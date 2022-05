Treffpunkt der Künstler der Moderne: Das mondäne Hôtel Majestic in Paris Foto: Gusman/Leemage

Am 18. Mai 1922 wur­de in der Opé­ra Gar­nier zu Paris das 1916/17 im Schwei­zer Exil geschrie­be­ne Kam­mer­oper-Bal­lett »Renard« in einem Akt von Igor Stra­win­sky urauf­ge­führt – unter der Regie von Ser­gej Diag­hi­lew trat das Ensem­ble Bal­letts Rus­ses auf. Zur Pre­mie­ren­fei­er, einem Late Night Sup­per, luden die eng­li­schen Kunst­mä­ze­ne Vio­let und Syd­ney Schiff etwa 40 Per­so­nen in das noble Hôtel Majes­tic ein. Sie woll­ten an die­sem Abend vor allem vier der bekann­tes­ten Künst­ler ihrer Zeit in einem Raum ver­sam­meln: Stra­win­sky, Pablo Picas­so, Mar­cel Proust und James Joy­ce. Joy­ces Roman »Ulys­ses« war im Febru­ar des Jah­res 1922 von Syl­via Beach, Inha­be­rin des Buch­la­dens Shake­speare & Co. in Paris, ver­öf­fent­licht wor­den, und Prousts zwei­ter Teil von »Sodom und Gomor­rha« galt im Mai in der fran­zö­si­schen Kapi­ta­le als das lite­ra­ri­sche Gesprächsthema.

Vio­let und Syd­ney Schiff kann­ten Joy­ce von sei­nen Lesun­gen aus dem »Ulysses«-Manuskript, die in der Buch­hand­lung Mai­son des Amis von Adri­en­ne Mon­nier statt­ge­fun­den hat­ten. Syd­ney Schiff, mit Proust seit 1919 bekannt, wuss­te, dass die­ser sich nur ungern in Gesell­schaft begab, und schick­te ihm daher statt einer for­mel­len Ein­la­dung einen Brief, in dem er eher bei­läu­fig frag­te, ob Proust nach dem Din­ner vor­bei­schau­en möch­te. Neben der Cho­reo­gra­fin und Tän­ze­rin der Bal­lets Rus­ses, Bro­nis­la­va Nijins­ka, dem Diri­gen­ten Ernest Anser­met und dem Kos­tüm- und Büh­nen­bild­ner Michail Lari­o­now zähl­ten auch ein paar mon­dä­ne Herr­schaf­ten des Anci­en Régime zu den Gäs­ten im Majes­tic, wie etwa die Prin­zes­sin Edmond de Polignac, gebo­re­ne Win­na­ret­ta Sin­ger, Erbin von Issac Mer­ritt Sin­ger, der sein Ver­mö­gen mit der Näh­ma­schi­nen­fa­brik I. M. Sin­ger & Com­pa­ny begrün­det hat­te. Die mit Proust befreun­de­te Dame war seit den 1880er Jah­ren Teil des fran­zö­si­schen Adels und hat­te 1916 bei Stra­win­sky ein Orches­ter­werk für ein klei­nes Ensem­ble in Auf­trag gege­ben, das schließ­lich zu »Renard« wurde.

Picas­so und Stra­win­sky hat­ten die Urauf­füh­rung von »Renard« besucht und fan­den sich wie die meis­ten Gäs­te bald nach der Auf­füh­rung im Hôtel Majes­tic ein. So auch Picas­so, der mit einem kata­la­ni­schen Stirn­band erschie­nen sein soll, um sich von den Gäs­ten mit den wei­ßen Kra­wat­ten abzu­he­ben. Als das Late Night Sup­per nach Mit­ter­nacht begann, waren Joy­ce und Proust noch nicht ein­ge­trof­fen. In einem Nebel von Alko­hol soll Joy­ce schließ­lich auf­ge­taucht sein, under­dres­sed, da er zu jener Zeit kei­nen Gesell­schafts­an­zug besaß. Kön­nen wir dem eng­li­schen Kunst­kri­ti­ker Cli­ve Bell Glau­ben schen­ken, des­sen Aper­çus laut Vir­gi­nia Woolf von rei­zen­den, aber unglaub­lich beschränk­ten Damen zitiert wur­den, sei Joy­ce rechts vom Gast­ge­ber plat­ziert wor­den und habe, den Kopf auf die Arme gestützt, beharr­lich geschwie­gen. Gegen 2 Uhr 30, so Bell, sei schließ­lich der ele­gant geklei­de­te Mar­cel Proust erschie­nen und habe zwi­schen Igor Stra­win­sky und Syd­ney Schiff Platz genom­men. Einer Dame fiel auf, dass der Pelz des Mon­sieur Proust recht schä­big aus­sah. Stra­win­sky erin­ner­te sich spä­ter, Proust sei blass wie ein Nach­mit­tags­mond gewesen.

