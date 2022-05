Desinfektionsbecken am Tor zur Bananenplantage als Schutzmaßnahme gegen Pilzbefall Foto: Knut Henkel

Fin­ca Cabal­los II heißt die Plan­ta­ge an der Stre­cke zwi­schen Burita­ca und San­ta Mar­ta in Kolum­bi­en. Bana­nen wer­den hier groß­flä­chig für den Obst­han­dels­kon­zern Fru­tesa, der in der Hafen­stadt San­ta Mar­ta sei­ne Zen­tra­le hat, ange­baut. Lan­ge Rei­hen von Bana­nen­stau­den sind hin­ter dem halb­ho­hen Tor zu sehen, links davon steht eine offe­ne wind­schie­fe Blech­ga­ra­ge für die Mopeds und Fahr­rä­der der Mit­ar­bei­ter aus der Umgebung.

Ein Wach­mann kon­trol­liert den Zutritt am Tor und ver­weist mit einem schie­fen Grin­sen auf das Trans­pa­rent, das mit Kabel­bin­dern im Maschen­draht fixiert ist. »Tritt sau­ber ein und geh sau­ber raus« steht da. Dar­über die Paro­le »Wir schüt­zen uns alle vor Fusa­ri­um R4T«. So heißt auf spa­nisch das Kür­zel für jenen Bana­nen­pilz, der vor rund drei Jah­ren auf zwei Plan­ta­gen wei­ter nörd­lich erst­mals in Latein­ame­ri­ka fest­ge­stellt wur­de. Seit­dem herrscht in Kolum­bi­en Alarm­stu­fe rot, denn Bana­nen zäh­len zu den wich­ti­gen Export­pro­duk­ten des Lan­des und fol­ge­rich­tig weist der Wach­mann den Besu­cher auch ab. »Besu­che müs­sen bei der Zen­tra­le in San­ta Mar­ta geneh­migt wer­den. Ich las­se nie­man­den rein«, so der Wach­mann. Neu­gie­rig steckt er sei­nen Kopf durch das Fens­ter des Bei­fah­rers, ein ent­schul­di­gen­des Lächeln huscht über sein Gesicht, bevor er zurück­geht und das Tor wie­der schließt.

Das ist der­zeit Usus auf Kolum­bi­ens Plan­ta­gen. So wenig Men­schen wie mög­lich sol­len Zugang zu den Plan­ta­gen erhal­ten, denn der Bana­nen­stau­den töten­de Pilz könn­te an den Schuh­soh­len kle­ben. Etwas Erde aus einer ande­ren Regi­on und schwupps macht sich der Pilz, der drei­ßig Jah­re im Erd­reich über­le­ben kann, über die Bana­nen­stau­den her. Über die Wur­zeln dringt er in die Bana­nen­stau­de ein und blo­ckiert dort die Nähr­stoff­zu­fuhr – die Pflan­ze stirbt ab. Kein Pes­ti­zid wirkt gegen den Pilz, der mit wis­sen­schaft­li­chem Namen »Fusa­ri­um oxy­spo­rum f. sp. cuben­se, Tro­pi­cal Race 4« heißt und von Süd­ost­asi­en über Afri­ka nach Latein­ame­ri­ka, ins welt­weit wich­tigs­te Anbau­ge­biet, gereist ist. Wo er ankommt, bleibt den Unter­neh­men nichts ande­res übrig, als die Plan­ta­gen abzu­bren­nen oder umzu­pflü­gen, wie in der Regi­on La Gua­ji­ra, rund zwei­hun­dert Kilo­me­ter wei­ter nörd­lich gesche­hen, und dann unter Qua­ran­tä­ne zu stel­len. In Kolum­bi­en wur­de im August 2019 der Not­stand aus­ge­ru­fen, denn von der Bana­ne leben tau­sen­de Fami­li­en und Hun­der­te von Unternehmen.

