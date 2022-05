"ScoMo" alias Scott Morrison, der amtierende Regierungschef von den Liberalen (r) am 8. Mai in der Wahlarena mit seinem Herausforderer, Oppositionsführer Anthony "Albo" Albanese von Australiens Labor Party Foto: dpa/James Brickwood/SMH POOL/AAP

Wenn am Sams­tag in Aus­tra­li­en das Par­la­ment neu gewählt wird, hofft Regie­rungs­chef Scott Mor­ri­son auf eine Mehr­heit für sei­ne Libe­ral Par­ty. Der letz­ten, aller­dings schon drei Wochen alten Umfra­ge der Tages­zei­tung »The Aus­tra­li­an« zufol­ge liegt aller­dings die oppo­si­tio­nel­le sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Labor-Par­tei unter ihrem Chef Antho­ny Alba­ne­se (59) mit 53 Pro­zent in der Wäh­ler­gunst weit vorn. Bei den per­sön­li­chen Beliebt­heits­wer­ten liegt hin­ge­gen Pre­mier Mor­ri­son ali­as »Sco­Mo« in Füh­rung. 45 Pro­zent hal­ten den 54-Jäh­ri­gen für den bes­se­ren Regie­rungs­chef, 39 Pro­zent bevor­zu­gen Albanese.

Weni­ge Tage vor den Par­la­ments­wah­len in Aus­tra­li­en plät­schert der Wahl­kampf eher müde vor sich hin. Dabei han­delt es sich nach Auf­fas­sung vie­ler Kom­men­ta­to­ren um eine Schick­sals­wahl. Nach einem fast 30-jäh­ri­gen Auf­schwung, der zu einem Groß­teil von der Nach­fra­ge Chi­nas nach aus­tra­li­schen Roh­stof­fen getra­gen wur­de, droht Aus­tra­li­en nun in die Rezes­si­on abzu­glei­ten. Der Jour­na­list Nick Bryant dia­gnos­ti­ziert auf dem fünf­ten Kon­ti­nent einen Men­ta­li­täts­wan­del: Aus dem »lucky coun­try«, dem »glück­li­chen Land«, sei ein »anxious coun­try« gewor­den, ein »ängst­li­ches Land«. Der Begriff »lucky Coun­try« wur­de in den 1960er Jah­ren von dem Intel­lek­tu­el­len Donald Hor­ne geprägt, was aller­dings eher als Kri­tik denn als Lob­prei­sung gemeint war. Aus­tra­li­en sei ein »glück­li­ches Land, wel­ches von zweit­klas­si­gen Men­schen geführt« wer­de, mein­te er abfällig.

Mor­ri­son hat­te im August 2018 nach dem Rück­tritt von Mal­colm Turn­bull das Amt des Pre­mier­mi­nis­ters und den Par­tei­vor­sitz der Libe­ral Par­ty of Aus­tra­lia über­nom­men. Bei der Par­la­ments­wahl im Mai 2019 wur­de er allen Umfra­gen zum Trotz im Amt bestä­tigt und führt seit­her eine Koali­ti­ons­re­gie­rung mit der noch kon­ser­va­ti­ve­ren Natio­nal Par­ty of Aus­tra­lia. Lan­ge gin­gen poli­ti­sche Beob­ach­ter davon aus, dass ein solch »rechts­las­ti­ger« Sieg noch ein­mal gelin­gen könn­te. In den letz­ten Tagen aller­dings sagen die Mei­nungs­for­scher der seit neun Jah­ren regie­ren­den libe­ral-kon­ser­va­ti­ven Koali­ti­on eine Wahl­nie­der­la­ge voraus.

Die künf­ti­ge Regie­rung muss 76 der 150 Sit­ze des Unter­hau­ses kon­trol­lie­ren. Ob Labor eine abso­lu­te Mehr­heit errei­chen kann, ist zur Stun­de aller­dings völ­lig unklar, schon auf­grund der Zer­split­te­rung der poli­ti­schen Landschaft.

