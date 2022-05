Bis zur Corona-Pandemie war Japan ein beliebtes Reiseziel. Dann machte das Land dicht. Foto: dpa/ Jae C. Hong

Dar­auf haben zahl­rei­che Men­schen über Mona­te, viel­leicht Jah­re gewar­tet: Nach­dem sich der japa­ni­sche Pre­mier­mi­nis­ter Fumio Kis­hi­da mit Gesund­heits­ex­per­ten aus­ge­tauscht hat­te, kün­dig­te er jetzt an, dass sein Land ab Juni die Gren­zen für den Tou­ris­mus wie­der öff­net. Dies wer­de zunächst »schritt­wei­se« gesche­hen, beton­te er die­ser Tage. Alles hän­ge von der Infek­ti­ons­la­ge ab. Ers­te Tests mit Grup­pen­rei­sen sol­len schon Ende die­ses Monats starten.

Japan hat­te sich in den Jah­ren vor der Pan­de­mie zu einem belieb­ten Ziel für Rei­sen­de aus aller Welt ent­wi­ckelt. Im ver­gan­ge­nen Jahr­zehnt ver­fünf­fach­ten sich die Besu­cher­zah­len ins ost­asia­ti­sche Land, trotz der von vie­len Abrei­se­or­ten wei­ten Ent­fer­nung und des rela­tiv hohen Preis­ni­veaus. Japan begann, sich erfolg­reich als ein­zig­ar­ti­ge, viel­fäl­ti­ge und ästhe­tisch begeis­tern­de Nati­on zu vermarkten.

Für das Jahr 2020, in dem ursprüng­lich die Olym­pia­de in Tokio stei­gen soll­te, hat­te die japa­ni­sche Regie­rung das Ziel von 40 Mil­lio­nen Tou­ris­tin­nen und Tou­ris­ten aus­ge­ge­ben. Wäre nicht die Pan­de­mie dazwi­schen­ge­kom­men, wäre die­se Mar­ke ver­mut­lich auch erreicht wor­den. Dann aber unter­brach Coro­na jäh den Boom – die Gren­zen wur­den geschlos­sen, die Zahl der Ein­rei­sen­den fiel auf nahe Null.

Zuletzt sind die For­de­run­gen nach Öff­nung immer lau­ter gewor­den. Wirt­schafts­ver­bän­de wei­sen dar­auf hin, dass die für die Olym­pi­schen Spie­le gebau­ten Hotels leer stün­den, eine gan­ze Bran­che zusam­men­ge­bro­chen sei und die Erho­lung umso schwe­rer fal­le, je län­ger die im inter­na­tio­na­len Ver­gleich sehr stren­gen japa­ni­schen Rei­se­be­schrän­kun­gen auf­recht­erhal­ten wer­den. Nori­ko Yaga­sa­ki, Pro­fes­so­rin für Glo­ba­le Sozi­al­wis­sen­schaf­ten an der Christ­li­chen Frau­en­uni­ver­si­tät Tokio, bezif­fert die Ver­lus­te im Tou­ris­mus auf rund 22 Bil­lio­nen Yen (rund 160 Mil­li­ar­den Euro). Dies macht rund drei Pro­zent des Brut­to­in­lands­pro­dukts Japans aus. Auch Yaga­sa­ki for­dert des­we­gen unter dem Gebot der Infek­ti­ons­kon­trol­le eine Öff­nung der Gren­zen für Reisende.

Schließ­lich gilt der Tou­ris­mus als Wachs­tums­mo­tor der japa­ni­schen Volks­wirt­schaft. Inmit­ten nied­ri­ger Gebur­ten­ra­ten, einer hohen und stei­gen­den Lebens­er­war­tung sowie nur sehr gerin­ger Immi­gra­ti­on altert die Bevöl­ke­rung nicht nur seit Jahr­zehn­ten, sie schrumpft auch. So nimmt die Zahl der Kon­su­men­ten und Pro­du­zen­ten im Land ab, Märk­te wer­den ten­den­zi­ell klei­ner. Die Aus­wei­tung des Tou­ris­mus soll dem entgegenwirken.

