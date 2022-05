Ein Mann gibt bei der Parlamentswahl in einem Wahllokal seine Stimme ab. Foto: dpa/AP/Hussein Malla

Wah­len kön­nen die pro­fun­de poli­ti­sche und wirt­schaft­li­che Kri­se des Liba­nons nicht lösen. Das erwar­ten wohl auch die meis­ten Libanes*innen nicht und sind des­halb am Sonn­tag gleich zu Hau­se geblie­ben, anstatt ihre Stim­me abzu­ge­ben. Aber nicht zu wäh­len, hilft auch nicht wei­ter. Zwar sol­len nach ers­ten Ergeb­nis­sen Par­tei­en gewon­nen haben, die sich selbst als Refor­mer ver­ste­hen, aber grund­le­gend wird sich nichts ändern. Der Staat kann nicht mal Strom oder Müll­ab­fuhr garan­tie­ren. Und die Pro­tes­te von 2019 sind längst in Lethar­gie untergegangen.

Der Liba­non lei­det an sei­nen kli­en­te­lis­ti­schen Struk­tu­ren in Poli­tik und Öko­no­mie, am Leben gehal­ten durch ein kom­ple­xes Pro­porz-Sys­tem, an dem indi­rekt auch Paten im Aus­land wie Sau­di-Ara­bi­en, Syri­en oder der Iran betei­ligt sind. Ver­schlim­mert wird dies durch eine neo­li­be­ra­le Wirt­schafts­po­li­tik, oktroy­iert vom Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds und inter­na­tio­na­len Geld­ge­bern, die Pri­va­ti­sie­rung und Sub­ven­ti­ons­strei­chung for­dern. Den Scha­den haben die ein­fa­chen Leu­te, die auf Grund­ver­sor­gung ange­wie­sen sind. Vor allem vie­le jun­ge Men­schen ver­las­sen ein Land, des­sen Bevöl­ke­rung zu mehr als 80 Pro­zent als arm gilt.