rungs­stra­fe ver­ur­teilt, weil er in einer Fern­seh­de­bat­te eine Poli­zei­ge­werk­schaf­te­rin als »Ara­be­rin vom Dienst« bezeich­net hat­te. Das wider­spre­che der Abspra­che, nur unbe­schol­te­ne Kan­di­da­ten auf­zu­stel­len, beton­te Rous­sel. Die­se Pole­mik zeugt ein­mal mehr von dem gespann­ten Ver­hält­nis zwi­schen den Kom­mu­nis­ten und La Fran­ce inso­u­mi­se. Dabei haben sie – außer zur Atom­kraft – weit­ge­hend über­ein­stim­men­de Posi­tio­nen, doch das selbst­herr­li­che Auf­tre­ten Mélen­chons und sei­ne Nei­gung, die Kom­mu­nis­ten bes­ten­falls als »Juni­or­part­ner« zu behan­deln, stößt in der Par­tei auf immer mehr Wider­stand. Dar­an war auch das Par­tei­en­bünd­nis Links­front zer­bro­chen, das von 2008 bis 2016 bestan­den hat. Und dar­um ist die KP in die­sem Jahr trotz gerin­ger Erfolgs­aus­sich­ten mit einem eige­nen Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten ange­tre­ten, wäh­rend sie sich 14 Jah­re lang hin­ter den Kan­di­da­ten Mélen­chon ein­ge­reiht hatte.

