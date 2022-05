Josef Joffe (2015) Foto: dpa/Markus Scholz

Die in Ham­burg erschei­nen­de Wochen­zei­tung »Die Zeit« ist eine der ren­no­mier­tes­ten Publi­ka­tio­nen der Bun­des­re­pu­blik und gilt hier­zu­lan­de als Leit­me­di­um. Umso grö­ßer sind Auf­se­hen und mög­li­cher Scha­den für die Repu­ta­ti­on, kommt der Ver­dacht auf, die redak­tio­nel­le Arbeit wer­de beeinflusst.

Einen sol­chen Ver­dacht der Ein­fluss­nah­me – den die Redak­ti­on zurück­weist – hat aus­ge­rech­net ein Mit­her­aus­ge­ber der Zei­tung auf sich und sein Blatt gezo­gen. Mit Kon­se­quen­zen: Josef Jof­fe, Jour­na­list und Publi­zist, lässt sein Amt im Ein­ver­neh­men mit dem Ver­lag bis zum Ver­trags­en­de im März kom­men­den Jah­res ruhen.

Was war gesche­hen? Jof­fe, der 1976 bei der »Zeit« zuerst als Redak­teur anfing und dort spä­ter als Lei­ter des Res­sorts Dos­sier tätig war, bevor er von Mit­te der 1980er Jah­re bis ins Jahr 2000 das Außen­po­li­tik-Res­sort der »Süd­deut­schen Zei­tung« lei­te­te, hat im Jahr 2017 einen Brief geschrie­ben. An einen dama­li­gen Freund. So weit noch kein Problem.

Pro­ble­ma­tisch ist die Geschich­te, weil die­ser Freund Max War­burg heißt und Mit­ei­gen­tü­mer der bis zum Hals im Cum-ex-Sumpf ste­cken­den War­burg Bank ist. Weil aus dem per­sön­li­chen Schrei­ben, über das unter ande­rem der »Spie­gel« kürz­lich berich­tet hat­te, unter ande­rem her­vor­geht, dass der seit dem Jahr 2000 als »Zeit«-Mitherausgeber wir­ken­de Jof­fe War­burg vor­ab über einen Arti­kel der Wochen­zei­tung zu den Cum-ex-Geschäf­ten der Bank infor­miert und offen­bar ver­an­lasst hat­te, dass die­ser zunächst gescho­ben wurde.

Zu der Ent­schei­dung, die Mit­her­aus­ge­ber­schaft ruhen zu las­sen, erklär­te Jof­fe, der in sei­ner Lauf­bahn bis­her mit dem Theo­dor-Wolf-Preis, dem Bun­des­ver­dienst­kreuz 1. Klas­se, dem Lud­wig-Bör­ne-Preis und dem Lud­wig-Erhardt-Preis für Wirt­schafts­pu­bli­zis­tik aus­ge­zeich­net wur­de, gegen­über der dpa, dass die­se es ihm nun ermög­li­che, juris­ti­schen Rat einzuholen.