Die Spargelernte steht sinnbildlich für schlechte Arbeitsbedingungen und die Unterwanderung des Sozialstaats in Deutschland. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Es ist so etwas wie ein »alter­na­ti­ver Ver­fas­sungs­schutz­be­richt«. Der Grund­rech­te­re­port wird seit 1997 von zehn Bür­ger­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen her­aus­ge­ge­ben und beleuch­tet in 39 Berich­ten ver­schie­de­ne Facet­ten von Grund­rechts­ver­let­zun­gen in Deutsch­land. Es geht dabei um Ein­zel­fäl­le, die auf struk­tu­rel­le Pro­ble­me im Land hin­wei­sen – von Atom­bom­ben in der Eifel, über den Zusam­men­hang von Schul­den­brem­se und Kli­ma­zie­len bis zu rechts­ra­di­ka­len Polizist*innen. Bei der Vor­stel­lung am Mitt­woch­vor­mit­tag wur­den die Schwer­punk­te auch durch die Aus­wahl der Präsentator*innen gesetzt: Fer­da Ata­man, die sich bei den Neu­en Deut­schen Medienmacher*innen gegen Ras­sis­mus enga­giert, und Kava Spar­tak von Yaar, einem Ver­ein, der sich für Geflüch­te­te aus Afgha­ni­stan einsetzt.

»Vie­le den­ken bei der Wah­rung von Bürger*innen- und Men­schen­rech­ten aus­schließ­lich an Regime im Aus­land. Aber auch bei uns müs­sen die ver­fas­sungs­mä­ßi­gen Grund­rech­te geschützt und ver­tei­digt wer­den«, erklärt Ata­man zu Beginn der Prä­sen­ta­ti­on. Als Bei­spiel nann­te sie das der soge­nann­ten Erntehelfer*innen, das in Deutsch­land jedes zu Beginn der Spar­gel­sai­son auf den Tisch kommt. Letz­tes Jahr wur­de die ver­si­che­rungs­freie Zeit für gering­fü­gig Beschäf­tig­te in allen Bran­chen von März bis Okto­ber 2021 von 70 auf 102 Tage ver­län­gert. Vor­geb­lich woll­te die Bun­des­re­gie­rung damit die deut­sche Spar­gel- und Erd­beer­ern­te sichern und bes­se­ren Pan­de­mie­schutz gewähr­leis­ten. Eigent­lich kön­nen Arbeiter*innen aus EU-Staa­ten aber sowie­so län­ger beschäf­tigt wer­den – nur eben sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig. »Im Wind­schat­ten der Pan­de­mie hat der Gesetz­ge­ber den Sozi­al­staat wei­ter abge­baut und die ras­sis­ti­sche Sege­men­tie­rung des Arbeits­mark­tes beför­dert. Er stell­te die Pro­fi­te der Unter­neh­men über die Rech­te der Lohn­ar­bei­ten­den«, fasst Ata­man den Bei­trag zusammen.

Inter­es­sant ist, inwie­fern in die­sem Fall Migrant*innen als Expe­ri­men­tier­feld für Sozi­al­ab­bau her­hal­ten müs­sen, wie der Bei­trag erläu­tert. Da gera­de in der Ern­te vie­le Migrant*innen beschäf­tigt sind, habe man die­se sozia­len Ein­schrän­kun­gen leich­ter ein­füh­ren kön­nen, weil sich die deut­sche und wahl­be­rech­tig­te Bevöl­ke­rung nicht betrof­fen füh­le und regie­ren­de Par­tei­en eine natio­nal­pro­tek­tio­nis­ti­sche Agen­da ver­folg­ten. Trotz­dem schrän­ke die Aus­deh­nung der ver­si­che­rungs­frei­en Zeit die sozia­le Sicher­heit aller gering­fü­gig Beschäf­tig­ten ein. Betrof­fen sind davon aber in ers­ter Linie Frau­en und Migrant*innen, die einen gro­ßen Anteil an Minijober*innen aus­ma­chen. »Arme Men­schen haben kei­ne gute Lob­by in Deutsch­land – und oft aus Grün­den kei­ne Zeit, sich zu enga­gie­ren. Das könn­te recht­lich noch stär­ker beleuch­tet wer­den«, sagt Ataman.