Proust ver­such­te Stra­win­sky in ein Gespräch über Beet­ho­ven zu ver­wi­ckeln und sag­te zu dem Kom­po­nis­ten: »Sie bewun­dern doch zwei­fel­los Beet­ho­ven.« Stra­win­sky ant­wor­te­te: »Ich kann Beet­ho­ven nicht aus­ste­hen.« – »Aber, cher maît­re, sicher doch jene spä­ten Sona­ten und Quar­tet­te?« – »Noch schlim­mer als die ande­ren«, kon­sta­tier­te Stra­win­sky. Joy­ce, so Bell, habe der­weil laut geschnarcht, sei dann aber aus dem Schlaf hochgeschreckt.

Schließ­lich saßen sich Proust und Joy­ce gegen­über, der gro­ße Pari­ser Bour­geois und der exi­lier­te iri­sche Vaga­bund. Über ihre Unter­hal­tung, wenn denn von einer sol­chen gespro­chen wer­den kann, exis­tie­ren ver­schie­de­ne Dar­stel­lun­gen. Der US-ame­ri­ka­ni­sche Dich­ter Wil­liam Car­los Wil­liams, so ist sei­ner »Auto­bio­gra­phie« zu ent­neh­men, schnapp­te in Paris die­se Erzäh­lung auf: »Joy­ce sag­te: ‚Ich habe jeden Tag Kopf­schmer­zen. Mei­ne Augen sind fürch­ter­lich.› Proust erwi­der­te: ‚Mein armer Magen. Was soll ich nur tun? Er bringt mich noch um. Ich muss eigent­lich gleich wie­der gehen.› ‚Mir geht’s genau­so›, gab Joy­ce zurück, ‚wenn ich nur jeman­den fin­den könn­te, der mich am Arm hält. Auf Wie­der­se­hen.› ‚Char­mé‚, sag­te Proust, ‚ach mein Magen, mein Magen.'«

Laut der Her­zo­gin von Cler­mont-Ton­ner­re, die ihre vier­bän­di­gen Erin­ne­run­gen an die fei­ne Pari­ser Gesell­schaft hin­ter­ließ, soll der Dia­log zwi­schen Proust und Joy­ce nur aus zwei Sät­zen bestan­den haben. Proust: »Ich habe Ihre Wer­ke nicht gele­sen, Herr Joy­ce.« Joy­ce: »Ich habe Ihre Wer­ke nicht gele­sen, Herr Proust.« Die US-ame­ri­ka­ni­sche Schrift­stel­le­rin Mar­ga­ret Ander­son war­tet mit einer nahe­zu iden­ti­schen Dar­stel­lung auf. Sie schreibt, Proust habe gesagt, er bedau­re, dass er Joy­ces Werk nicht ken­ne. Joy­ce habe pariert: »Ich habe Proust nie gele­sen.« Soll­te es so gewe­sen sein, hat Joy­ce geflun­kert, denn bereits 1920 hat­te er zu sei­nem Freund Frank Bud­gen über Proust gesagt: »Ich habe ein paar Sei­ten von ihm gele­sen. Ich kann kei­nen beson­de­ren Ver­dienst erken­nen, aber ich bin ein schlech­ter Kritiker.«

Laut Bud­gen hat Joy­ce ihm die fol­gen­de Ver­si­on des Gesprächs mit Proust anver­traut: »Unser Gespräch bestand ein­zig aus dem Wort ‹nein›. Proust frag­te mich, ob ich den Duc de Sound­so ken­ne. Ich sag­te: ‚Nein.› Unse­re Gast­ge­be­rin frag­te Proust, ob er das und das Stück aus dem Ulys­ses gele­sen habe. Proust sag­te: ‚Nein.› Und so fort. Natür­lich war die Situa­ti­on unmög­lich. Prousts Tag fing gera­de an. Mei­ner war zu Ende.«

Joy­ce hat die Dar­stel­lung gegen­über ande­ren Freun­den und Bekann­ten offen­bar vari­iert. Der eng­li­sche Schrift­stel­ler Ford Madox Ford will von Joy­ce und Vio­let Schiff die fol­gen­de Ver­si­on des Dia­logs gehört haben: »Sag­te M. Proust: ›Com­me j’ai dit, Mon­sieur, dans Du Côté de Chez Swann que sans dou­te vous avez lu …‹ Mr. Joy­ce mach­te auf sei­nem Stuhl einen klei­nen ver­ti­ka­len Hüp­fer und sag­te: ›Non, Mon­sieur…‹ Dann setz­te Joy­ce die Kon­ver­sa­ti­on fort. Er sag­te: ›Wie Mr. Blum [sic!] in mei­nem Ulys­ses sagt, den sie, Mon­sieur, zwei­fel­los gele­sen haben …‹ M. Proust voll­führ­te auf sei­nem Stuhl einen etwas höhe­ren ver­ti­ka­len Hüp­fer. Er sag­te: ›Mais non, Mon­sieur.‹ Proust war wie­der an der Rei­he. Er ent­schul­dig­te sich für sein Zuspät­kom­men. Die­ses sei sei­ner Leber­krank­heit geschul­det. Er schil­der­te klar und in aller Genau­ig­keit die Sym­pto­me sei­ner Krank­heit. ›… Tiens, Mon­sieur‹, unter­brach ihn Joy­ce. ›Ich habe fast die glei­chen Sym­pto­me, außer dass in mei­nem Fall die Ana­ly­se …‹ So dis­ku­tier­ten sie bis acht Uhr mor­gens in per­fek­tem Ein­ver­neh­men und vol­ler Enthu­si­as­mus, umge­ben von ihnen ehr­furchts­voll Erge­be­nen, ihre Leiden.«

