Um es vor­weg­zu­neh­men: Mit dem BFC Dyna­mo hol­te das sta­bils­te und bes­te Team ver­dient den Titel in der Regio­nal­li­ga Nord­ost und darf nun mit dem VfB Olden­burg die Klin­gen in der Auf­stiegs­re­le­ga­ti­on kreuzen.

Wäh­rend die BFC-Fans mit ihrer Mann­schaft den Sieg fei­er­ten, schlurf­te ich durch das som­mer­li­che Fürs­ten­wal­de Rich­tung Bahn­hof. Jena hat­te frisch 0:1 gegen die Frei­zeit­fuß­bal­ler des FSV Uni­on ver­lo­ren und auf dem Platz aber­mals nur wil­len­lo­ses Ball­ge­schie­be gezeigt. Natür­lich darf ich über den gegen­wär­ti­gen Fuß­ball des FCC nicht schimp­fen, weil ich sonst unwei­ger­lich in die kul­tur­pes­si­mis­ti­sche Ecke ver­bannt wür­de. Mir blie­ben behut­sa­mes Bedau­ern und Betrau­ern. Sanft wall­te mein Busen, wäh­rend im Hin­ter­grund die jun­gen Fans von den alten Zei­ten san­gen, die unwi­der­ruf­lich vor­bei sind. Ich Ten­denz-Cho­le­ri­ker, der ich mei­ne inne­re See­len­ru­he nur unter Mühen gewin­nen kann, ertrug den 2. Platz mit Scherzerei.

Als Fan von Carl Zeiss lebt man sport­lich ewig im Ges­tern. Dumm, so eine Ver­gan­gen­heit, die nicht wei­chen will. Sie macht, dass allen ein wenig weh um ihre schwam­mi­ge Fan­see­le wird.

Die hohen Her­ren mei­nes Klubs glänz­ten in Fürs­ten­wal­de durch Abwe­sen­heit, sie hat­ten die Sai­son längst abge­schrie­ben und über­lie­ßen das Res­tees­sen den klei­nen Leu­ten in ihren blau-gelb-wei­ßen Devo­tio­na­li­en. Immer­hin waren rund 250 Jena-Fans anwe­send, um das trau­ri­ge Kapi­tel der ver­wi­che­nen Sai­son gemein­sam zu beschlie­ßen. Für fünf Minu­ten war mal was los in Fürstenwalde.

Kurio­ser Rai­nald-Gre­be-Gedächt­nis­mo­ment: Als wir den Zug aus Ber­lin kom­mend ver­lie­ßen, stol­per­ten wir sogleich in die Arme des loka­len Dorf-Nazis. Sei­ne bra­ve Bier­wam­pe unter dem Land­ser-T-Shirt täusch­te nicht über die Gesin­nung hin­weg. Im Sta­di­on sah ich ihn wie­der. Land­ser ist eine hot­te Mar­ke im Fürs­ten­wal­der Kulturkanon.

Bran­den­burg. Oh Bran­den­burg – in der Bahn müm­mel­ten glück­li­che Ber­li­ner Som­mer­fri­sche-Öko-Kin­der an ihren Bio-Möh­ren, die ihnen von auf­merk­sa­men Mut­tis gereicht wur­den. Ich trank mit ver­spreng­ten Leidensgenoss*innen ein frü­hes Bier; noch mein­ten wir vor­wit­zig, wenn wir 13:0 gewän­nen und der BFC gleich­zei­tig 0:3 ver­lö­re, wären wir die Köni­gin der Welt.

Eins der Kin­der frag­te: »Seid ihr Uni­on-Fans?« LEIDER NEIN. Dann wären wir vom Glück geknutsch­te Erst­li­gaf­ans eines Klubs, des­sen Groß­kopfe­ten in den letz­ten zehn Jah­ren sehr viel rich­tig gemacht haben. Lei­der waren wir der küm­mer­li­che Rest eines waid­wun­den Los­erklubs, des­sen Klein­kopfe­ten an die­sem Ver­lie­rer­tag zu Hau­se geblie­ben waren.

Am gelieb­ten Kat­zen­tisch regier­te der FCC. Ein wei­te­res Jahr Regio­nal­li­ga­k­nast ist unser. Aber halt: Die kom­men­de Sai­son bringt uns die Unto­ten aus der Thü­rin­ger Lan­des­haupt­stadt zurück. Wir erin­nern uns an glor­rei­che Kämp­fe gegen die Orks aus Erfurt, aus denen wir IMMERIMMERIMMER als Sie­ger her­vor­gin­gen. Ein auf­rech­ter Fan ist nicht an der schnö­den Wirk­lich­keit inter­es­siert. Er wan­delt auf sei­nem Traum­pfad und sieht vor sei­nem geis­ti­gen Auge die Geg­ner rei­hen­wei­se niederknien.

Um einen Rest Wür­de an die­sem Tag zu gene­rie­ren, hock­ten wir uns auf der Rück­fahrt frech in die 1. Klas­se. Einer von uns sang Uni­on-Lie­der. Ich schau­te brä­sig aus dem Fens­ter, unter­des­sen eine schi­cke Ers­te-Klas­se-Fah­re­rin dring­lich ihre Ers­te-Klas­se-Ruhe anmahn­te. Als hät­ten wir dar­auf gewar­tet, san­gen wir sogleich im schö­nen Chor »Fuß­ball­fans sind kei­ne Ver­bre­cher«, bis die ent­rüs­te­te Dame nebst ent­rüs­te­tem Beglei­ter es vor­zog, uns, die wir end­lich in der Ers­ten Klas­se ange­kom­men waren, zu verlassen.