Knapp 900 Mil­lio­nen US-Dol­lar wur­den 2021 mit dem Export der krum­men, gel­ben Frucht ver­dient. Zudem ist die Pro­duk­ti­on der unter­schied­li­chen Bana­nen­sor­ten – Koch- und Frucht­ba­na­nen – auch für die natio­na­le Lebens­mit­tel­ver­sor­gung wich­tig, so Ade­la Tor­res, Gene­ral­se­kre­tä­rin von Sin­trai­na­gro, der Gewerk­schaft der Plantagenarbeiter*innen. Sie hat ihr Büro in Apart­adó, in Kolum­bi­ens wich­tigs­ter Anbau­re­gi­on im Nord­wes­ten des Lan­des. »Gemein­den wie Tur­bo, Apart­adó, Care­pa oder Chi­go­ro­dó hän­gen öko­no­misch zu 85 Pro­zent vom Bana­nen­an­bau ab«, sagt Tor­res. Ein wesent­li­cher Grund, wes­halb die Gewerk­schaft mit Schu­lun­gen ihrer Mit­glie­der bei der größ­ten Prä­ven­ti­ons­ak­ti­on, die der Bana­nen­an­bau in Kolum­bi­en bis­her erleb­te, mit dabei ist. Das ist essen­ti­ell, denn 95 Pro­zent der Arbeiter*innen sind gewerk­schaft­lich orga­ni­siert. »Die Maß­nah­men funk­tio­nie­ren«, so Tor­res. Dazu gehö­re auch die Des­in­fek­ti­on von Con­tai­nern in den Häfen von Buen­aven­tu­ra, Car­ta­ge­na und San­ta Marta.

Die bis­he­ri­ge Ent­wick­lung gibt ihr Recht. Es konn­te ver­hin­dert wer­den, dass der Pilz wei­ter nach Wes­ten zog, was auch im Nach­bar­land Ecua­dor, dem welt­größ­ten Bana­nen­ex­por­teur, für Erleich­te­rung sorgt. Doch die Prä­ven­ti­on hat ihren Preis, und den tra­gen die Pro­du­zen­ten­län­der bis­her allein, wie die hart­nä­cki­gen Ver­hand­lun­gen auf der Frucht­mes­se Fruit Logisti­ca in Ber­lin Anfang April beleg­ten. Dort poch­ten sie­ben bana­nen­pro­du­zie­ren­de Län­der auf höhe­re Prei­se. Nicht nur wegen der Mehr­kos­ten durch die auf­wen­di­gen Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men gegen die Pilz­krank­heit, son­dern auch wegen gestie­ge­ner Düngemittel‑, Pes­ti­zid- und Ver­pa­ckungs­prei­se. Hin­zu kom­men Mehr­aus­ga­ben für Con­tai­ner und Co. »Dar­un­ter stöhnt die gan­ze Bran­che«, so Jor­ge Acos­ta, Gewerk­schafts­ko­or­di­na­tor aus dem ecua­do­ria­ni­schen Gua­ya­quil. Und das gefähr­det wie­der­um die Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men, denn nied­ri­ge Prei­se sor­gen für sta­gnie­ren­de Löh­ne. Nicht sel­ten wird dann auch an Des­in­fek­ti­ons­mit­teln gespart. Das könn­te zum Bume­rang werden.

Dafür sind auch deut­sche Super­markt­ket­ten mit­ver­ant­wort­lich, die nach wie vor deut­lich mehr für das Kilo Äpfel als für die weit­ge­reis­ten Bana­nen zah­len. Das kri­ti­siert Ade­la Tor­res. Doch die Gewerk­schaf­te­rin ist genau­so wie Jor­ge Acos­ta nicht im Bil­de, über wel­chen Preis in Ber­lin ver­han­delt wur­de. »Die Gewerk­schaf­ten waren in Ber­lin nicht mit am Ver­hand­lungs­tisch. Es waren die Agrar­mi­nis­ter und die Export­ver­bän­de, die die Ver­hand­lun­gen führ­ten. Wir erfah­ren als Letz­te, was aus­ge­han­delt wur­de«, kri­ti­siert Tor­res. Ein Wider­spruch, denn schließ­lich sind es die Arbei­ter auf den Plan­ta­gen, die die Arbeit machen – auch die, um den Pilz zu stoppen.