Über sei­ne Begeg­nung mit Proust berich­te­te Joy­ce dem Schwei­zer Schrift­stel­ler und Lite­ra­tur­pro­fes­sor Jac­ques Mercan­ton, Proust habe nur von Her­zo­gin­nen erzählt, »woge­gen ich mich viel­mehr für ihre Stu­ben­mäd­chen inter­es­siert hät­te.« Sei­nem Schrift­stel­ler­kol­le­gen Padraic Colum erzähl­te Joy­ce, er sei im Salon gegen zehn Uhr abends ein­ge­trof­fen, wäh­rend um Mit­ter­nacht immer noch kein Proust zu sehen gewe­sen sei. »Erst um 1 Uhr mor­gens betrat Proust den Salon, geklei­det, so James Joy­ce, wie der Held von The Sor­rows of Satan [Fin-de-Siè­cle-Roman von Marie Corel­li]. Die bei­den Schrift­stel­ler wur­den ein­an­der vor­ge­stellt, und die Gesell­schaft posi­tio­nier­te sich so, dass sie nichts von dem Gespräch ver­pass­te. Hier kommt das, was gesagt wur­de: Proust: Ah, Mon­sieur Joy­ce … Sie ken­nen die Prin­zes­sin … – Joy­ce: Nein, Mon­sieur. – Proust: Ah, Sie ken­nen die Grä­fin … – Joy­ce: Nein, Mon­sieur. – Proust: Dann ken­nen Sie wohl Madame … – Joy­ce: Nein, Mon­sieur. Womit das Tref­fen der Geis­tes­grö­ßen Proust und Joy­ce endete.«

Der iri­sche Maler Arthur Power über­lie­fert in »Gesprä­che mit James Joy­ce« die­se Ver­si­on: »‚Ja›, sag­te Joy­ce, ‚ich begeg­ne­te Proust ein­mal bei einem lite­ra­ri­schen Diner, und als wir ein­an­der vor­ge­stellt wur­den, war alles, was er zu mir sag­te: ‚Essen Sie gern Trüf­fel?› ‚Ja›, erwi­der­te ich, ‚ich esse sie gern.› Und dar­auf beschränk­te sich das Gespräch, das die zwei berühm­tes­ten Schrift­stel­ler ihrer Zeit mit­ein­an­der führ­ten›, bemerk­te Joy­ce, den die­ser Vor­fall offen­bar höchst­lich belustigte.«

Das Late Night Sup­per ende­te damit, dass Proust die Gast­ge­ber in sein nahe­ge­le­ge­nes Apart­ment ein­lud. Vio­let Schiff erin­nert sich, was dann geschah: »Sobald unse­re Gäs­te gegan­gen waren, folg­ten wir Proust in sein Taxi, Joy­ce stieg nach uns ein. Joy­ces ers­te Hand­lung bestand dar­in, das Fens­ter zu öff­nen, dann zün­de­te er sich eine Ziga­ret­te an. Syd­ney woll­te das Fens­ter schlie­ßen und bat Joy­ce, er möge die Ziga­ret­te weg­wer­fen, da er wuss­te, dass Proust Zug­luft und Qualm wegen sei­nes Asth­mas fürch­te­te. Schwei­gend beob­ach­te­te Joy­ce Proust, der unun­ter­bro­chen rede­te, ohne sich Joy­ce zuzu­wen­den. Als wir bei der Woh­nung in der Rue Hame­lin anka­men, sag­te Proust zu Syd­ney: Bit­ten Sie Mon­sieur Joy­ce, er möge sich von mei­nem Taxi­fah­rer nach Hau­se brin­gen las­sen. Proust und ich gin­gen ins Haus und lie­ßen Syd­ney und Joy­ce auf dem Bür­ger­steig stehen.«

Der Taxi­fah­rer, der Proust und Vio­let Schiff zum Auf­zug beglei­tet hat­te, kehr­te zurück und brach­te Joy­ce nach Hau­se. Joy­ce und Proust begeg­ne­ten ein­an­der nie wie­der. »Wenn wir uns doch nur ein­mal hät­ten tref­fen kön­nen, um uns irgend­wo zu unter­hal­ten«, sag­te Joy­ce spä­ter zu Samu­el Beckett. Am 18. Novem­ber 1922 starb Proust. Neben Joy­ce nahm auch der rus­si­sche Dich­ter Wla­di­mir Maja­kow­ski, dem Diag­hi­lew ein Visum zur Ein­rei­se nach Frank­reich besorgt hat­te, an des­sen Beer­di­gung teil.