Die Men­schen zwi­schen Dar­win und Ade­lai­de lei­den der­zeit unter explo­die­ren­den Lebens­hal­tungs­kos­ten. Haus­be­sit­zer fürch­ten, ihre Hypo­the­ken nicht mehr bedie­nen zu kön­nen, wäh­rend Natur­ka­ta­stro­phen zahl­rei­che Regio­nen in Risi­ko­ge­bie­te ver­wan­deln. Die Infla­ti­ons­ra­te liegt der­zeit bei 5,1 Pro­zent, es ist die höchs­te seit 20 Jah­ren. Die aus­tra­li­sche Noten­bank sah sich jüngst ver­an­lasst, den Leit­zins zum ers­ten Mal in zehn Jah­ren wie­der zu erhö­hen, von 0,1 auf 0,35 Pro­zent. Die­ses bedeu­tet für jun­ge Fami­li­en eine erheb­li­che zusätz­li­che Belas­tung ihrer ohne­hin stra­pa­zier­ten Bud­gets. In Aus­tra­li­en ver­fü­gen die meis­ten Haus­hal­te über Wohn­ei­gen­tum; sie gehö­ren zu den am stärks­ten ver­schul­de­ten welt­weit. Haupt­grund hier­für sind die in den letz­ten Jah­ren dras­tisch ange­stie­ge­nen Immobilienpreise.

Zugleich sind die Fol­gen der Coro­na-Pan­de­mie nicht über­wun­den, wäh­rend die amtie­ren­de Koali­ti­on in Can­ber­ra drauf und dran ist, sich – auf Druck der USA – mit Chi­na, dem größ­tem Han­dels­part­ner des Lan­des, zu überwerfen.

Hin­zu kommt, dass Mor­ri­sons Kabi­nett bei Frau­en mas­siv an Rück­halt ver­lo­ren hat. Grund hier­für ist eine Ket­te von Sex­skan­da­len von Regie­rungs­mit­glie­dern und Abge­ord­ne­ten – von einer Ver­ge­wal­ti­gung im Par­la­ments­ge­bäu­de durch einen jun­gen Regie­rungs­mit­ar­bei­ter bis hin zum Miss­brauch einer Unter­ge­be­nen durch einen Minis­ter. Mor­ri­son wur­de vor­ge­wor­fen, dar­auf unge­schickt reagiert zu haben. Tat­sa­che ist, dass bis­her kei­ne Täter zur Ver­ant­wor­tung gezo­gen wurden.

Aktu­ell wird der Wahl­kampf von anti­chi­ne­si­schen Hetz­kam­pa­gnen belas­tet. Die Fra­ge, wer wie zu Chi­na steht, rückt in den Mit­tel­punkt. Für Aus­tra­li­en ist die asia­ti­sche Super­macht der wich­tigs­te Han­dels­part­ner, die aber zugleich als Bedro­hung dar­ge­stellt wird. Die Regie­rung Mor­ri­son hat die Bezie­hun­gen zu Chi­nas Staats­prä­si­dent Xi Jin­ping und sei­ner Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei her­un­ter­ge­fah­ren. Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Peter Dut­ton (Libe­ra­le) erklär­te kürz­lich, Aus­tra­li­en müs­se sich für den Krieg rüs­ten, um den Frie­den zu bewahren.

Ins­be­son­de­re Kon­ser­va­ti­ve behaup­ten eine beson­de­re Nähe von Antho­ny »Albo« Alba­ne­ses Sozi­al­de­mo­kra­ten zu den chi­ne­si­schen Kom­mu­nis­ten. Die­se The­sen sind auch auf Pla­ka­ten zu lesen, die auf Last­wa­gen durch aus­tra­li­sche Städ­te kut­schiert wer­den. Dar­auf zu sehen ist Xi Jin­ping, der einen mit »Labor« beschrif­te­ten Wahl­zet­tel in eine Urne wirft. Die Kom­mu­nis­ti­sche Par­tei Chi­nas emp­feh­le, Labor zu wäh­len, ist auf dem Pla­kat zu lesen.

Dabei unter­stel­len rechts­las­ti­ge Krei­se auch einer Ver­tre­te­rin der Libe­ra­len, Gla­dys Liu, allein wegen ihrer chi­ne­si­schen Abstam­mung eine Nähe zur Regie­rung in Peking. Auf einem Wahl­pla­kat wird behaup­tet, sie sei »Xis Wunsch­kan­di­da­tin«. Hin­ter der aggres­si­ven Kam­pa­gne gegen Labor steckt Rupert Mur­dochs Medi­en­kon­zern News Corp. 70 Pro­zent der aus­tra­li­schen Print­me­di­en sowie ein ein­fluss­rei­cher Fern­seh­sen­der wer­den von ihm kon­trol­liert. Es bleibt abzu­war­ten, inwie­weit der­art plum­pe Kam­pa­gnen die Wäh­ler beein­flus­sen werden.