Ein wei­te­rer Schwer­punkt der Vor­stel­lung war der Umgang mit der bür­ger­recht­li­chen Situa­ti­on, die durch den chao­ti­schen Abzug der Bun­des­wehr aus Afgha­ni­stan ent­stan­den ist. Obwohl in dem Land seit 40 Jah­ren Krieg herrscht und Deutsch­land 20 Jah­re mit der Bun­des­wehr vor Ort war, ist Afgha­ni­stan, das seit dem 21. August 2021 von den Tali­ban beherrscht wird, aus dem öffent­li­chen Fokus ver­schwun­den: »Der gan­ze Ein­satz der Bun­des­wehr in Afgha­ni­stan war ein Ver­rat an der Demo­kra­tie. Die Men­schen, die sich als soge­nann­te Orts­kräf­te für uns ein­ge­setzt haben, wur­den im Stich gelas­sen«, kri­ti­siert Kava Spar­tak. Erst nach der Macht­über­nah­me der Tali­ban begann die Bun­des­re­gie­rung mit Eva­ku­ie­run­gen. 5000 Men­schen wur­den aus­ge­flo­gen. Neben deut­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen und sol­chen ande­rer Nato-Staa­ten waren dar­un­ter vor allem beson­ders gefähr­de­te Afghan*innen – jedoch nur knapp 140 Orts­kräf­te mit ihren engs­ten Angehörigen.

Spar­tak kri­ti­siert vor allem die fal­sche Lage­be­wer­tung der Sta­bi­li­tät des Lan­des vor dem Trup­pen­ab­zug Mit­te 2021 und die dar­an geknüpf­te deut­sche Abschie­be­pra­xis der letz­ten Jah­re. Man habe sich nicht an die Lage­be­rich­te von Orga­ni­sa­tio­nen vor Ort gehal­ten, son­dern an beschö­ni­gen­de Infor­ma­tio­nen des Aus­wär­ti­gen Amts. »War­um wur­den Asyl­an­trä­ge abge­lehnt, von Men­schen aus einem Land, in dem seit 40 Jah­ren Krieg herrscht?«, kri­ti­siert Spar­tak. Auch aktu­ell wür­den afgha­ni­sche Geflüch­te­te dis­kri­mi­niert, wenn sie bei­spiels­wei­se Unter­künf­te räu­men müss­ten, um Platz für ande­re Geflüch­te­te zu schaf­fen. »Wir brau­chen eine Zei­ten­wen­de, die Men­schen aus Afgha­ni­stan inklu­diert«, so Spar­tak. Auch jetzt noch war­ten min­des­tens 20 000 Men­schen auf ihre Eva­ku­ie­rung. »Die Bun­des­re­gie­rung muss alles dafür tun, dass die­ser Pro­zess beschleu­nigt wird und die Men­schen nach ihrer Ankunft ein wür­di­ges Leben erhal­ten«, sagt Spar­tak. Die Lage von Geflüch­te­ten an den euro­päi­schen Außen­gren­zen wird auch in ande­ren Bei­trä­gen thematisiert.

Aus den Grund­rech­ten erge­be sich auch eine Ver­pflich­tung des deut­schen Staats, afgha­ni­sche Mitarbeiter*innen deut­scher Minis­te­ri­en vor Ver­gel­tungs­maß­nah­men der Tali­ban zu schüt­zen. Denn die Gefah­ren­la­ge für sie und ihre Ange­hö­ri­gen ist gera­de durch die Tätig­keit für deut­sche Minis­te­ri­en und somit unab­weis­bar inner­halb des Ver­ant­wor­tungs­be­reichs der deut­schen Staats­ge­walt ent­stan­den. Das ver­nich­ten­de Urteil: »Den sich dar­aus erge­be­nen Schutz­pflich­ten wur­de das Orts­kräf­te­ver­fah­ren zu kei­ner Zeit gerecht.«

Bereits 2020 hat­te das Ver­fas­sungs­ge­richt im soge­nann­ten »Kun­duz-Fall«, bei dem die Bun­des­wehr zwei von den Tali­ban ent­führ­te Tank­last­wa­gen bom­bar­diert hat­te und 14 bis 142 Zivilist*innen star­ben, fest­ge­stellt, dass die Bun­des­wehr auch für ihr Han­deln im Aus­land staats­haf­tungs­recht­lich zur Ver­ant­wor­tung gezo­gen wer­den kann und an die Grund­rech­te gebun­den ist. Zwar sei Staats­haf­tung kei­ne Garan­tie umfas­sen­der Gerich­tig­keit, aber ein Mit­tel, um Opfern mili­tä­ri­scher Ein­sät­ze Gehör und Grund­rech­ten Effek­ti­vi­tät zu ver­schaf­fen. »Der Beschluss des BVerfG sen­det das wich­ti­ge Signal aus, dass staat­li­ches Han­deln im Aus­land weder in einem (grund-)rechtsfreien noch in einem haf­tungs­frei­en Raum statt­fin­det«, heißt es. Spar­tak sieht dar­in auch eine Ver­ant­wor­tung für künf­ti­ge Krie­ge: »Was heißt das für die Ver­bre­chen, die wir dort bege­hen, für unse­re Asyl­po­li­tik und für die Men­schen vor Ort, die sich an unse­re Sei­te stel­len? Solan­ge es dar­auf kei­ne Ant­wort gibt, soll­te sich die Bun­des­wehr aus bewaff­ne­ten Kon­flik­ten heraushalten.«

Der Grundrechte-Report 2022 – Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland

erscheint im Fischer Taschenbuch Verlag,

224 Seiten, 13 Euro.