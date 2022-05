In Nordrhein-Westfalen gingen so wenige Berechtigte zur Wahl wie noch nie. Foto: dpa/Marius Becker

Das für Freun­de der par­la­men­ta­ri­schen Demo­kra­tie wohl dra­ma­tischs­te Ergeb­nis der NRW-Wahl wird wenig dis­ku­tiert: Kaum mehr als die Hälf­te der mehr als 13 Mil­lio­nen Berech­tig­ten hat sich an der Abstim­mung betei­ligt, so weni­ge wie noch nie. Hät­te es sich um ein ost­deut­sches Bun­des­land gehan­delt, wäre das wohl The­ma vie­ler Kom­men­ta­re gewe­sen. Tenor: Der von der bis anno 1989 herr­schen­den »Dik­ta­tur« defor­mier­te Ost­deut­sche frem­de­le eben mit »der Demokratie«.

Dabei sind die eta­blier­ten Par­tei­en auch im Wes­ten auf dem abstei­gen­den Ast. Der strah­len­de Sie­ger CDU reprä­sen­tiert in NRW nur knapp 20 Pro­zent der Wäh­ler­schaft. Auch das Desas­ter der Lin­ken ver­grö­ßert sich im »ehr­li­chen« Wahl­er­geb­nis noch ein­mal. Die Men­schen sehen offen­bar in ihr kei­ne Alter­na­ti­ve – oder sind dar­auf fixiert, Par­tei­en zu wäh­len, bei denen sie Chan­cen auf eine Regie­rungs­be­tei­li­gung sehen. Die nicht zuletzt von den Medi­en ver­brei­te­te Sug­ges­ti­on, gesell­schaft­li­cher Fort­schritt sei nur so mög­lich, wirkt offen­bar. Auch in der Lin­ken und ihrer Wäh­ler­schaft haben erschre­ckend vie­le ver­in­ner­licht, dass Oppo­si­ti­on Mist sei, auch die zum Kapitalismus.