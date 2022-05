Das Kalush Orchestra siegte beim ESC und muss jetzt wieder in den Krieg - der Auftritt war eine Ausnahme im Kriegsrecht der Ukraine, wo Männer von 18 bis 60 nicht das Land verlassen dürfen, weil sie kämpfen sollen. Foto: dpa

Wie all­ge­mein erwar­tet, wur­de der Euro­pean Song Con­test am Sams­tag in Turin von der Grup­pe Kalush Orches­tra aus der Ukrai­ne gewon­nen – aber nur durch das Votum des euro­pa­wei­ten Publi­kums, das vor lau­ter Soli­da­ri­tät von dem Song »Ste­fa­nia« begeis­tert war. Die soge­nann­ten Fach­ju­rys waren mehr­heit­lich für den bri­ti­schen Bei­trag. Anschlie­ßend gra­tu­lier­te der stell­ver­tre­ten­de Nato-Gene­ral­se­kre­tär Mir­cea Geo­ana zum »wun­der­vol­len« Song. Und er ver­sprach: »Wir wer­den der Ukrai­ne wei­ter hel­fen, die­sen Krieg zu gewin­nen«. Russ­land war vom Wett­be­werb aus­ge­schlos­sen. Wie zur Stra­fe flo­gen nach der Show rus­si­sche Phos­phor­bom­ben auf das Asow-Stahl­werk in Mariu­pol – nach ukrai­ni­schen Angaben.

Der angeb­lich unpo­li­ti­sche ESC bleibt also hoch­po­li­tisch und gene­riert wei­ter­hin hohe Ein­schalt­quo­ten, die das Nor­mal­fern­se­hen sonst kaum noch schafft. Eigent­lich ein musi­ka­li­scher Idio­ten­test, hat die­se Show ab den 90er Jah­ren nur durch das Abfei­ern ihrer Bad-Tas­te-Ästhe­tik durch die quee­re Sub­kul­tur über­lebt. Kennt man ja noch: so pein­lich, dass es wie­der gut ist. Ist es aber nicht mehr, son­dern ein Schla­ger­mo­ve für alle, die etwas lus­tig fin­den, bloß weil sie betrun­ken sind. Krieg oder Frie­den ist da fast egal. Aber ein­mal mehr bestä­tigt sich: Die Ukrai­ne hat die viel bes­se­re PR-Poli­tik als Russ­land. Was aber alle ver­ges­sen: Noch bis vor kur­zem wähl­ten beim ESC die Ukrai­ner die Rus­sen und umge­kehrt. Damals im Frieden.