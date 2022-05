Die SPD fährt in ihrem einstigen Stammland NRW bei der Landtagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düs­sel­dorf, vor dem Saal der SPD-Frak­ti­on im nord­rhein-west­fä­li­schen Land­tag. Abge­ord­ne­te, Freun­de, Mit­ar­bei­ter der Frak­ti­on haben sich ver­sam­melt. Es wird gelacht, gequatscht, getrun­ken. Schlecht ist die Stim­mung nicht. Bis es 18 Uhr wird. Über Bea­mer wird die Wahl­über­tra­gung der ARD pro­ji­ziert. Die Vor­her­sa­ge für die CDU, immer­hin 35 Pro­zent wer­den hin­ge­nom­men. Dann folgt die Pro­jek­ti­on für die SPD. 27,5 Pro­zent. So schlecht sah es für die SPD an Rhein und Ruhr, wo man über Jahr­zehn­te regiert hat, noch nie aus. So schlecht soll­te es auch dies­mal nicht aus­se­hen. Ein Kopf-an-Kopf-Ren­nen zwi­schen Hen­drik Wüst von der CDU und Tho­mas Kutscha­ty war bis unmit­tel­bar vor der Wahl vor­aus­ge­sagt wor­den. Die Sozi­al­de­mo­kra­ten setz­ten dar­auf, den Schwung aus der letz­ten Bun­des­tags­wahl mit­zu­neh­men. Erst zwei Wochen vor der Bun­des­tags­wahl ver­öf­fent­lich­te die SPD Pla­ka­te, die Spit­zen­kan­di­dat Tho­mas Kutscha­ty zusam­men mit Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz zeig­ten, »Gemein­sam für Deutsch­land«, ihr Mot­to. Was die SPD nicht ein­kal­ku­lier­te hat­te, der Schlin­ger­kurs von Olaf Scholz im Ukrai­ne-Krieg kos­te­te den Bun­des­kanz­ler und auch der gesam­ten Par­tei Zustimmung.

Der zwei­te Ver­lie­rer der NRW-Wahl ist eben­falls eine Par­tei der Ampel-Koali­ti­on. Die auch in NRW mit­re­gie­ren­de FDP muss mit Pro­gno­sen von genau 5 Pro­zent am frü­hen Abend noch um den Ein­zug in den Land­tag ban­gen. Vor ihrem Frak­ti­ons­saal in Düs­sel­dorf, eine ganz ähn­li­che Stim­mung wie bei der SPD. Die Unter­stüt­zer der Libe­ra­len hal­ten sich an Bier- und Wein­glas fest, star­ren auf die Fern­se­her und war­ten neue, hoff­nungs­vol­le­re Zah­len ab. Als eine der ers­ten FDP-Poli­ti­ke­rin­nen äußert sich Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann. Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te spricht von einem »grau­en­vol­len Abend«, geht aber auch schnell zur Ana­ly­se über. Ein »pola­ri­sier­ter« Zwei­kampf sei nie gut für die klei­nen Par­tei­en, so die Ver­tei­di­gungs­ex­per­tin der FDP.

Eine Ana­ly­se, der man bei den Grü­nen nicht zustimmt. Sie sind auch Teil der Bun­des­re­gie­rung. Mit 6,4 Pro­zent hat­ten sie bei der letz­ten Land­tags­wahl wirk­lich nicht gut abge­schnit­ten. Das sieht jetzt ganz anders aus. Mehr als 18 Pro­zent der Stim­men wer­den sie bei die­ser Wahl wohl abräu­men. So gut stan­den die Grü­nen in Düs­sel­dorf noch nie da. Die Spit­zen­kan­di­da­tin der Grü­nen, Mona Neu­baur, spricht von einem »Ver­trau­ens­vor­schuss« für ihre Par­tei. Den gebe es auch, weil man im Bund »Hal­tung und Kom­pass« gezeigt habe. Jetzt sei es Zeit, »end­lich eine Poli­tik auf Höhe der Zeit zu machen für die Men­schen in Nordrhein-Westfalen«.

Part­ner dafür könn­te der zwei­te Wahl­ge­win­ner sein, die CDU. Viel war vor der Wahl dar­über gespro­chen wor­den, dass der Kurz­zeit-Minis­ter­prä­si­dent Hen­drik Wüst bis­her kei­nen Amts­vor­schuss genie­ße, trotz­dem gelang es ihm, das Ergeb­nis von 2017 noch ein­mal um zwei Pro­zent zu ver­bes­sern. Der Spit­zen­kan­di­dat der Christ­de­mo­kra­ten bezeich­ne­te das Ergeb­nis als Auf­trag, die Regie­rung zu »bil­den« und zu »füh­ren«.

Im erwart­ba­ren Rah­men blieb die AfD. Hoff­nun­gen, dass die rech­te Par­tei aus dem Land­tag fliegt, bestä­ti­gen sich wohl nicht. Mit 5,9 Pro­zent ist sie sicher drin. Die Lin­ke hin­ge­gen setzt ihren Abwärts­trend unge­bremst fort. Nur etwa 2 Pro­zent der Wäh­ler stimm­ten für sie, eine her­be Nie­der­la­ge im Vergleich zum Jahr 2017, als bei 4,9 Pro­zent nur weni­ge Stim­men für den Ein­zug ins Par­la­ment fehl­ten. Lin­ke-Spit­zen­kan­di­dat Jules El-Kha­tib erklär­te gegen­über »nd«, »an dem Ergeb­nis gibt es nichts schön­zu­re­den«. Er sieht das schlech­te Abschnei­den aller­dings »vor allem im Kon­text der Gesamt­ent­wick­lung der Par­tei«. Nach der Wahl sei klar, dass die Par­tei sich als Kraft »gegen unso­zia­le Poli­tik, Krieg und Ras­sis­mus« posi­tio­nie­ren müs­se. Wie das geht, müs­se dis­ku­tiert werden.

Was am Sonn­tag­abend in Düs­sel­dorf jeden­falls klar ist: Die schwarz-gel­be Lan­des­re­gie­rung ist abge­wählt. Es gibt ver­schie­de­ne Optio­nen für die Regie­rungs­bil­dung. Für die rot-grü­ne Regie­rung, die vie­le lin­ke Grü­ne und lin­ke Sozi­al­de­mo­kra­ten erhofft hat­ten, wird es wahr­schein­lich nicht rei­chen. Auf der Hand lie­gen nun zwei Koali­tio­nen. CDU und Grü­ne könn­ten eine Regie­rung bil­den. Es wäre eine Regie­rung der Wahl­ge­win­ner von Nord­rhein-West­fa­len. Die ande­re Opti­on wäre eine Ampel. Das wäre aller­dings eine Koali­ti­on von zwei Ver­lie­rern und einer Gewin­ner­par­tei. Motiv für so eine Kon­stel­la­ti­on könn­te vor allem die Bun­des­po­li­tik sein. Bei der SPD deu­te­ten eini­ge an, dass sie es ger­ne mit einer Ampel in Düs­sel­dorf pro­bie­ren würden.