Insbesondere Menschen, die es wagen, auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams gegen das Nichtstun der Politik in Sachen Klimagerechtigkeit zu protestieren, wie diese Mitglieder der Gruppe «Aufstand der letzten Generation» am 16. Mai 2022 in Stuttgart, sehen sich häufig mit Gewalt, Schadenersatzklagen und Repressalien konfrontiert. Foto: dpa/Marijan Murat

2021 war auch ein Jahr, in dem die Grund­rech­te von Kli­ma­schüt­zern bei Aktio­nen und Pro­tes­ten häu­fig ver­letzt wur­den. Der am Mitt­woch ver­öf­fent­lich­te Grund­rech­te­re­port wid­met sich dem The­men­feld Kli­ma­ge­rech­tig­keit in meh­re­ren Bei­trä­gen. Dabei geht es sowohl um die gro­ßen Lini­en als auch um kon­kre­te Aktio­nen und deren Folgen.

Natür­lich ist auch die erfolg­rei­che Ver­fas­sungs­be­schwer­de gegen das Kli­masschutz­ge­setz der alten Bun­des­re­gie­rung The­ma im Bericht. Die Ber­li­ner Rechts­wis­sen­schaft­le­rin Autorin Rose­ma­rie Will zeich­net nach, war­um der Kli­ma­schutz als indi­vi­du­ell ein­klag­ba­res Grund­recht etwas Neu­es ist. Die Begrün­dung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts nennt Will »unge­wöhn­lich«, es sei ein Grund­recht mit »völ­lig neu­er Struk­tur« ent­stan­den. Die Ent­schei­dung, Frei­heit »gerecht zwi­schen Genera­tio­nen« zu ver­tei­len, sei ein Novum. Will lei­tet dar­aus ab, dass Gerich­te poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen nicht mehr nur auf ihre Ziel­ge­richt­etheit, son­dern auch »in Bezug auf die

Genera­tio­nen­ge­rech­tig­keit für alle betrof­fe­nen Grund­rech­te« bewer­ten kön­nen. Mit ande­ren Wor­ten: Kli­ma­schutz muss wirk­sam sein und darf nicht zeit­lich nach hin­ten ver­scho­ben wer­den. Sonst greift er in Grund­rech­te zukünf­ti­ger Genera­tio­nen ein.

Nicht weni­ger span­nend als die Ent­schei­dung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts ist die Fra­ge nach dem Ver­bands­kla­ge­recht für Umwelt­grup­pen. Die­ses wur­de ein­ge­führt, weil die Natur sich nicht selbst vor Gericht ver­tre­ten kann. Aber es ist in Deutsch­land auch stark unter Beschuss. So sind etwa die Kla­gen der Deut­schen Umwelt­hil­fe gegen Schad­stoff­be­las­tun­gen in Innen­städ­ten ins­be­son­de­re kon­ser­va­ti­ven Akteu­ren ein Dorn im Auge. Am liebs­ten wür­den sie das Ver­bands­kla­ge­recht schleifen.

Eine ande­re Kri­tik lau­tet, Kla­gen von Umwelt­grup­pen ver­zö­ger­ten Neu­bau­pro­jek­te und scha­de­ten, etwa wenn es um Strom­tras­sen geht, dem Kli­masschutz. Die Ampel-Regie­rung hat die­se Kri­tik auf­ge­nom­men, will wich­ti­ge Neu­bau­pro­jek­te in Zukunft per Gesetz beschlie­ßen. Kath­le­en Pau­le­weit und Loui­sa Hant­sche erklä­ren im Grund­rech­te­re­port, war­um die­ses Vor­ha­ben noch ver­bes­se­rungs­wür­dig ist und war­um es erstre­bens­wert wäre, wenn gut aus­ge­stat­te­te Pla­nungs­be­hör­den Hand in Hand mit Umwelt­grup­pen arbei­ten würden.

In den Bei­trä­gen zum Kli­masschutz geht es, wie könn­te es auch anders sein, auch um das Rhei­ni­sche Braun­koh­le­re­vier. Die poli­ti­sche Ent­schei­dung, die zur Räu­mung des Ham­ba­cher Fors­tes führ­te, wird nach­ge­zeich­net und erklärt, war­um das Köl­ner Ver­wal­tungs­ge­richt die­se im Sep­tem­ber 2021 für rechts­wid­rig erklär­te. Ein ande­rer Bei­trag beschäf­tigt sich mit dem Dorf Lüt­zer­ath, das mitt­ler­wei­le vom Ober­ver­wal­tungs­ge­richt Müns­ter für die Abbag­ge­rung frei­ge­ge­ben wur­de. Hier wer­den die Tücken des Berg­rechts erklärt. Tina Kel­ler bezeich­net die dar­in fest­ge­schrie­be­ne Defi­ni­ti­on von Gemein­wohl, das dem­nach auch die Sicher­stel­lung der Strom­ver­sor­gung mit Braun­koh­le und den Erhalt von Jobs beinhal­tet, als »schlicht realitätsfremd«.

Nah an der bit­te­ren Rea­li­tät sind die Bei­trä­ge im Report, die sich mit Repres­sa­li­en gegen Kli­ma­ge­rech­tig­keits­ak­ti­vis­ten beschäf­ti­gen. Die Anwäl­tin Anto­nel­la Gia­mat­tei geht auf die Pro­tes­te gegen die Inter­na­tio­na­le Auto­mo­bil­aus­stel­lung in Mün­chen im ver­gan­ge­nen Jahr ein. Sie beschreibt, wel­chen Restrik­tio­nen das Camp gegen die Auto­mes­se unter­lag und wie »nich­ti­ge Anläs­se« zu stun­den­lan­gen Gewahrsam­nah­men führ­ten. Die Autorin weist zudem auf den unter­schied­li­chen Umgang zwei­er Gerich­te mit Brü­cken­blo­ckie­rern hin. In einem Fall wur­de Unter­bin­dungs­ge­wahr­sam ver­hängt, im ande­ren nicht.

-Unter­des­sen sehen sich Kli­ma­ak­ti­vis­ten, die mit Aktio­nen zivi­len Unge­hor­sams auf Pro­ble­me auf­merk­sam machen, immer häu­fi­ger mit Kla­gen von Unter­neh­men kon­fron­tiert. Unter­las­sungs­er­klä­run­gen und das Gel­tend­ma­chen von Scha­den­er­satz­an­sprü­chen sind nicht sel­ten. Die Poli­zei agiert dabei oft als Gehil­fe der Fir­men. Im Report wird als Bei­spiel eine Flug­ha­fen­blo­cka­de in Leip­zig genannt, nach der der DHL-Kon­zern Scha­den­er­satz in Höhe von 1,5 Mil­lio­nen Euro verlangte.