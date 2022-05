Allianz-Chef Oliver Bäte bei einer Hauptversammlung des Versicherungskonzerns Foto: dpa/Sven Hoppe

Oli­ver Bäte sieht sich auf Kurs. Trotz des Ukrai­ne-Krie­ges und hoher Abschrei­bun­gen in Russ­land peilt der Alli­anz-Boss in die­sem Jahr einen ope­ra­ti­ven Rekord­ge­winn von 13 Mil­li­ar­den Euro an. Die­sen soll der Kon­zern in sei­nem All­tags­ge­schäft, dem Abschluss von Lebens‑, Renten‑, Scha­den- und Unfall­ver­si­che­run­gen, erzie­len. Doch ein Anla­ge­s­kan­dal in den USA droht die Erfol­ge zu schmä­lern und das grund­so­li­de Image zu gefährden.

Der Ver­si­che­rungs­rie­se, der in Deutsch­land einen Markt­an­teil von rund 20 Pro­zent hat, bewarb in den USA hoch­spe­ku­la­ti­ve Fonds als siche­re Geld­an­la­ge. Dies wer­fen der Alli­anz Inves­to­ren vor. Vor allem Pen­si­ons­fonds hat­ten Mil­li­ar­den in soge­nann­ten Struc­tu­red-Alpha-Fonds ange­legt, die der Ver­mö­gens­ver­wal­ter Alli­anz Glo­bal Inves­tors, ein Toch­ter­un­ter­neh­men des Münch­ner Kon­zerns, ange­bo­ten hatte.

In den USA spie­len pri­va­te Alters­vor­sor­ge und Betriebs­ren­ten eine weit grö­ße­re Rol­le für die Ren­te als in Deutsch­land. Daher ist die Empö­rung über das Deba­kel dort beson­ders groß, denn betrof­fen sind etwa Ren­ten­an­sprü­che von New Yor­ker U‑Bahn-Fah­rern und das Arkan­sas Tea­cher Reti­re­ment Sys­tem, das sich um die Alters­vor­sor­ge von Leh­rern küm­mert. Die Pen­si­ons­fonds­be­trei­ber zogen vor Gericht.

Als es mit den Bör­sen zu Beginn der Coro­na­kri­se berg­ab ging, hat­ten die Alli­anz-Fonds bewusst ris­kan­ter inves­tiert, um die Ren­di­ten zu ret­ten, so der Vor­wurf der Klä­ger. Man habe dar­auf gewet­tet, dass die Märk­te nicht wei­ter ein­bre­chen, obwohl sich bereits die Pan­de­mie abzeich­ne­te. Für den ris­kan­ten Kurs wur­den auch hoch­ris­kan­te Hedge­fonds ein­ge­setzt – ent­ge­gen der zuge­sag­ten Sicher­heit. Das Ergeb­nis waren im Früh­jahr 2020 Ver­lus­te in Mil­li­ar­den­hö­he. Fünf Fonds ver­lo­ren nach Medi­en­be­rich­ten zwi­schen 49 und 97 Pro­zent ihres Wertes.

Die deut­sche Aktio­närs­ver­ei­ni­gung DSW wirft der Alli­anz vor, das Pro­blem zunächst klein­ge­re­det zu haben. Und damit rückt der Auf­sichts­rat um den pro­mi­nen­ten frü­he­ren Fir­men­len­ker Micha­el Diek­mann ins Blick­feld. Schon im Juli 2020 soll er gewarnt wor­den sein. Aber erst ein Jahr spä­ter sei die Alli­anz, die in mehr als 70 Län­dern Geschäf­te macht, damit an die Pres­se getreten.

Zu dem Zeit­punkt hat­ten bereits die US-Finanz­auf­sicht und das Washing­to­ner Jus­tiz­mi­nis­te­ri­um ermit­telt. Die obers­te Straf­ver­fol­gungs­be­hör­de kün­dig­te eine genaue Unter­su­chung an, und die Alli­anz muss­te davon aus­ge­hen, dass die Geld­ver­nich­tung zu einem Poli­ti­kum wer­den wür­de. Die Lis­te deut­scher und euro­päi­scher Unter­neh­men, die die Här­te der US-Jus­tiz zu spü­ren bekom­men haben, ist lang. Auch Deut­sche Bank und Volks­wa­gen muss­ten in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten schon emp­find­li­che Stra­fen zah­len. Man­cher Beob­ach­ter sieht dar­in aller­dings zugleich den Ver­such, für US-Kon­zer­ne Wett­be­werbs­vor­tei­le herauszuschlagen.

Die Alli­anz bestrei­tet sys­te­ma­ti­sches Fehl­ver­hal­ten. Ledig­lich hät­ten zwei Fonds-Mana­ger gegen haus­in­ter­ne Anla­ge­re­geln ver­sto­ßen. Den­noch erklär­te der Vor­stand in Mün­chen ver­gan­ge­ne Woche in einer Bör­sen­pflicht­mit­tei­lung, dass zur Ent­schä­di­gung der Pen­si­ons­fonds wei­te­re Ver­glei­che abge­schlos­sen wor­den sei­en. »Vor die­sem Hin­ter­grund und im Lich­te der fort­schrei­ten­den Gesprä­che mit den Behör­den in den USA hat die Alli­anz heu­te beschlos­sen, im ers­ten Quar­tal eine zusätz­li­che Rück­stel­lung in Höhe von 1,9 Mil­li­ar­den Euro zu buchen«, ver­laut­bar­te die Allianz.

Im Febru­ar hat­te der zweit­größ­te Ver­si­che­rer in Euro­pa bereits bekannt gege­ben, dass man sich mit vier US-Inves­to­ren auf die Zah­lung von rund 3,5 Mil­li­ar­den Dol­lar geei­nigt habe. Seit­her soll eine wei­te­re Mil­li­ar­de geflos­sen sein. Unterm Strich dürf­te die Alli­anz rund sechs Mil­li­ar­den Euro in den Sand setzen.

Doch das ist nur eine vor­sich­ti­ge Schät­zung: »Die bis­he­ri­gen Scha­den­zah­lun­gen mar­kie­ren noch nicht das Ende«, warnt das »Ver­si­che­rungs­jour­nal«. Ins­ge­samt hat­ten 27 Inves­to­ren geklagt – zusätz­lich muss der Ver­si­che­rer emp­find­li­che Stra­fen durch die US-Behör­den fürchten.

Bei der Fra­ge nach der Gesamt­ver­ant­wor­tung rückt der Vor­stands­vor­sit­zen­de in den Fokus. Oli­ver Bäte erklärt in Inter­views ger­ne die gan­ze Welt – vom Kli­ma­schutz bis zum Ukrai­ne-Krieg. Und er betont immer wie­der, die Alli­anz bie­te nur »kon­ser­va­ti­ve«, also siche­re Anla­gen an. Kri­ti­ker fra­gen nun: War­um gab es über­haupt spe­ku­la­ti­ve Alpha-Fonds?