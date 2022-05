Von der Türkei finanzierte Siedlung im Norden Syriens, in die Flüchtlinge aus einem Lager umgesiedelt werden. Foto: AFP/Bakr ALKASEM

In Istan­bul ist der öffent­li­che Nah­ver­kehr an Fei­er­ta­gen kos­ten­los. Das Ange­bot nut­zen meist die­je­ni­gen, die in den Rand­be­zir­ken woh­nen und gerin­ge Ein­kom­men haben, unter ihnen auch Migrant*innen aus Syri­en oder zen­tral­asia­ti­schen Län­dern. Nach dem dies­jäh­ri­gen Fest des Fas­ten­bre­chens Anfang Mai heiz­te die ver­meint­lich gro­ße Prä­senz von Geflüch­te­ten im Stadt­bild die Debat­te um die Migra­ti­ons­po­li­tik in der Tür­kei wei­ter an. Nun kün­dig­te Prä­si­dent Recep Tayy­ip Erdoğan an, eine Mil­li­on Syrer*innen nach Syri­en zurück­zu­brin­gen. Mit 13 Gemein­den im Nor­den des Lan­des wol­le die Tür­kei für die­ses Vor­ha­ben koope­rie­ren, 100 000 Unter­künf­te sol­len dem­nächst dort zur Ver­fü­gung stehen.

De fac­to han­delt es sich hier­bei um die Regio­nen, die von der Tür­kei mili­tä­risch besetzt wur­den, aus denen die loka­le – über­wie­gend kur­di­sche – Bevöl­ke­rung ver­trie­ben wur­de. Die AKP-Regie­rung gerät innen­po­li­tisch immer stär­ker unter Druck, denn der Groß­teil der Bevöl­ke­rung hegt ras­sis­ti­sche Res­sen­ti­ments gegen­über Migrant*innen. Ver­schie­de­ne Oppo­si­ti­ons­par­tei­en sehen dar­in eine Mög­lich­keit, bereits den Wahl­kampf für das kom­men­de Jahr einzuläuten.

Rami Atas­si ist 38 Jah­re alt und kam 2012 selbst aus Syri­en über Ägyp­ten nach Istan­bul. In sei­ner Hei­mat arbei­te­te er als Anwalt, nun ist er im Tou­ris­mus-Sek­tor tätig. Der Vater von zwei Kin­dern spürt den zuneh­men­den Ras­sis­mus gegen Geflüch­te­te deut­lich. »Bei jeder Wahl erle­ben wir das, sowohl von Sei­ten der Oppo­si­ti­on als auch von der Regie­rung«, berich­tet er. »Mein Nach­bar zum Bei­spiel, mit dem ich mich gut ver­ste­he, sag­te letz­tens zu mir: ›Du kannst blei­ben, aber die ande­ren Syrer sol­len gehen.‹ Er kennt wahr­schein­lich gar kei­ne ande­ren außer mir.«

Laut einer Umfra­ge des For­schungs­in­sti­tuts Opti­mar von Ende April gab die Hälf­te der Befrag­ten an, beim Anblick eines Syrers Hass, Benach­tei­li­gung oder Wut zu emp­fin­den. Als Grün­de dafür nann­ten sie den Ein­druck, Syrer wür­den ihnen ihre Arbeits­plät­ze strei­tig machen. Ande­re wie­der­um haben Angst, dass die Geflüch­te­ten län­ger­fris­tig in der Tür­kei blei­ben wol­len. Nur vier Pro­zent nann­te als ers­tes Gefühl Barm­her­zig­keit und gab dafür in ers­ter Linie reli­giö­se Grün­de an.

Die Ableh­nung von Migrant*innen, nicht nur aus Syri­en, son­dern auch aus Afgha­ni­stan oder nord­afri­ka­ni­schen Län­dern, schlug in der Tür­kei in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der auch in phy­si­sche Gewalt um. So wur­den ver­gan­ge­nen Sep­tem­ber im Stadt­teil Altın­dağ in Anka­ra tage­lang Woh­nun­gen und Geschäf­te von Syrern ange­grif­fen, in Izmir und Istan­bul wur­den Geflüch­te­te in ihren Unter­künf­ten ver­brannt oder erstochen.

