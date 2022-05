Der Angeklagte sitzt im Verhandlungssaal an seinem Platz. Foto: dpa/Fabian Sommer

Für Ober­staats­an­walt Cyrill Kle­ment besteht »kein Zwei­fel«: Der Ange­klag­te Josef S., gebo­ren am 16. Novem­ber 1920 im litaui­schen Mariam­pol, habe von 1942 bis 1945 als Wach­mann im KZ Sach­sen­hau­sen sowie kurz im Außen­la­ger Hasel­horst gedient und sich dabei der Bei­hil­fe zum Mord an min­des­tens 3522 Häft­lin­gen schul­dig gemacht. Die Beweis­auf­nah­me in dem seit ver­gan­ge­nem Okto­ber lau­fen­den Ver­fah­ren, die Rich­ter Udo Lech­ter­mann am Diens­tag­mor­gen geschlos­sen hat, habe die Vor­wür­fe »voll­auf bestä­tigt«, führt Ober­staats­an­walt Kle­ment in sei­nem sich anschlie­ßen­den Plä­doy­er aus.

Der inzwi­schen 101-jäh­ri­ge Josef S. hat im Pro­zess bestrit­ten, über­haupt SS-Mann gewe­sen zu sein. Statt­des­sen will er im frag­li­chen Zeit­raum als Land­ar­bei­ter bei Pase­walk tätig gewe­sen sein. Im Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger hät­te er, da er damals kein Wort Deutsch gespro­chen habe, die Befeh­le von Vor­ge­setz­ten doch gar nicht ver­ste­hen kön­nen, brach­te Josef S. vor.

Ober­staats­an­walt Kle­ment schil­dert am Diens­tag, war­um dies nicht glaub­haft sei. Einen SS-Schüt­zen Josef S., des­sen Füh­rung von der SS als gut bewer­tet und der bis zum Rot­ten­füh­rer beför­dert wur­de, hat es im KZ Sachen­hau­sen nach­weis­lich gege­ben – gebo­ren am 16. Novem­ber 1920 in Mariam­pol. Einen zwei­ten SS-Schüt­zen Josef S. habe es im gesam­ten KZ-Sys­tem nicht gegeben.

Als die Sowjet­uni­on 1940 das sei­ner­zeit unab­hän­gi­ge Litau­en besetz­te, leis­te­te Josef S. gera­de sei­nen Wehr­dienst in den litaui­schen Streit­kräf­ten und wur­de in die Rote Armee über­nom­men. Als Rot­ar­mist wur­de er zum Ser­gan­ten beför­dert. Doch Volks­deut­sche wie die Fami­lie von Josef S. durf­ten im Rah­men des Hit­ler-Sta­lin-Pakts umsie­deln und das hat die Fami­lie getan.

Die deut­sche Ein­wan­der­er­zen­tral­stel­le stuf­te Josef S. in einer in der Nazi­zeit übli­chen ras­si­schen Beur­tei­lung mit der Zif­fer »römisch Zwei« ein, so Ober­staats­an­walt Kle­ment. Das sei für ihn der Tür­öff­ner zur SS gewe­sen. Doch die Eltern, die nach dem Angriff Hit­ler­deutsch­lands auf die Sowjet­uni­on und der Erobe­rung Litau­ens durch die Wehr­macht gern zurück­ge­kehrt wären, hät­ten dafür statt der Stu­fe A die Stu­fe O gebraucht. Das schei­ter­te an ihren man­gel­haf­ten Deutsch­kennt­nis­sen. Sich zur SS zu mel­den, damit die Fami­lie güns­ti­ger beur­teilt wird, könn­te ein Motiv von Josef S. gewe­sen sein, ver­mu­tet Kle­ment. Im Schrift­wech­sel zur end­li­chen Ein­bür­ge­rung der Eltern im Jahr 1943 ist mehr­fach ver­merkt, dass der Sohn Josef bei der SS sei. Quel­le die­ser Anga­ben waren sein Vater und sei­ne Mutter.

Eine Sach­ver­stän­di­ge hat ein Jugend­fo­to des Ange­klag­ten mit einem in den Akten über­lie­fer­ten Bild ver­gli­chen und bei mehr als 100 Merk­ma­len eine Über­ein­stim­mung fest­ge­stellt. Nur extrem wenig spricht dafür, dass die jeweils abge­lich­te­ten Per­so­nen nicht iden­tisch sind.

Ober­staats­an­walt Kle­ment betont, es habe Sprach­un­ter­richt bereits im Umsied­lungs­la­ger und dann auch in der 9. Wach­kom­pa­nie von Sach­sen­hau­sen gege­ben, in der Josef S. dien­te. »Das ist Quatsch, dass Sie kein Deutsch konn­ten«, wen­det sich Kle­ment an den Ange­klag­ten. Josef S. habe bei sei­nem Zwi­schen­spiel als sowje­ti­scher Sol­dat in kür­zes­ter Zeit Rus­sisch gelernt, also habe er dann spä­ter auch Deutsch gelernt und die Spra­che im KZ Sach­sen­hau­sen ver­stan­den. Am 18. Febru­ar ist der in den Akten ver­bürg­te Rot­ten­füh­rer Josef S. in eine Divi­si­on der Waf­fen-SS ver­setzt und an die Front geschickt wor­den. Er geriet in Kriegs­ge­fan­gen­schaft, dann ver­liert sich sei­ne Spur.