Zunächst ver­such­te die Regie­rung, die Aus­fäl­le der Rei­sen­den aus dem Aus­land durch Inlands­tou­ris­mus zu kom­pen­sie­ren. Ex-Pre­mier Yoshi­hi­de Suga begann, die­sen zu sub­ven­tio­nie­ren. Aller­dings geschah dies zu einem Zeit­punkt, als die Coro­na-Imp­fun­gen in Japan noch nicht begon­nen hat­ten. So schnell­ten die Infek­ti­ons­zah­len in die Höhe. Die Kam­pa­gne wur­de nach laut­star­ker Kri­tik wie­der ausgesetzt.

Die nun bevor­ste­hen­den Öff­nun­gen sor­gen für vor­sich­ti­gen Opti­mis­mus, aber Skep­sis bleibt bestehen. Die Flug­li­nie Japan Air­lines erwar­tet eine Rück­kehr zu schwar­zen Zah­len. Ein Händ­ler von Bam­bus­pro­duk­ten in Kyo­to gestand die­ser Tage gegen­über Medi­en, er freue sich auf bes­se­re Zei­ten, da sein Geschäft und das der Kon­kur­renz ohne Tou­ris­tin­nen und Tou­ris­ten nicht funk­tio­nie­re. Posi­tiv stimm­te die kürz­li­che Öff­nung für Geschäfts­rei­sen­de und Aus­tausch­stu­die­ren­de – wenn auch unter stren­gen Bedin­gun­gen. Aber inwie­weit man nun Kapa­zi­tä­ten für mehr Rei­sen­de aus­bau­en kann, bleibt für vie­le Geschäf­te ungewiss.

Grund­sätz­li­che Skep­ti­ker einer Öff­nung füh­ren wei­ter­hin die Infek­ti­ons­ri­si­ken an. Ein Ver­gleich mit Staa­ten und Regio­nen, dar­un­ter die Ver­ei­nig­ten Staa­ten, Groß­bri­tan­ni­en und die Euro­päi­sche Uni­on, die längst wie­der Aus­lands­tou­ris­mus erlaub­ten, sei nicht mög­lich, da dort ein deut­lich höhe­rer Bevöl­ke­rungs­an­teil mit dem Coro­na­vi­rus infi­ziert gewe­sen sei als in Japan.

In einer Unter­su­chung für die größ­ten Metro­pol­re­gio­nen des Lan­des kam das Natio­na­le Insti­tut für Infek­ti­ons­krank­hei­ten in Tokio im Febru­ar die­ses Jah­res nur auf einen Anteil von gut vier Pro­zent der Men­schen, die bis­her infi­ziert waren. Die Immu­ni­sie­rung sei deut­lich gerin­ger als in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten, wo eine ähn­li­che Unter­su­chung im April die­ses Jah­res an die 60 Pro­zent ermittelte.

Aller­dings hal­ten Befür­wor­ter der Öff­nung dage­gen, dass die Impf­quo­te trotz anfäng­li­cher Ver­spä­tun­gen mit mitt­ler­wei­le 80 Pro­zent deut­lich höher als in den USA sei. Und selbst bei Infek­tio­nen sei daher nur noch rela­tiv sel­ten mit kom­pli­zier­ten Ver­läu­fen zu rechnen.

Die japa­ni­sche Bevöl­ke­rung ist in die­ser Fra­ge gespal­ten: In einer aktu­el­len Umfra­ge des öffent­li­chen Rund­funk­sen­ders NHK fand ein Drit­tel der Befrag­ten, dass die restrik­ti­ven Maß­nah­men rich­tig sei­en. Ein Vier­tel wie­der­um befür­wor­te­te Öffnungen.