Die Tür­kei beher­bergt nach Anga­ben des UNHCR über 3,7 Mil­lio­nen Syrer*innen, mehr als jedes ande­re Nach­bar­land. Da die Tür­kei die Gen­fer Flücht­lings­kon­ven­ti­on nur für Geflüch­te­te aus Euro­pa anwen­det, erhal­ten Syrer*innen kei­nen offi­zi­el­len Flücht­lings­sta­tus, wes­halb sie bei­spiels­wei­se kei­nen Anspruch auf Arbeits­ge­neh­mi­gung haben. Das zwingt vie­le in infor­mel­le Arbeits­ver­hält­nis­se, von denen wie­der­um loka­le Unter­neh­mer pro­fi­tie­ren. Zuletzt gab sogar der tür­ki­sche Innen­mi­nis­ter Süley­man Soylu zu, dass in ers­ter Linie die­je­ni­gen Unter­neh­mer, die Migrant*innen in ihren Fabri­ken ohne Ver­si­che­rung aus­beu­ten, gegen die Rück­füh­rung von Geflüch­te­ten pro­tes­tie­ren würden.

Atas­si ist auch aktiv in der Demo­cra­tic Left Par­ty, einer lin­ken Orga­ni­sa­ti­on, die Syrer*innen im Exil, aber ver­deckt auch in Syri­en orga­ni­siert. Nor­ma­ler­wei­se wür­den sie sich nicht in die innen­po­li­ti­schen Ange­le­gen­hei­ten der Tür­kei ein­mi­schen, sagt er, doch das The­ma Migra­ti­ons­po­li­tik betrifft sie nun direkt. »Kei­ne der eta­blier­ten Par­tei­en ver­tritt unse­re Inter­es­sen. Wir hat­ten zwar Gesprä­che mit Ver­tre­tern der CHP, in denen sie behaup­te­ten, dass kei­ne Syrer abge­scho­ben wer­den wür­den. Im Par­la­ment sagen sie dann jedoch das Gegenteil.«

Dass eine Mil­li­on Syrer frei­wil­lig in die von der Tür­kei errich­te­ten Städ­te zie­hen möch­ten, bezwei­felt Atas­si: »Nie­mand weiß, was einen dort erwar­tet. Man kennt nie­man­den, man weiß nichts über die Beschaf­fen­heit die­ser Städ­te.« Das bedeu­te jedoch nicht, dass die meis­ten für immer in der Tür­kei blei­ben wol­len – im Gegen­teil. »Rund 70 Pro­zent von uns wol­len zurück nach Syri­en, aber wir wol­len zurück in unse­re Häu­ser, in die Orte, aus denen wir flie­hen muss­ten.« Vor allem brau­che es eine poli­ti­sche Lösung und die Garan­tie für ein siche­res Leben in Syri­en, die weder vom Assad-Regime noch von den Isla­mis­ten zu erwar­ten sei, sagt Atas­si. Außer­dem wol­le man kein Spiel­ball der geo­stra­te­gi­schen Plä­ne der Tür­kei sein. »Die Errich­tung die­ser Städ­te als ein Kor­ri­dor ent­lang der tür­ki­schen Gren­ze hal­te ich für falsch. Wir wol­len nicht in einer Puf­fer­zo­ne leben, aus der die Kurd*innen ver­trie­ben wur­den«, sagt Atas­si in bestimm­tem Ton.

Einen kon­kre­ten Plan, wann die frei­wil­li­ge Rück­kehr der Syrer*innen begin­nen und vor allem wie sie logis­tisch umge­setzt wer­den soll, hat die AKP-Regie­rung bis­her nicht vor­ge­legt. Genau dafür wird sie von ver­schie­de­nen Oppo­si­ti­ons­par­tei­en ange­grif­fen. Nach­dem Erdo­gan sei­nen Umsied­lungs­plan ange­kün­digt hat­te, ant­wor­te­te der Vor­sit­zen­de der CHP, Kemal Kili­cdar­o­g­lu: »Bei dem The­ma Flücht­lin­ge sage ich ganz deut­lich: Sie wer­den gehen. Die Schul­di­gen in die­ser Ange­le­gen­heit sind Recep Tayy­ip Erdoğan und die Län­der Euro­pas.« Die CHP kün­digt immer wie­der an, alle Syrer abzu­schie­ben, falls sie die Wah­len nächs­tes Jahr gewinnt.

Atas­si erzählt, dass das ras­sis­ti­sche Kli­ma dazu füh­re, dass man­che Syrer*innen sich nicht mehr trau­ten, ihre Häu­ser zu ver­las­sen. Es ist kei­ne neue Pra­xis der Regie­rung, in migran­ti­schen Stadt­vier­teln Men­schen auf der Stra­ße ein­zu­sam­meln und direkt in Abschie­be­zen­tren zu brin­gen. Um der tür­ki­schen Bevöl­ke­rung zu bewei­sen, dass man nicht untä­tig sei, ver­brei­tet die staat­li­che Nach­rich­ten­agen­tur Ana­do­lu Ajan­si Vide­os von die­sen Ope­ra­tio­nen. Ob die­se Wahl­kampf­stra­te­gie auf Kos­ten der Geflüch­te­ten auf­geht, bleibt abzuwarten.