»Das alles, Herr Ange­klag­ter, ist kei­ne Theo­rie«, so Kle­ment. Es pas­se alles zu dem Ange­klag­ten Josef S., der 1985 in der DDR, als es um sei­ne Ren­te ging, ein For­mu­lar zu sei­nem Wer­de­gang unter­schieb. Dar­in ist ange­ge­ben, er habe von 1940 bis 1945 Wehr- und Kriegs­dienst geleis­tet. Dass dies wegen immer noch schlech­ter Deutsch­kennt­nis­se jemand für ihn nie­der­schrieb und er nicht gewusst habe, was er da unter­zeich­ne­te, hält Ober­staats­an­walt Kle­ment für eine Aus­re­de. Alles ande­re habe ja auch prä­zi­se gestimmt. Dage­gen die Behaup­tung, im Zwei­ten Welt­krieg Land­ar­bei­ter bei Pase­walk gewe­sen zu sein – das habe Josef S. dem Gericht »inhalts­leer« geschil­dert. Fest steht, dass sei­ne Fami­lie damals bei Pase­walk leb­te und von dort 1943 mel­de­te, der Sohn sei bei der SS. Im Ermitt­lungs­ver­fah­ren vor dem Gerichts­pro­zess hat­te Josef S. noch ver­langt, man sol­le ihm ins Litaui­sche über­set­zen, da er nicht genug Deutsch kön­ne, erin­nert Kle­ment. Nun habe er aber dem Gerichts­pro­zess ohne Über­set­zung sehr wohl fol­gen kön­nen. Kle­ment ver­mu­tet, der Ange­klag­te habe sich wie vie­le ande­re Täter nach dem Krieg sei­ne Wahr­heit so zurecht­ge­legt, dass er damit leben konnte.

Kon­kret wirft Kle­ment Josef S. unter ande­rem Bei­hil­fe zum Mas­sen­mord an sowje­ti­schen Kriegs­ge­fan­ge­nen im Jahr 1942 vor. Mehr als 10 000 Häft­lin­ge wur­den damals durch Genick­schüs­se getö­tet. »Wir kön­nen davon aus­ge­hen, dass die 9. Kom­pa­nie sehr nah dran war an den Erschie­ßun­gen«, führt Kle­ment aus. Jedem Sol­da­ten – und Josef S. war Sol­dat – müs­se klar gewe­sen sein, dass die Ermord­nung von Kriegs­ge­fan­ge­nen ein Ver­bre­chen sei. Die Genick­schüs­se qua­li­fi­zier­te Kle­ment als »heim­tü­cki­schen Mord«.

Ein Geständ­nis sei nicht erfor­der­lich, um den Ange­klag­ten zu über­füh­ren, ver­si­chert Kle­ment. Ohne dass die­ser sich zu den Taten äußert, sei es aber schwie­rig, mil­dern­de Umstän­de gel­tend zu machen. Sicher sei es viel ver­langt von einem damals noch sehr jun­gen Men­schen, sich von der Ras­seideo­lo­gie der Faschis­ten abzu­wen­den und Befeh­le zu ver­wei­gern. Aber er hät­te sich ver­set­zen las­sen kön­nen. Sol­che Fäl­le habe es gege­ben. Nie­mand sei gezwun­gen gewe­sen, als Wach­mann im KZ zu die­nen. Man konn­te sich an die Front mel­den. »Es gibt kei­nen doku­men­tier­ten Ver­such, da wegzukommen.«

Über die Gewalt­af­fi­ni­tät in der 9. Kom­pa­nie des Wach­ba­tail­lons, über die Genick­schüs­se und die Ver­ga­sung von Häft­lin­gen müs­se der SS-Mann infor­miert gewe­sen sein, über die lebens­feind­li­chen Bedin­gun­gen im Lager sowie­so, meint Kle­ment. Von den Wach­tür­men waren die Bara­cken und auch die Genick­schuss­an­la­ge und die Tötungs­sta­ti­on Z einzusehen.

Für den Ange­klag­ten spricht aus Sicht von Kle­ment, dass er sich trotz sei­nes hohen Alters dem Ver­fah­ren stell­te und auch nach einer Coro­na-Erkran­kung und einer Ope­ra­ti­on am Fuß in die zum Ver­hand­lungs­saal umfunk­tio­nier­te Turn­hal­le an der Max-Josef-Metz­ger-Stra­ße in Brandenburg/Havel zurück­kehr­te. Für ihn spricht auch, dass er nach dem Krieg als unbe­schol­te­ner Mann gelebt hat. Sein Straf­re­gis­ter ent­hält bis­her kei­ner­lei Eintragungen.

»Sie lügen nach mei­nem Dafür­hal­ten, was ihre Betei­li­gung am Gesche­hen im KZ Sach­sen­hau­sen betrifft«, schließt Kle­ment und for­dert fünf Jah­re Haft. Danach unter­bricht Rich­ter Udo Lech­ter­mann die Ver­hand­lung bis kom­men­den Mon­tag. Dann wird mit den Plä­doy­ers der Anwäl­te der Neben­klä­ger fort­ge­setzt. Einer von ihnen, Tho­mas Walt­her, nennt das von der Staats­an­walt­schaft genann­te Straf­maß »fünf Jah­re Frei­heits­stra­fe durch­aus ange­mes­sen«. Ob das Urteil rechts­kräf­tig wird und noch voll­streckt wer­den kann, ist jedoch frag­lich – nie­mand weiß, wie lan­ge der Ange­klag­te noch lebt, sei eine ande­re Sache.