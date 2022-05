Beschäftigte der Berliner Krankenhäuser Charite und Vivantes fordern mehr Personal. Foto: Imago/Mike Schmidt

Nach und nach kommt das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um auch bei jenen The­men in Gang, die sich jen­seits von Coro­na in Sachen Gesund­heits­ver­sor­gung auf­tür­men. Eines der drin­gends­ten dürf­te die Über­win­dung der Per­so­nal­not in der Pfle­ge sein. Minis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) weck­te nun in der ver­gan­ge­nen Woche eini­ge Hoff­nun­gen: Er hat kraft sei­nes Amtes neue Vor­ga­ben für das Pfle­ge­per­so­nal an den Kli­ni­ken ange­kün­digt. Mög­li­cher­wei­se, so der Minis­ter, könn­te man sich da an den jüngs­ten Tarif­ver­trä­gen ori­en­tie­ren. Die expli­zit genann­ten Ent­las­tungs­ta­rif­ver­trä­ge sei­en »der rich­ti­ge Weg«, O‑Ton Lau­ter­bach. Damit ist die Lat­te recht hoch gehängt, auch wenn diver­se Kon­junk­ti­ve hier nicht über­se­hen wer­den sollten.

Die Pfle­ge­kräf­te bun­des­weit dür­fen den Vor­kämp­fern an der Cha­ri­té und bei Vivan­tes in Ber­lin noch ein­mal extra dank­bar sein für den Ein­satz, mit dem dort sol­che Ver­trä­ge erkämpft wur­den. Dar­um gerun­gen wird auch in Nord­rhein-West­fa­len. In der Kon­se­quenz müs­sen wei­te­re Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger ein­ge­stellt wer­den. Sonst könn­ten Bet­ten am Ende nicht mehr belegt oder müss­ten gar Abtei­lun­gen geschlos­sen wer­den. Die von Lau­ter­bach gewünsch­te Lohn­spi­ra­le nach oben könn­te sich in der Pfle­ge wei­ter dre­hen oder, je nach Ein­schät­zung, erst ein­mal in Gang kom­men. Der Bereich als »See­le des Gesund­heits­sys­tems« (wie­der O‑Ton Lau­ter­bach) erhiel­te end­lich die not­wen­di­ge Wertschätzung.

Etli­che Wer­muts­trop­fen bei dem anläss­lich des Tages der Pfle­ge recht voll­mun­dig vor­ge­stell­ten Vor­ha­ben gibt es jedoch. Funk­tio­nie­ren kann das alles nur, wenn die Finan­zie­rung des grö­ße­ren Per­so­nal­auf­wan­des auch lang­fris­tig gesi­chert wird. Und, wenn die neu­en Bedin­gun­gen so gut sind, dass ehe­ma­li­ge Pfle­ge­kräf­te zurück­keh­ren und sich mehr jun­ge Men­schen hier aus­bil­den lassen.